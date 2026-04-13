RECENZE: Sněhobílý dort vězněnou dívku neobměkčil. Dejvičtí hrají o manipulaci
Prázdná místnost. Uprostřed židle. Na židli dort. Jeho sněhová bělost kontrastuje s parketovým vzorem, který se rozprostírá nejen po podlaze, ale i po stěnách strohého prostoru.
Zdobný zákusek je zde připraven jako pozornost pro dívku, kterou sem zjevně nedobrovolně zavlekli. Konkrétně vysoký muž, jenž ji s pouty přivedl a nyní jí dort s medově vemlouvavým hlasem nabízí. Leč neúspěšně, dívka se vzpouzí, brání a pochoutka brzo skončí rozdupána a rozpatlána po zemi, po stěnách, po mužově obličeji.
Pán nebude mít radost, zazní po chvíli. Tím pánem je jistý Procházka, který se do ženy zamiloval a chce ji jen pro sebe, takže zadal služebnictvu úkol ženu přivést, obměkčit ji dortem, aby se jí následně mohl začít osobně dvořit.
Takový výjev sledovali diváci v úvodu nejnovějšího příspěvku do repertoáru Dejvického divadla. Novinka Služebnictvo je autorskou režií irského divadelníka Waynea Jordana. Tedy režiséra a tvůrce, který se proslavil moderní adaptací klasických děl i skupinovým přístupem k tvorbě inscenací. To je ostatně pracovní postup, který konvenuje uměleckému šéfovi Dejvického divadla Jiřímu Havelkovi, jenž Ira, dlouhodobě žijícího v Praze, přizval.
Jordanova hra pojednává o manipulaci, výměně rolí, přetvářce, jemných mechanismech loajality a závislosti. „Psychologické napětí, černý humor, nenápadné převracení rolí,“ láká ostatně anotace na stránkách divadla. Divák tak vpluje do představení snadno, neboť je mu od počátku jasné, že tady něco nehraje.
Jakmile totiž rozlícená mladá žena s pouty zmizí, vyjeví se skupina pánových služebníků, kteří domlouvají další postup a rozdělují si role. Ta bude koketa, ta zahraje spřízněnou duši, ten bude hrát žárlivého soka... Pán pak poručí přivést i skutečného milého zajaté ženy a příběh se stále více a více zamotává, až si nebozí milenci začnou lézt na nervy a jejich láska je v troskách.
Služebnictvo stojí a padá na výkonech zdejšího ansámblu. Úlisné sluhy ztvárňují Pavel Šimčík, Lenka Krobotová a Klára Melíšková. Role pana Procházky připadla Josefu Trojanovi. Nebohou mileneckou dvojici, která se nevědomky dostala do tenat intrikánů, představují Anna Prášilová Fialová a Dominik Teleky.
Všichni jmenovaní během bezmála dvouhodinového představení víří, proplouvají a pobíhají po jevišti, aby dali vzniknout podivné fresce, kde si nikdo nemůže být jistý ničím. Trochu z tohoto vzorce vypadává jen postava dívky převlečená za chlapce, která se zvenku snaží proniknout do Procházkova světa a vydává se za nového služebníka. V této úloze se představila Antonie Martinec Formanová.
Služebnictvo
Dejvické divadlo
premiéra 31. března 2026
režie: Wayne Jordan
hrají: Pavel Šimčík, Lenka Krobotová, Klára Melíšková, Josef Trojan, Anna Prášilová Fialová, Antonie Martinec Formanová, Dominik Teleky
Výkony všech herců a vzájemné napojení jsou tradičně na tak vysoké úrovni, že to obecenstvu stačí samo o sobě. Nejlepší úlohu získala patrně Fialová, když perfektně rozehrává proměnu prosté venkovanky ve zpychlou paničku. Zaujme i jistota, se kterou do souboru vpluli novicové – tedy hostující Trojan mladší a nový člen souboru Teleky.
Jak se děj dostává do dalších a dalších rovin, je divákovi jasné, že průzračného rozuzlení se nedočká. Samotný závěr, který se snaží ještě více zmást a znejistět, je však spíše ke škodě věci. Kdyby Služebnictvo skončilo o pět deset minut dříve, nabízelo by více možností výkladu, více variant, o kterých by diváci mohli cestou domů přemýšlet. Anebo měla být anotace novinky přece jen tajemnější. Zdá se, že takto vyzradila zbytečně mnoho.
