Herecký soubor doplníme, plánuje SKUTR před nástupem do Národního divadla

Čím jste podle vás komisi oslovili?

Myslíme si, že především předloženou koncepcí a týmem, se kterým do Národního divadla přicházíme. Chceme využít genius loci každé z krásných budov divadla. Z našich hostování se známe se souborem, který je plný otevřených osobností s chutí do práce. A možná i tím, že jsme dva a že s Národním divadlem kontinuálně spolupracujeme už patnáct let napříč soubory a budovami. Také se vždy snažíme dobře komunikovat a vytvářet přátelskou atmosféru, čehož si mnoho spolupracovníků cení.

Domluvit výrazné osobnosti ze zahraničí je vždy běh na dlouhou dobu. Chtěli bychom přizvat ke spolupráci režiséry z ciziny, ale nebudeme na tom stavět celý repertoár. SKUTR režijní dvojice