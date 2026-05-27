Prachař, Pavelka či Barešová obsadí Stavovské divadlo s Večerem tříkrálovým

Autor: ,
  15:53
Příběh plný lásky, písní a převleků Večer tříkrálový opráší pod režisérskou taktovkou Jana Nebeského soubor Národního divadla. Komedii, u níž se herci tvůrci shodují jako na nadčasové, uvede soubor na prknech Stavovského divadla 28. a 29. května.

Tajemná Ilýrie je ostrovem touhy chronicky milujících i na srdci trpících, láska je pošetilá a silná zároveň a milostné zmatky jsou zde ještě posíleny důmyslnou hrou na schovávanou. Odehrává se zde děj jedné z nejznámějších veseloher britského dramatika Williama Shakespeara, kterou si nově vzal do parády soubor Národního divadla v Praze.

„Hlavním tématem, který v sobě Večer tříkrálový nese, je láska. Ta nás vždycky zajímala a zajímat bude. Jsou tu různé milostné propletence a základní zápletkou je, že se člověk zamiluje do úplně nesprávného člověka o němž netuší, kdo doopravdy je. To je věc komicky velmi vděčná a známe ji i ze života,“ popisuje představení dramaturgyně Jana Slouková.

Podle herce David Prachaře, jenž v inscenaci ztvárňuje Malvolia, správce domu hraběnky Olivie, jsou Shakespearova díla i po 450 letech stále aktuální a nadčasová.

„Shakespeare měl dar fabulovat příběhy a dialogy lidí. Popisoval, co je to láska, smutek a zmar. Měl i tu výhodu, že v představení zakomponoval dohromady nějaké poslání a zakotvenou informaci, která byla obalená vtipem. Věděl, že aby se uživil jako divadelní podnikatel, tak musel představení hrát pro lidi, kteří se přišli do divadla bavit,“ říká herec.

Vladimír Javorský a Denisa Barešová v inscenaci Národního divadla Večer tříkrálový
David Prachař v inscenaci Národního divadla Večer tříkrálový
Lucie Trmíková a Filip Kaňkovský v inscenaci Národního divadla Večer tříkrálový
Vladimír Javorský v inscenaci Národního divadla Večer tříkrálový
11 fotografií

Představitelka Violy Denisa Barešová zmíněnou nadčasovost vidí v tom, že si člověk do hry může projektovat to, co sám cítí a o čem chce vyprávět. „Naše inscenace je přirozeně unikátní v tom, jací lidé ji dělají a myslím si, že komedie shakespearovská od Jana Nebeského je úplně fantastická kombinace,“ nechala se slyšet herečka.

Tato divoká a zároveň melancholická komedie otevírá prostor pro vesele karnevalovou a zároveň krutou hru zdání a skutečnosti, klamu a pravdy, posedlosti a lásky a ukazuje, že světlo vždy zvítězí, vlastní temnotě navzdory.

„S napětím i radostí očekávám novou inscenaci Večera tříkrálového. Fantazie Jana Nebeského i jeho obvyklá odvaha nacházet nové významy a silné emoce i v tradičních předlohách v kombinaci se skvělým hereckým souborem je už teď zárukou překvapení a kouzla,“ těší se ředitel Národního divadla Jan Burian.

Slavnostní premiéry shakespearovské klasiky proběhnou 28. a 29. května na prknech Stavovského divadla. Vedle zmíněných herců se v novince představí Robert Mikluš, Vladimír Javorský, Filip Kaňkovský, Ondřej Pavelka či Kateřina Winterová.

