Tajemná Ilýrie je ostrovem touhy chronicky milujících i na srdci trpících, láska je pošetilá a silná zároveň a milostné zmatky jsou zde ještě posíleny důmyslnou hrou na schovávanou. Odehrává se zde děj jedné z nejznámějších veseloher britského dramatika Williama Shakespeara, kterou si nově vzal do parády soubor Národního divadla v Praze.
„Hlavním tématem, který v sobě Večer tříkrálový nese, je láska. Ta nás vždycky zajímala a zajímat bude. Jsou tu různé milostné propletence a základní zápletkou je, že se člověk zamiluje do úplně nesprávného člověka o němž netuší, kdo doopravdy je. To je věc komicky velmi vděčná a známe ji i ze života,“ popisuje představení dramaturgyně Jana Slouková.
Podle herce David Prachaře, jenž v inscenaci ztvárňuje Malvolia, správce domu hraběnky Olivie, jsou Shakespearova díla i po 450 letech stále aktuální a nadčasová.
„Shakespeare měl dar fabulovat příběhy a dialogy lidí. Popisoval, co je to láska, smutek a zmar. Měl i tu výhodu, že v představení zakomponoval dohromady nějaké poslání a zakotvenou informaci, která byla obalená vtipem. Věděl, že aby se uživil jako divadelní podnikatel, tak musel představení hrát pro lidi, kteří se přišli do divadla bavit,“ říká herec.
Představitelka Violy Denisa Barešová zmíněnou nadčasovost vidí v tom, že si člověk do hry může projektovat to, co sám cítí a o čem chce vyprávět. „Naše inscenace je přirozeně unikátní v tom, jací lidé ji dělají a myslím si, že komedie shakespearovská od Jana Nebeského je úplně fantastická kombinace,“ nechala se slyšet herečka.
Tato divoká a zároveň melancholická komedie otevírá prostor pro vesele karnevalovou a zároveň krutou hru zdání a skutečnosti, klamu a pravdy, posedlosti a lásky a ukazuje, že světlo vždy zvítězí, vlastní temnotě navzdory.
„S napětím i radostí očekávám novou inscenaci Večera tříkrálového. Fantazie Jana Nebeského i jeho obvyklá odvaha nacházet nové významy a silné emoce i v tradičních předlohách v kombinaci se skvělým hereckým souborem je už teď zárukou překvapení a kouzla,“ těší se ředitel Národního divadla Jan Burian.
Slavnostní premiéry shakespearovské klasiky proběhnou 28. a 29. května na prknech Stavovského divadla. Vedle zmíněných herců se v novince představí Robert Mikluš, Vladimír Javorský, Filip Kaňkovský, Ondřej Pavelka či Kateřina Winterová.