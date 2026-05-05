RECENZE: Erotické napětí je pryč. Krásu i dekadenci přehlušily technické nedostatky
Zveme vás do opulentní říše krásy. Tak láká Jihočeské divadlo na očekávanou premiéru Sen o říše krásy v rámci festivalu Jižní Svéráz. Konkrétně do Zámecké jízdárny v areálu českokrumlovského zámku, kde umělecký šéf jihočeské činohry Jakub Čermák zinscenoval zapomenuté dílo Jiřího Karáska ze Lvovic.
Režisér Čermák se k tomuto dílu dekadenta a „českého Oscara Wildea“ vrací, poprvé jej totiž představil před devíti lety v pražském prostoru Venuše ve Švehlovce. Tehdy zde Karáskovo podobenství o pomíjivosti krásy a nástupu stáří nazkoušel s Vandou Hybnerovou.
Divákům tu nabídl působivé divadlo, které se sice potýkalo s technickými nedokonalostmi alternativního prostoru, ovšem zároveň zneklidňovalo a vibrovalo až erotickým napětím.
|
RECENZE: Z erotického snu s Vandou Hybnerovou budí jen oprýskané zdivo
Za uplynulé roky se leccos změnilo, Čermák nyní šéfuje činohře velkého regionálního divadla. Ke Karáskově námětu se tak vrací s mnohem lepším technickým i finančním zázemím, se zkušenějším a zcela profesionálním týmem. Dramaturgyní jihočeské novinky je ostatně Marta Ljubková, bývalá šéfdramaturgyně Národního divadla.
Divák tedy mohl na Sen o říši krásy mířit s jistým napětím a očekáváním, jak se tvůrci k zapomenutému dílku (které avizují jako první české queer drama) postaví. Bohužel výsledek těmto očekáváním nedostál.
Novinka sice zaujme úvodní až hypnotickou scénou, kde Teresa Schel v úloze vládnoucího krásného císaře Manfreda podstupuje zkrášlující kúru. Zahajovací promluvě hlavní postavy však není příliš rozumět. Že to patrně nebyl záměr, se ukáže během další scény, kdy už jsou diváci usazení na jednom konci velkorysého prostoru jízdárny. V tu chvíli se hraje nahoře na balkoně na druhé straně a slyšet už opravdu není vůbec nic. Veškerá práce s prostorem a moderními technologiemi tak přichází doslova vniveč, o jakémkoli vibrujícím napětí nemluvě.
|
Divadlo míří na 30 míst v osmi městech. Začíná festival Jižní Svéráz
Následný příchod nového, mladšího a krásnějšího císaře Adriana (Zuzana Valešová) patří mezi nejpůsobivější momenty celého večera. Stejně jako chvíle, kdy Manfred dlí ve věži. To je zpodobněno kamerou, která pod plachtou snímá zblízka detail jeho obličeje a nechává tak herečku mluvit beze slov.
To jsou všechno však pouze záblesky Čermákova talentu a smyslu pro silné obrazy, na které byli diváci jeho rodilého souboru Depresivní děti zvyklí.
Sen o říši krásy
Jihočeské divadlo
premiéra 2. května 2026 (Zámecká jízdárna v Českém Krumlově)
režie: Jakub Čermák
hrají: Teresa Schel, Zuzana Valešová, Dana Verzichová, Eliška Brumovská, Taťána Kupcová, Michal Marhold a další
Vedle boje tvůrců s prostorem a technikou z novinky čiší ještě jedna nesouhra. Zdá se, že herci - konkrétně sluhové - se ve svých rolích necítí komfortně. Klasické činoherní herectví patří na klasické jeviště, v případě site specific kusu s imerzivními prvky je třeba hrát přeci jen mnohem autentičtěji a osobněji. Je třeba „jít s kůží na trh“, herci jsou tu v podstatě ve stejné rovině jako diváci; musí zaujmout. Nezdá se, že by herečky s takovou Čermákovou vizí souzněly. V tomto směru vyniká právě jen Teresa Schel a případně Zuzana Valešová. Jen díky nim se představení úplně nerozpadne.
Sílu závěrečného momentu pak paradoxně trochu sráží předchozí operní výstup barytonisty Michala Marholda. Ten patří jednoznačně k nejsilnějším zážitkům večera, opera tak nějak k dekadenci patří. Jeho zpěv však trochu zastiňuje vše kolem a dělá celku pověstnou medvědí službu.
Závěrem ještě stojí za úvahu, zda je Karáskova předloha vůbec natolik nosná, aby utáhla celovečerní představení. To je ovšem otázka, která visela ve vzduchu už před těmi devíti lety v oprýskaném sále Švehlovy koleje.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Transformers 70 %, Pan Nikdo proti Putinovi 75 %, Zběsilá láska 60 %, Kung Fu Panda 4 60 %, Stvůry 55 %, Emilia Pérez 80 %, More Miko 50 %
Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám
V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...
Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá
Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...
Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem
Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...
Jsem tlustá, jsem hnusná? A dost! řekla si Tereza Ramba. Monyová nebude jen oběť
Letos je to dvacet let od chvíle, kdy se Tereza Ramba poprvé objevila na filmovém plátně. Za tu dobu si ji oblíbily tisíce diváků, získala Českého lva, ztvárnila desítky rolí. Přesto se stále může...
KVÍZ: Nezapomenutelní Bohdalová s Dvořákem. Co vám utkvělo z legendárního Televarieté?
Oslavenkyně Jiřina Bohdalová ztvárnila za svou dlouhou kariéru celou řadu postav, jež se nesmazatelně zapsaly do srdcí malých i velkých diváků. Svůj vtip a smysl pro komiku v minulosti uplatnila také...
Českou filharmonii povede londýnský rodák. Huw Humphreys nastoupí v září
Pozici uměleckého ředitele a generálního manažera České filharmonie bude od září zastávat Huw Humphreys. Londýnský rodák bude odpovědný za plánování koncertní činnosti v České republice i v...
RECENZE: Erotické napětí je pryč. Krásu i dekadenci přehlušily technické nedostatky
Sobotní premiéra inscenace dekadentního Snu o říši krásy, kterou Jihočeské divadlo nazkoušelo v českokrumlovské Zámecké jízdárně, provázely problémy s nazvučením a celková nesouhra souboru. Je možné,...
KOMENTÁŘ: Paní Streepová, vážně jste to celé hrála vy? Jak Oscary prověří vliv AI
Přece jen na té zlověstné umělé inteligenci asi něco bude, když se kvůli ní odhodlala k činu i tak tradiční organizace jako americká filmová akademie, udílející nejžádanější filmové ceny Oscar.
Baletní mistr Jiří Bubeníček nastoupil ke Klempířovi. Působí jako náměstek za SPD
Náměstkem ministra kultury za SPD se od 4. května stal bývalý baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček. Obsadil poslední volné místo politického náměstka, politické vedení úřadu je tak nyní...
Damon, Pattinson a boj s kyklopem. Letní filmová událost Odyssea láká trailerem
V pondělí měl v pořadu The Late Show with Stephen Colbert premiéru nový trailer očekávaného velkofilmu Odyssea režiséra Christophea Nolana. V ukázce je mimo jiné k vidění boj Matta Damona v roli...
Netflix potvrdil nové Stranger Things. O čem budou a kdy se budou vysílat?
Jen pár dní po premiéře animovaného spin-offu seriálu Stranger Things s názvem Tales from the ’85 Netflix potvrdil plány na druhou řadu. Tým se bude muset poprat s dalším paranormálním nebezpečím...
Oslava jubilea. Do Prahy přijede metalová pětice Five Finger Death Punch
Americká groovemetalová kapela Five Finger Death Punch oznámila světové turné k 20. výročí vzniku, v rámci něhož vystoupí 31. ledna 2027 v pražské O2 areně. Společnost ji budě dělat speciální host,...
RECENZE: Odškrtnout si a jít dál. Koncert Erica Claptona připomínal návštěvu muzea
Jeden z největších žijících rockových kytaristů Eric Clapton se po čtyřech letech vrátil do pražské O2 areny s víceméně totožně sestaveným setlistem, v němž dva „elektrické“ bloky svíraly akustický....
Čarodějův učeň, Princ z Persie či Farma zvířat. Co přinese letošní Anifilm
Na pět set titulů uvede 25. mezinárodní festival animovaných děl Anifilm, který se koná od 5. do 10. května v Liberci. Hlavním tématem jsou legendy a mýty, na zahájení se představí Cirk La Putyka,...
Mág popu Petr Hapka naplno žil i miloval, jeho talent první rozpoznal Oldřich Nový
Bouřlivák české popmusic, bohém a provokatér, jehož hudba i hlas jsou nenapodobitelné. Petr Hapka měl v sobě mnoho talentů a také mnoho protikladů – byl fanfarón i introvert, byl sebestředný, ale...
Pohřešovaných Oscarů je víc. Matt Damon svou sošku neviděl od vytopení bytu
Režisér snímku Pan Nikdo proti Putinovi Pavel Talankin málem chybou aerolinek přišel o svého Oscara. Naštěstí se soška našla. Talankin ale není první, komu se to stalo. Ztratilo se několik Oscarů z...
Jitřní záře na TV Nova: O čem je seriál, kdy se vysílá a kde se natáčel
Minisérie Jitřní záře je od neděle k vidění na televizních obrazovkách TV Nova. Seriál inspirovaný skutečnými případy patří k dosud nejvýraznějším projektům placené platformy Voyo (OnePlay).