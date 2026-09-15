Zadaptovat několika generacemi milovanou knihu se na první pohled může jevit jako malá domů. Divácky vděčných situací, výroků a dialogů je v ní přehršel, stačí jen nalézt vhodný a odpovídající klíč. Nejznámější je samozřejmě verze režiséra Jiřího Věrčáka (film a zároveň televizní seriál) z roku 1994, v níž excelovali Ondřej Havelka jako hlavní hrdina a Oldřich Vízner v titulní roli svérázného sluhy Saturnina.
Zejména v druhé části písničky poněkud zbrzďují děj a navíc mezi nimi není jediná, která by v utkvěla v hlavě po skončení představení.