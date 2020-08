RECENZE: Herkulovo šílenství ostří místo chóru naléhavý rapový doprovod

Zlověstné hučení, vůně kadidla, kouř, problikávající zářivky. Doslova monumentálně začíná Šílený Herkules, letošní premiéra projektu Antická Štvanice, kde pražský soubor Tygr v tísni inscenuje klasická antická díla. Letos tak činí v rámci Letní scény Štvanice, takže se hraje ve stejných prostorách pod Hlávkovým mostem, kde Divadlo Letí uvedlo svou Gretu.

Režisér Tomáš Loužný si spolu s dramaturgyní Marií Novákovou vybral Senekovo dílo. Antický klasik si v něm upravil původní řecký mýtus o Heráklovi, soustředí se především na moment jeho šílenství poté, co se do Théb vrátil z podsvětí. Vypráví příběh o superhrdinovi, který nezvládne poslední boj, tedy boj sám se sebou.

Tvůrci svého Herkula pojali jako veterána vracejícího se z války, s věrným kolegou Théseem po boku tančí v těžkých botách maorské válečné tance a ukazuje svaly. Boxerské trenky a zemitý projev Tomáše Dastlíka v hlavní roli Herkulovu auru cíleně trochu podkopávají.

Vtipnou rovinu inscenace ostatně podtrhuje i Jakub Albrecht. Svého Lykose, tyrana ovládajícího Théby v době Herkulovy nepřítomnosti, totiž představil jako městského seladona v úzkých kalhotách, jenž si balí svůj kufr na kolečkách, jakmile se hrdina objeví na scéně. Nadsázka a humor zde přitom vibruje v přímém kontrastu s patosem a naléhavostí hudebního doprovodu. Nejvýraznější rovinou představení je totiž účast herců Dana Kranicha a Iva Sedláčka (v alternaci s Filipem Šebšajevičem), hudebního dua P/\ST, které zastupuje funkci antického chóru.

Šílený Herkules Tygr v tísni (Letní scéna Štvanice) premiéra 31. července 2020 režie: Tomáš Loužný hrají: Tomáš Dastlík, Eva Josefíková, Hanuš Bor / Milan Kačmarčík, Jakub Albrecht, Petr Konáš, Dan Kranich, Ivo Sedláček / Filip Šebšajevič; ze záznamu Lucie Trmíková Hodnocení­: 80 %

Hudebníci připravili pro představení několik původních skladeb, které v nekompromisním rytmu experimentálního rapu doslova valí do publika. Vrcholem jejich práce je příchod Herkula, kde hudba zcela souzní s choreografií celého hereckého ansámblu a vytváří jeden velký rituál. Síla hudby v úvodu trochu přehlušuje samotné hraní, ovšem herci postupně získávají na jistotě. Zaujme Théseovo (Petr Konáš) vyprávění o podsvětí i vzdor chladné Megary (Eva Josefíková).

Textu by neškodilo sjednotit jména na řeckou či latinskou verzi. Celkově se ale Loužnému podařilo vytvořit originální představení, které tvorbu Antické Štvanice opět posouvá o něco dál. Je škoda, že se Šílený Herkules hraje jen do 18. srpna, více repríz by si tento ojedinělý hudebnědramatický projekt zasloužil.