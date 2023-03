VIDEO: Staré dobré časy? V Slaměném klobouku si zahraje Vítek i Sedláčková

Slaměný klobouk zde na motivy hry Eugéna Labiche napsal a zrežíroval Václav Knop.

„Jsem velkým obdivovatelem veseloher, situačních komedií a grotesek. Je to specifická divadelní disciplína, ale o to větší máme před sebou výzvu. Staří mistři jako Labiche, král vaudeville, Feydeau a další pro nás vymysleli dostatek inspirace, stačí si vybrat to nejlepší,“ přemýšlí Knop.

„Začátek 19. století, éra známá jako Belle Époque, móda plná fantazie, pestré barvy, tóny veselých melodií, to vše nám v dnešní přetechnizované době neskutečně chybí,“ dodává tvůrce, který mimo jiné režíroval muzikál Noc na Karlštejně, jenž na karlštejnské nádvoří uvádí už osmý rok.

Diváci budou námět postavený na jednoduché zápletce, kdy kůň sní nedopatřením klobouk, znát z filmové verze Oldřicha Lipského z roku 1971. V té se objevily přední herecké tváře, jako je Iva Janžurová, Vladimír Menšík, Miloš Kopecký či Květa Fialová.

Dobovou atmosféru secesní Paříže mají v nové divadelní inscenaci dokreslovat kostýmy Josefa Jelínka a písně i kuplety, které složil a otextoval hudebník Vladimír Kučera - Raven.

I v novince se objeví známé herecké tváře. Namátkou Peter Pecha, Ivana Korolová, Michal Kern, Pavel Vítek, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková, Markéta Schimmerová Procházková či Miloslav Mejzlík.