RECENZE: Instantní mystika. Umluvené Sancti tyje z krás Anežského kláštera

Novocirkusový soubor Losers Cirque Company se do prostor pražského Anežského kláštera (Na Františku) poprvé podíval už loni, kdy zde uvedl svou první open air novinku Nebesa. Novocirkusový muzikál se pro slabší předlohu a příliš nehomogenní kombinaci žánrů moc nepovedl, ovšem populární Loseři ukázali, že jsou schopni nabídnout svoji práci i mimo tradiční prostory cirkusových šapitó a divadelních jevišť.

S novinkou Sancti se tedy do nádherně opravených prostor vracejí. Zdejší atmosféra a zasazení je zjevně inspiruje, Sancti totiž podobně jako Nebesa pracují s duchovní či náboženskou tématikou. Site-specific novinku má režijně na starosti Petr Horníček s Justinem Svobodou. Druze jmenovaný se zde představuje i v roli vypravěče: pro Svobodu je takzvaný storytelling srdeční záležitostí a královskou disciplínou, což je z jeho poživačného přednesu znát.

Svoboda tak diváky provádí prostorami kláštera, začíná se v zahradě a pokračuje se interiérem areálu - chodbami, refektářem, dvorem i samotným kostelem. Každé zastavení tvůrci věnovali jednomu z mučedníků. Jako první se představení dočká svatý Vavřinec, jehož část utrpení si vtipně mohou ochutnat i sami diváci. Svatého Prokopa představuje artista pomocí tance, při kterém kreslí uhlem na plátna papíru, jež jej obklopují. Právě zde večer nejvíce připomene tvorbu Divadla Continuo. V dalších číslech však už Losers Cirque Company tak silní nejsou. Akrobaté slouží spíše jako ukazatelé, aby diváky prováděli dál prostorem. A následná divadelní vložka na chůdách zpod nádherně osvětleného stromu na dvoře vyznívá zcela do ztracena.

Je to totiž právě samotný prostor, který tvůrci skvěle dozdobili osvětlením a mlhou, co dělá atmosféru Sancti. Dále ještě působivé pěvecké výkony zdejšího týmu. Z novocirkusového či pohybového umu toho ale mnoho nezůstalo. A když se Svoboda pustí do vyprávění příběhu o svatém Václavovi, má divák dokonce pocit, že se ocitl v hodině dějepisu na základní škole. Představení se totiž stává stále více a více umluveným, což jde zcela proti dosud budované atmosféře.

Sancti 50 % Losers Cirque Company premiéra 31. května 2023 režie: Petr Horníček, Justin Svoboda hrají: Justin Svoboda, Nikola Kopáčová, Karolína Křížková, Sára Stoulilová, Jiří Bělka, Lukáš Borik, Petr Dlugoš, Petr Dufek, Petr Dvořák, Tomáš Pražák, Adam Sült, Taro Tamura

Co se týče duchovní roviny představení, vyznívá Sancti taktéž ploše. Tvůrci se zjevně nechtějí hlásit ke konkrétní víře, vše se tedy odehrává pouze v obecné rovině chorálů, kápí a jakési instantní mystiky rozkročené od východu na západ. Křesťanský areál kostela a příběhy samotných světců ale mluví jasně, je tedy škoda, že se k těmto kořenům Sancti otevřeně nehlásí. Ateističtí a nekřesťanští diváci by to pro historické souvislosti naší země jistě zvládli bez předsudků.

Poslední číslo věnované svatému Františku z Assisi nabízí asi největší a nejkomplexnější zážitek večera - hudbu, zpěv a novocirkusová choreografie se zde povedlo propojit do funkčního celku. Divák tedy patrně odchází spokojen. Cestou ale může přemýšlet, co ho na tomto večeru nadchlo nejvíce. Bylo to opravdu představení a nebo spíše samotný areál, kde se vše odehrávalo?