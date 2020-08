U Stalina si diváci sednou netradiční Rusalce až na klín zadarmo

Dvořákovu klasiku zde bude možné vidět v lehké úpravě s využitím 3D projekcí. „Na jedné straně stojí dílo, které je funkční tak, jak je napsané, a škrty nepotřebuje, na druhé straně stojí publikum opery neznalé, které po čas představení nebude mít řádné sezení. Nechceme také například rušit noční klid,“ uvažuje zakladatelka a šéfka souboru Veronika Loulová.

„Po dlouhých živelných debatách jsme se rozhodli do Rusalky mírně zasáhnout a mírně ji zkrátit, tak aby zůstalo vše, na co se diváci těší a co zachová původní příběh,“ pokračuje.



„Největší inovaci přinesou nejspíše 3D projekce designérů z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, které se sladily s velmi progresivními kostýmy Vojtěcha Hanyše, moderní a aktuální choreografií Vilmy Bořkovec a minimalistickou promyšlenou scénografií Matěje Kose,“ slibuje Loulová.

Tvůrci vycházeli z architektury, kterou bývalý Stalinův pomník nabízí. „Již v minulém projektu Mozart na Stalinovi jsme využili celou scenérii podstavce jako součást scénografie. Pěvci budou přímo pod kyvadlem, diváci budou stát zády k Pařížské ulici,“ přibližuje rozložení večera.

„Jelikož akce je zadarmo, nelze ji nějak ohraničit a diváky jasně nasměrovat na místa. Po letitých zkušenostech s venkovními projekty počítáme i s tím, že si diváci posedají třeba i Rusalce na klín. Na to jsme samozřejmě připraveni,“ dodává Loulová.



Run OpeRun funguje již pátým rokem, jeho členové jsou studenti režie, dramaturgie, scénografie, designu, ale i herectví, zpěvu, hudebních nástrojů či hudební produkce. Další představení chystá Run OpeRun už na 4. září do pražského Paláce Akropolis.

„Takovou kabaretní lahůdku zvanou Operní klystýr! Satirické, někdy lehce politicky zabarvené, ale především odpočinkové představení pro pobavení jak diváků, tak celého našeho týmu,“ přibližuje Loulová.

Na jaro 2021 soubor plánuje autorskou operu s texty režisérky Vilmy Bořkovec a hudbou Václava Havelky a Kryštofa Kříčky z kapely Please The Trees. „Konceptuální opera se bude zaobírat psychickými poruchami a jejich zásahem do každodenního života nás všech,“ popisuje ředitelka souboru.