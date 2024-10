RECENZE: Sladké neřesti. Když si Gondíková s Ratajským vzájemně povolí nevěru

A skutečně. Před diváky se ve scéně Petr Hlouška vyloupne paluba zaoceánské výletní lodi i s kajutami. Cestou po Středozemním moři si zde svůj dlouholetý vztah zpříjemňují bezdětní manželé Jinx a Larry. Zatímco ona touží po trošce vzrušení v pomalu šedivějícím manželství, on je vážený držitel Pulitzerovy ceny, který nemá oči pro nic jiného, než pro námět na další hlubokomyslnou hru. Dokud tedy na nic nepřijde, na žádnou divočinu ve vztahu (natož v posteli) to nevypadá.

Hledaný impuls však shodně oběma přinese setkání s párem celebrit, které se na vyšší palubě vystavují očím nenechavců. Tedy obletovanému moderátorovi Peterovi a jeho manželce, stárnoucí herecké hvězdě Charlene. Oba dva naši manželé mohou na známých tvářích oči nechat, domluví se proto na velice nezvyklé sázce. Pokud se jednomu z nich povede svůj vysněný idol svést, ten druhý se může dopustit téhož.

Že tento bláznivý nápad churavějící manželství opravdu neupevní a že z toho vyplyne nejedna komická situace, je divákům hned jasné. Lehkou lineární komedii, která se i přes téma sexu a nevěry drží ve snesitelných mezích, leští výkony herců. To je ostatně smysl i účel takových her. Ve Sladkých neřestech se v úloze riskujícího páru představili Adéla Gondíková (Jinx) a Denny Ratajský. Osvědčení herci tvoří vynikající duo, zdánlivě zcela odlišní a přesto k sobě tak nějak jasně patřící manželé, jakých známe všichni z běžného života desítky.

Sladké neřesti 65 % Divadlo Lucie Bílé premiéra 17. září 2024 režie: Antonín Procházka hrají: Adéla Gondíková, Denny Ratajský, Barbora Munzarová, Adam Vacula / Lukáš Rous + ze záznamu Chantal Poullain

Jejich protihráči jsou Barbora Munzarová ve figurce zpovykané a lehce jednodušší herecké star Charlene a Lukáš Rous (v alternaci s Adamem Vaculou) jako její vyčerpaný manžel Peter. Ten sice trpí vrtochy své ženy natolik, že se rozhodne pro odluku, ovšem ve finále se ukáže podobně povrchní jako ona.

Vyzrazovat jednoduchý děj by u takového divadelního kusu bylo na škodu. Kdo ale čeká odpočinkový večer s dobrými výkony známých tváří, přijde si na své. Laťku nasazenou jinou zdejší letošní premiérou (komedie Co to píšeš, miláčku s Miroslavem Etzlerem a Lenkou Vlasákovou), se tedy Sladkým neřestem překonat nepodařilo, i tak z toho ale vychází standardní komediální večer.