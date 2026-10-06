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Génius je zpět. Rowan Atkinson se vrací k panu Beanovi i Černé zmiji zároveň

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  12:53
Britský herec Rowan Atkinson představí příští rok od 8. února do 13. března novou show Rowan Live. V rámci striktně omezeného počtu představení v londýnském Gillian Lynne Theatre připomene postavu pana Beana, zavzpomíná na sitcom Černá zmije a uvede rovněž zcela nový materiál.

„Je to už čtyřicet let, co jsem naposledy vystupoval v komediální skečové show ve West Endu. A napadlo mě, že by byla zábava znovu zahrát skeče, s nimiž to pro mě a Richarda Curtise všechno začalo a z nichž vzešly mé nejznámější postavy. A přidat nějaký překvapivý nový materiál, napsaný speciálně pro tuto show,“ uvedl Rowan Atkinson.

Rowan Atkinson se vrací na divadelní prkna se svými nejslavnějšími postavami
Rowan Atkinson (Londýn, 28. listopadu 2023)
Rowan Atkinson (New York, 23. října 2018)
Prázdniny Mr. Beana
11 fotografií

Mr. Bean a Černá zmije představují obě krajní polohy Atkinsonova komediálního génia. Prvně jmenovaný prakticky nemluví a s diváky komunikuje pomocí mimiky a gest. Druhý jmenovaný – tedy Edmund Černá zmije (v pozdějších řadách se psal Edmund Černázmije) – oproti tomu s kamenným výrazem ve tváří zasypává své okolí jedním vybroušeným ironickým slovním šípem za druhým.

Jak na sérii Mr. Bean, tak na Černé zmiji se s Rowanem Atkinsonem podíleli Richard Curtis, Ben Elton a Howard Goodall, kteří společně také vytvořili nové skeče a scény právě pro Rowan Live.

„Poprvé jsem viděl Rowana vystupovat na jevišti v roce 1976, tedy před padesáti lety. Všem nám bylo okamžitě jasné, že sledujeme jedinečný talent, jaký se vidí jen jednou za život. O padesát let později, letos v létě, jsme začali novou show připravovat před malým publikem a veškerá magie, načasování a komický génius byly znovu na svém místě,“ uvedl režisér a scenárista Richard Curtis.

„Je pro mě velkou radostí a ctí být součástí představení, které nabídne to nejlepší z Rowanova jevištního umění – všechny jeho hlasy, gesta, mimiku a postavy. Doufám, že to lidem udělá velkou radost,“ dodal autor Lásky nebeské, Pirátů na vlnách, Čtyř svateb a jednoho pohřbu a dalších romantických komedií.

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