RECENZE: Rychlému hysterický prezident sedí, Veselému psychiatr tolik ne

Letošní novinku zde zrežíroval Rychlého syn Ondřej, jedná se tak o jejich první uměleckou spolupráci. Rychlí si k ní vybrali text, pod kterým jsou podepsáni Matthieu Delaporte a Alexandre de la Patelliére. Vedle samotného prezidenta, kterého nová indispozice přivádí doslova k šílenství, do hry připsali ještě postavu psychiatra, jenž má prezidentovi rychle pomoci. Inaugurační projev totiž musí zaznít už za hodinu a půl.

V roli muže, ke kterému ztracený prezident upíná svou poslední naději, se v Kalichu představil Luboš Veselý.

Načrtnuté téma a jména dvou ostřílených divadelníků slibují solidní komedii. A vzhledem k tomu, že i Ondřej Rychlý má za sebou úspěšné režijní pokusy ve svém domovském Divadle v Dlouhé, dalo by se čekat, že i letní novinku Divadla Kalich udrží pevně v rukách.

Výsledné dílo sice opravdu není špatné, jeho potenciál ovšem patrně naplněn nebyl. První polovina večera se totiž kdovíproč rozvláčně táhne. Kus je zde umluvený a přitom nepříliš vtipný.

Jak se dalo tušit, psychiatr se snaží kořeny prezidentova zdánlivě somatického problému vysledovat hluboko v jeho dětství. Sám se ale taktéž zaplétá do svých problémů. Tato linka však není během večera uspokojivě dotažena, což Veselému jeho úlohu značně ztěžuje. Zkušený herec tak místy působí, jako by si s rolí Rychlého nahrávače nevěděl rady. Vzhledem k jeho hereckým zkušenostem a schopnostem tak bude chyba patrně už na straně předlohy, která zřejmě nebude tak silná, jak by mohla být.

Výbuch emocí

Rychlého role je oproti tomu vybarvena dle nejlepších předpokladů. Nervózní politik postupně odkrývá hrůzy svého dětství a po svém se vypořádává jak s matkou, tak s otcem.

Zvláště v druhé půli se proto diváci mohou těšit doslova na výbuch emocí i tělesné kreace, do kterých dává Rychlý všechno. Jeho komediální talent je prostě využit naplno.

S pravdou ven Divadlo Kalich premiéra 30. června 2022 režie: Ondřej Rychlý hrají: Petr Rychlý, Luboš Veselý Hodnocení: 50 %

Škoda, že se v podobném rytmu nepodařilo rozehrát už úvodní polovinu představení, pak by totiž S pravdou ven patřilo mezi perly současné komediální nabídky pražských divadel. Pokud půjdeme skutečně „s pravdou ven“, tak takto zůstává jen v půli cesty.

Právě pražské Divadlo Kalich přitom v minulosti ukázalo, že lehkou konverzační komedii, tedy žánr, na kterém si lze snadno vylámat zuby, dělat umí. Z poslední produkce divadla by ale místo kusu S pravdou ven měli diváci raději vyrazit na Pusťte mě ven! s Ivou Janžurovou či Nikdy není pozdě s Václavem Vydrou a Janou Paulovou.