RECENZE: Smolný pich. Jak naložit s učitelkou, která doma točí porno?

Zajímavým titulem zahajuje své umělecké šéfování v Jihočeském divadle režisér Jakub Čermák. Svého postu se ujme od ledna, novinka Smolný pich aneb Pitomý porno zde měla premiéru 20. prosince.

Čermák si společně s dramaturgyní Olgou Šubrtovou, která je i autorkou dramatizace, vybrali námět představení ve stejnojmenném filmu z roku 2021. Ten natočil v mezinárodní koprodukci, jíž se účastnilo i Česko, rumunský tvůrce Radu Jude. Vysloužil si za něj dvě nominace na „evropské Oscary“ a především Zlatého medvěda za nejlepší film Berlinale.

Divadelní tvůrci tak na velké scéně českobudějovického divadla představili příběh učitelky, která si doma s manželem natočila milostné hrátky. Pornografický materiál se dostal na internet a středoškolská kantorka má nyní z ostudy kabát. Zatímco jejího manžela v práci plácají po ramenou, jakou že to má doma pašáckou ženu, ona čelí ztrátě autority, posměškům studentů a hlavně tlaku rodičů na odvolání.

Čermák svou novinku začíná poměrně zhurta scénou samotného natáčení. I když jde o lechtivé téma a oba herci (Dana Verzichová a Jakub Koudela) zde vystupují v erotickém spodním prádle, nemusí se útlocitnější či upjatější diváci bát. Vše je podáno s nadhledem a vtipem, takže publikum může jen ocenit s jakou vervou se oba herci do pikantních scén vrhli. Vychází z toho jeden z nejlepších momentů večera. Podobně zaujme i následné setkání manželů v restauraci, kde debatují nad hrozící situací a jejími dopady.

Těžištěm novinky je nicméně samotný střet mezi učitelkou (a podporující ředitelkou v podání Věry Hlaváčkové) na jedné straně a chumlem pohoršených rodičů na straně druhé.

Tvůrci se z dilematu, který už ve skutečnosti potkal dvě tuzemské školy, pokusili udělat studii naší malosti. Ostrakizovaná učitelka totiž na opovržlivé reakce rodičů reaguje slovy, jak je možné, že se studenti k takovému materiálu dostali. „Nepoučujte nás, na co se mají dívat naše děti!“ kontrují rodiče, mezi kterými vyniká především ultrakonzervativní milionář v tradičně skvělém podání Tomáše Kobra. A nebo benevolentní otec (a dědeček zároveň) Jiřího Untermüllera.

Smolný pich aneb Pitomý porno 65 % Jihočeské divadlo premiéra 20. prosince 2024 režie: Jakub Čermák hrají: Dana Verzichová, Jakub Koudela, Věra Hlaváčková, Daniela Bambasová, Pavel Oubram, Pavel Prais, Zuzana Valešová, Jan Lukeš, Tomáš Kobr, Tomáš Drápela, Eliška Brumovská, Taťána Kupcová, Jiří Untermüller, Teresa Schel, Eliška Boušková

To jsou momenty, kdy Smolný pich tne do živého. Kdo by se měl vlastně v danou chvíli doopravdy stydět? A kde je v dnešní online době ona hranice mezi soukromou záležitostí a veřejným zájmem?

Čermák se Šubrtovou ale bohužel v těchto chvílích téma poněkud rozpíjejí, když se vrhají na kritiku dalších českých nešvarů, jako je třeba rasismus. Představení tak trochu ztrácí fokus, což je škoda. Podobně do ztracena vyznívá i zcela nadbytečná scéna s babičkou (Daniela Bambasová), která do zbytku večera nesedí formou a vlastně nemá ani žádný význam pro děj. Díky těmto odbočkám působí výsledek rozkolísaně a nevyrovnaně. Odkazy na covid působí taktéž nadbytečně.

Večer končí hlasováním, které Čermák divákům nabídne hned ve třech možných variantách. Ač zde sami diváci neparticipují, je to náznak interaktivity tolik typické pro Čermákův někdejší soubor Depresivní děti touží po penězích. Ve stejném duchu zaujmou i příspěvky z ankety, kterou tvůrci natočili s náhodnými kolemjdoucími. To jsou největší dotyky originálního a zavedeného divadelního tvůrce, na jehož práci se mohou jihočeští diváci v následujících letech těšit. Ve Smolném pichu si patrně jen obhlížel terén a možnosti souboru.