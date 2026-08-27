Informaci o novém angažmá oznámil herec ve středu na svém instagramovém účtu, když sdílel video s tištěným programem divadelního kusu, ke kterému přidal popisek „Opráším si staré róby. New York – uvidíme se v únoru.“
Herec se v rozhovoru pro server BBC News svěřil, že je velmi nepravděpodobné, že by kdy vystoupil ze stínu své nejznámější role. Doplnil však, že je s tím v pohodě a zdá se mu to skvělé. „Ron Weasley je mou součástí od mých 11 let a už se nemůžu dočkat, až se s ním v této životní fázi znovu setkám.“
Grint je jediný ze tří hlavních hvězd filmového zpracování, který se vrátil ke své roli. Za zmínku však stojí též návrat jeho hereckého kolegy Toma Feltona, jenž v současné době ztvárňuje Draca Malfoye ve stejné broadwayské inscenaci. Ke shledání slavných filmových kouzelníků na jednom jevišti však bohužel pro fanoušky nedojde. Felton bude podle plánů vystupovat do 3. ledna, představitel dospělého Rona naskočí až 2. února. Grintovo vystupování je v současnosti naplánováno do 30. května.
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Rupert Grint se mezi lety 2001 a 2011 objevil ve všech osmi filmech o Harrym Potterovi, od té doby si zahrál v několika televizních seriálech jako Sick Note nebo Snatch a Servant. V roce 2014 také zazářil na Broadwayi v komedii Je to jen hra.
Producenti kusu Harry Potter a prokleté dítě Sonia Friedmanová a Colin Callender uvedli, že Grintovy herecké výkony v potterovské sérii po generace definovaly, co znamená být věrným a statečným přítelem i tváří v tvář nepřízni osudu a útrapám.
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„Rupert se jen nevrací k roli ze své minulosti. Pokračuje v cestě, kterou začal jako dítě, a nese ji dál se všemi životními zkušenostmi, které získal od skončení natáčení. A to včetně kariéry, která ho zavedla od filmu přes televizi až po uznávanou divadelní práci na Broadwayi i ve West Endu,“ dodali.