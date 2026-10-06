„Je to už čtyřicet let, co jsem naposledy vystupoval v komediální skečové show ve West Endu. A napadlo mě, že by byla zábava znovu zahrát skeče, s nimiž to pro mě a Richarda Curtise všechno začalo a z nichž vzešly mé nejznámější postavy. A přidat nějaký překvapivý nový materiál, napsaný speciálně pro tuto show,“ uvedl Rowan Atkinson.
Mr. Bean a Černá zmije představují obě krajní polohy Atkinsonova komediálního génia. Prvně jmenovaný prakticky nemluví a s diváky komunikuje pomocí mimiky a gest. Druhý jmenovaný – tedy Edmund Černá zmije (v pozdějších řadách se psal Edmund Černázmije) – oproti tomu s kamenným výrazem ve tváří zasypává své okolí jedním vybroušeným ironickým slovním šípem za druhým.
Jak na sérii Mr. Bean, tak na Černé zmiji se s Rowanem Atkinsonem podíleli Richard Curtis, Ben Elton a Howard Goodall, kteří společně také vytvořili nové skeče a scény právě pro Rowan Live.
„Poprvé jsem viděl Rowana vystupovat na jevišti v roce 1976, tedy před padesáti lety. Všem nám bylo okamžitě jasné, že sledujeme jedinečný talent, jaký se vidí jen jednou za život. O padesát let později, letos v létě, jsme začali novou show připravovat před malým publikem a veškerá magie, načasování a komický génius byly znovu na svém místě,“ uvedl režisér a scenárista Richard Curtis.
„Je pro mě velkou radostí a ctí být součástí představení, které nabídne to nejlepší z Rowanova jevištního umění – všechny jeho hlasy, gesta, mimiku a postavy. Doufám, že to lidem udělá velkou radost,“ dodal autor Lásky nebeské, Pirátů na vlnách, Čtyř svateb a jednoho pohřbu a dalších romantických komedií.