RECENZE: Všichni jsme hrdinové, i se všemi těmi hříchy a křivdami

I Am the Problem

Takovým kusem je říjnový nadžánrový projekt Jana Mocka, který připravil pro Alfreda ve dvoře. Režisér se v anglickojazyčném představení s českými titulky pokusil podchytit pocit provinilosti, který v nás v dnešní době debat skrze sociální sítě může vzbudit ledacos. „Pravidelně třídím odpad a kompostuji, ale když mám odpadky vynést, vyhodím vše do smíšeného, protože nemáme před domem bioodpad,“ popisuje Tinka Avramova, která v představení vystupuje spolu s Irinou Andreevou a Waynem Jordanem.

I Am the Problem Alfred ve dvoře premiéra 5. října 2020 režie: Jan Mocek hrají: Irina Andreeva, Wayne Jordan, Tinka Avramova Hodnocení­: 75 %

Trojice se postupně zpovídá se svých prohřešků či naopak popisuje křivdy, kterých se jim u nás dostává. Představení je tedy silně postavené na slově; dokáže však dobře využívat jednoduchou černou scénu, která herce obklopuje.

Právě na ni totiž během vyprávění jednoho zbylí dva bílou křídou komentují jeho slova. „OK Boomer.“ „Millenial apathy.“ „I love to be normal.“ Výkřiky se zde objevují spolu s různými kresbičkami a znaky, jež časem vytvoří působivé a výmluvné plátno.

Růžový samuraj

Jen o měsíc dříve měla v pražském prostoru La Fabrika premiéru poetická koláž souboru Burki&com.

Uskupení moderního tance soustředěné okolo choreografky Jany Burkiewiczové na svém nejnovějším projektu pracovalo dlouhé měsíce. Tvůrci totiž objížděli školy, aby zjistili, co pro dnešní mládež znamená slovo hrdina. „Měl by umět létat... Měl by se umět chovat...,“ zaznívají tak dětské úvahy v představení, kde vedle taneční choreografie hraje velkou roli živá hudba založená převážně na bicích Michala Budinského.

Růžový samuraj Burki&com premiéra 7. září 2020 režie: Jana Burkiewiczová hrají: Hanna Nussbaumer, Viktor Konvalinka, Michal Toman, Eduard Adam Orszulik, Libor Kasík, Michal Budinský, Dominik Zezula Hodnocení­: 75 %

Zaujme ale i operní árie o hrdinovi, který v Jerevanu zachránil cestující z utopeného autobusu. Vůbec hudba (jejím autorem je Jiří Konvalinka z kapely Vložte kočku) a zpěv jsou hlavními vodítky zasněného kusu.

„Úkolem hrdiny není zachránit svět, bojovat, proslavit se. Hrdina koná proto, že nemůže jinak. Hrdinové jsme všichni, každý s nějakým talentem,“ zní na závěr hlavní poselství Růžového samuraje, pod kterým je vedle hudebníků a tanečníků podepsán i Maxim Velčovský jako autor scény.