RECENZE: Ford větří židovské spiknutí, Edison glosuje a prezident se lituje

Současný americký dramatik Mark St. Germain rád vybírá historické osobnosti, aby je konfrontoval ve fikčních setkáních. V Posledním sezení u doktora Freuda takto proti sobě postavil legendárního zakladatele psychoanalýzy a slavného spisovatele C. S. Lewise. V Relativitě zase Alberta Einsteina vystavil setkání s utajenou dcerou. Dobře napsané konverzačky lákají nejen na známé osobnosti, ale dávají především možnost vyniknout zkušeným činoherním hercům.

Obě výše zmíněné hry zinscenovalo pražské Divadlo v Řeznické, které pro svůj komorní prostor právě na velké herecké výkony sází. V jeho sklepních prostorách tak jako Freud září Pavel Rímský, jako Lewis Martin Finger a jako Einstein Miroslav Táborský. Další St. Germainův námět – Show Dr. Ruth – zde zase nabídl velké sólo pro Kateřinu Macháčkovou. A není to tak dávno, co zde měl derniéru kus Scott a Hem vyprávějící o setkání Ernesta Hemingwaye s Francisem Scottem Fitzgeraldem.

Pro Divadlo v Řeznické je tedy dramatikovo dílo sázkou na jistotu a není divu, že letos uvedlo už pátou hru z jeho repertoáru. (A na příští rok se chystá šestá o Eleanor Rooseveltové s Mášou Málkovou.)

Aktuální jarní novinka S prezidentem v divočině, kterou zde zrežíroval Lukáš Pečenka, tak divákům nabízí další takové setkání reálných osobností. Mark St. Germain vyšel ze skutečných výletů Thomase Alvy Edisona a Henryho Forda do přírody. Dvě velká jména amerického průmyslu začátku dvacátého století doplnil o amerického prezidenta Warrena Hardinga, který byl v čele země mezi roky 1921 a 1923.

Střetu tří hrdinů americké historie pak dopřál dramatické okolnosti. Ford, Edison a Harding jedou Fordovým autem kempovat, ovšem srazí jelena. Auto je nepojízdné. Ovšem jelikož měl Ford s Hardingem jisté plány, nedoprovází je zrovna nikdo z početného doprovodu, jak by se u tak významných jmen hodilo. Trojice se tak před diváky ocitá v divočině, aby zde byla odkázána sama na sebe a své schopnosti. Forda však místo rozdělávání ohně či volání pomoci zajímá jiná věc – chce populárního Hardinga přesvědčit, aby odstoupil a měl tak možnost co nejdříve sám kandidovat na prezidenta USA.

Tři takové role si jasně říkají o zkušená herecká jména. V Řeznické se jako stárnoucí Edison představil Jan Vlasák. Náš přední herec přesně pointuje Edisonovy glosy a průpovídky. Slavný vynálezce totiž autorovi slouží jako prostředník a trpký komentátor při střetu zbylých dvou osobností. Temperamentní a dynamický Ford je skvělou příležitostí pro Jiřího Štrébla. Taková role totiž nabízí několik poloh. Ze zdánlivě sympatického bonvivána se totiž během večera vyloupne cynický pragmatik a především drsný antisemita.

S prezidentem v divočině 75 % Divadlo v Řeznické premiéra 2. května 2023 režie: Lukáš Pečenka hrají: Jan Vlasák, Jiří Štrébl, Adrian Jastraban

Adrian Jastraban pak svého prezidenta Hardinga vykresluje jako bolestínského nešťastníka, který byl do úřadu doslova dotlačen. Sošného a populárního prezidenta tehdy doslova „udělala“ profesionálně vedená kampaň, o to větší pak byl jeho (posmrtný) pád, když na nyní jednoho z nejneoblíbenějších amerických prezidentů postupně praskaly další a další kauzy včetně patnáctileté milostné aféry. Jastrabanův Harding se zprvu jeví jako neškodný popleta, časem ale i on začíná pletichařit, aby se nepohodlného úřadu zbavil.

Divadlo v Řeznické tak v poctivě stavěném představení S prezidentem v divočině nabízí hodinu a půl příjemného konverzačního herectví, které doslova vyplní každou skulinu v sále. Díky St. Germainovu reáliemi prošpikovaného textu se navíc dozví i leccos z americké meziválečné reality.