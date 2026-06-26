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I pod novým ředitelem. Duo SKUTR povede Činohru Národního divadla až do 2034

Tomáš Šťástka
  8:00
Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka nastoupili od 1. září do pozice uměleckého...

Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka nastoupili od 1. září do pozice uměleckého šéfa Činohry Národního divadla (6. září 2022) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Martin Glaser bude ředitelem Národního divadla. (3. února 2025)
Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)
Cenu Thálie za výkon v opeře obdržel Nizozemec Marcel Beekman, na snímku se...
Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)
13 fotografií
Režiséři Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka, tedy režijní duo SKUTR, se domluvili s nastupujícím ředitelem Národního divadla Martinem Glaserem na další spolupráci. Činohru naší první scény tak povedou až do roku 2034. Glaser se ujme funkce za dva roky, kdy nahradí dlouholetého ředitele Národního divadla Jana Buriana. SKUTR vede zdejší činohru od roku 2022.

Budoucí generální ředitel Národního divadla Martin Glaser, který se ujme funkce v srpnu 2028, postupně zveřejňuje své nejbližší spolupracovníky. Již ve své umělecké koncepci představil Jiřího Heřmana jako uměleckého ředitele Opery a Mária Radačovského jako uměleckého ředitele Baletu. Na jaře odtajnil obsazení pozice hudebního ředitele Robertem Kružíkem. Vedení rozvoje mezinárodních vztahů se od srpna 2028 ujme Radim Dolanský.

V průběhu této divadelní sezony se Martin Glaser dohodl také na pokračování spolupráce se stávajícím vedením Činohry Národního divadla. Režijní tandem Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský známý jako SKUTR tak povede činoherní soubor i ve svém druhém funkčním období. To potrvá až do roku 2034.

Progrese, nebo klasika? Obojí nejde, míní nový ředitel Národního divadla

„Prodloužení mandátu režijního tandemu SKUTR potvrzuje důraz Martina Glasera na kontinuitu, dlouhodobou uměleckou koncepci a systematickou práci s činoherním souborem i repertoárem Národního divadla. Glaser ve své vítězné koncepci akcentuje důvěru v princip souborového divadla jako jednu z klíčových hodnot středoevropské divadelní tradice a potřebu dlouhodobě rozvíjet repertoár v jasně čitelných dramaturgických liniích,“ uvedl za Národní divadlo jeho mluvčí Tomáš Staněk.

„Jsem přesvědčený, že pokračování spolupráce s Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským je správnou volbou pro rozvoj Činohry Národního divadla. V tvůrčím dialogu jsme se shodli na prioritách pro příští období - zejména pokud jde o péči o soubor a nastavování programové vize Nové scény,“ uvedl Martin Glaser.

Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)

„Inspirativní setkání s Martinem Glaserem nás přesvědčila o výzvě pokračovat ve vedení Činohry Národního divadla,“ doplnili Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. „Cítíme příležitost rozvíjet v úzké spolupráci s novými uměleckými řediteli společnou vizi Národního divadla – instituce pro 21. století s mezinárodním přesahem. Chceme pokračovat v naší dosavadní práci, která se opírá o herecký soubor a širokou dramaturgii,“ dodala dvojice, která má režijně na repertoáru první scény například oblíbenou Kytici, dále Nebezpečné známosti či letošní novinku Proměny.

Současný ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser zvítězil ve výběrovém řízení na post generálního ředitele pražského Národního divadla na podzim roku 2024, když zaujal se svou „Koncepcí rozvoje Národního divadla pro období 2028–2034“. „Ta klade důraz na kontinuitu uměleckého vedení, stabilitu stálých uměleckých souborů a dlouhodobě čitelný umělecký profil jednotlivých scén. Rozvíjí Národní divadlo jako moderní veřejnou kulturní instituci v silném mezinárodním ukotvení,“ dodal Staněk.

Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka nastoupili od 1. září do pozice uměleckého šéfa Činohry Národního divadla (6. září 2022)
Martin Glaser bude ředitelem Národního divadla. (3. února 2025)
Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)
Cenu Thálie za výkon v opeře obdržel Nizozemec Marcel Beekman, na snímku se raduje s režisérským duem SKUTR (1. listopadu 2025).
13 fotografií

Jméno svého nového ředitele odtajnilo Národní divadlo už loni v únoru. O nástupci Jana Buriana, který vede naši první scénu od roku 2013, je tak jasno více než tři roky předem. Duo SKUTR je ve vedení Činohry ND od podzimu roku 2022, kdy nahradilo končící Danielu Špinar. Pod Glaserem jej tak čeká druhé šestileté období.

Čtyřicátníci Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka působí jako tvůrčí duo už od DAMU. Postupně se vypracovali v nejvýraznější režiséry své generace. Své režie napříč žánry postupně uváděli v divadle Archa, Dejvickém divadle, na Letních shakespearovských slavnostech, Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a stejně tak na evropských a světových festivalech. Před nástupem na pozici šéfů Činohry Národního divadla působili v této funkci v pražském Divadle v Dlouhé.

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