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Je lehké říct umělci, ať jde k lopatě, ovšem v Národním se rukama živí mnozí, hlásí SKUTR

Tomáš Šťástka
  14:00
Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)

Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)
Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)
Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)
Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)
38 fotografií
Poslat herce k lopatě? To zní jednoduše, ovšem v Národním divadle se hodně lidí živí rukama, předesílá režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Ve funkci šéfů činohry naší první scény se nyní musejí potýkat s uzavřením Nové scény i nedostačujícími platy, které v souboru demotivují nejen herce. O tom všem i svých dalších plánech pohovořili pro iDNES.cz.

Co vlastně říkáte na to, že je o novém řediteli ND rozhodnuto tři a půl roku dopředu?
Trpišovský: Pro instituci je to jen dobře, protože tu máme spoustu dlouhodobých projektů, u kterých je potřeba, aby o nich už rozhodoval nebo spolurozhodoval i budoucí ředitel. A potom samozřejmě kvůli opeře, která musí plánovat tak dopředu, že už to nyní začíná zasahovat do plánování nastupujícího týmu. Takže si vlastně myslím, že to byl ideální čas.

Kukučka: To je ta technická stránka, ale já bych to doplnil ještě o zásadnější myšlenku: Jestli by byl někdo na tak vysoké pozici schopný ze dne na den opustit svoji práci jenom proto, aby dostal jiné místo, přišel by mi rovnou trochu podezřelý. Pro mě je hrozně důležité, že nastupující ředitel dostal prostor svou předchozí instituci dovést do nějaké etapy a teprve poté začít novou práci. Mělo by to být standardem i u mnohem menších organizací.

Několik herců odešlo na volnou nohu. Pocit, že musíte Národní divadlo opustit až v rakvi, už naštěstí pominul.

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