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Electro swing, rapující Milouš a Stárková jako teta Kateřina. Je tu muzikál Saturnin

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  9:50
Divadlo Hybernia uvede v sobotu první muzikálové zpracování nejslavnějšího románu spisovatele Zdeňka Jirotky Saturnin. Tvůrci slibují hudbou nadupanou barevnou show s chytlavými tóny, která se vedle titulní role sluhy Saturnina zaměří i na romantickou linku. Humoristickou klasiku do muzikálového pojetí s živou kapelou adaptoval režisér Tomáš Dianiška.
Radek Melša a Kateřina Marie Fialová v muzikálu Saturnin
Divadlo Hybernia připravuje muzikál Saturnin podle románu Zdeňka Jirotky
Radek Melša a Kateřina Marie Fialová v muzikálu Saturnin
Jan Krafka, Zbigniew Kalina, Kateřina Marie Fialová, Erika Stárková, William Valerián, Radek Melša a Dalibor Gondík v muzikálu Saturnin
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I když by si mohli diváci myslet, že je děj muzikálového zpracování neslavnějšího románu Zdeňka Jirotky nemá čím překvapit, tvůrci předem avizují, že budoucí publikum vyvedou z omylu. Diváky lákají do divadla na kombinaci romantického příběhu, tance, originální hudby a především humoru.

„Nechtěli jsme jen převést knížku 1:1 na jeviště, protože v něčem by to byla nuda. Snažil jsem se vytáhnout linku, která mi v Saturninovi přijde zajímavá a sice romantická komedie, což vlastně docela je. Takže tohle tam akcentuju,“ uvedl při zkoušce režisér Tomáš Dianiška. Kromě postavy noblesního, všehoschopného a lehce přidrzlého sluhy Saturnina tak dostane výrazný prostor love story postav Jirotky a slečny Barbory.

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Odvážně a chytlavě podle prvních ukázek zní hudební pojetí z dílny Romana Říčaře, jenž ladí muzikál do electro swingu s prvky moderní hudby. Celé představení navíc doprovází živá kapela přímo v zadní části pódia.

„Není to jen obyčejná dobová kapela. Častokrát to má pořádné groovy a nějaký beat. V jednu chvíli nám tam Milouš, základní záporák té hry, zarapuje. Jinak je to čistě swingový muzikál, akorát, že ta muzika je současná,“ dodal k hudebnímu provedení režisér.

„Diváci uslyší spoustu nádherné muziky, spoustu stylů, které se budou mísit a prolínat. Dle mého osobního názoru uslyší spoustu hitovek, což není podle mě v muzikálu úplně běžné,“ nechal se slyšet Zbigniew Kalina, představitel Saturnina, kterého v muzikálu alternuje Jakub Tvrdík.

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V aktuálním představení čeká oba herce nelehký úkol – zpodobnit ikonickou roli, která je díky filmovému zpracování z roku 1994 nezapomenutelně spjatá s Oldřichem Víznerem.

„Když se řekne Saturnin, tak první, kdo mi vytane na mysli je Olda Vízner. Nicméně je to zbrusu nový text, trochu jiný žánr a Tomáš Dianiška tam propašoval tolik humoru, že si myslím, že jsme k tomu přistupovali úplně jinak. Takže vzniklo představení, které bude zábavné a hravé. Snažil jsem se to proto naplnit hravostí a fantazií a doufám, že se nám to s Kubou Tvrdíkem povedlo,“ doplnil Kalina.

Co se ikonických postav týče, excentrickou tetu Kateřinu, jež rozdává nevyžádané rady a přísloví na všechny strany, přebírají po filmovém provedení Jany Synkové herečky Erika Stárková s Kateřinou Bohatovou. „Já se s ní nijak neztotožňuju a dělám to podle sebe, jak to cítím. Nerada věci kopíruju. Jednak si myslím, že jsem úplně jiná a i jinak vypadám. Takže se snažím dávat tam svoje životní zkušenosti,“ uvedla na novinářské ukázce Stárková.

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V představení se dále v alternacích objeví Kateřina Marie Fialová, Vítězslava Karolová, Radek Melša, Tomáš Kyselka, Dalibor Gondík, Bronislav Kotiš nebo Jaromír Dulava.

Premiéra zcela prvního muzikálového pojetí Saturnina se uskuteční v sobotu 12. září od 19:00 v Divadle Hybernia. Druhá premiéra je v plánu o den později od 14:00.

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