Podepsal jsem opatrovnictví 34 ukrajinských dětí, říká principál La Putyky

Za hlavní hodnoty, které drží soubor pohromadě, Novák označuje pokoru, soudržnost, respekt, výdrž a také každodenní píli. „A je jedno, jestli jste umělec, produkční nebo markeťák. Tým je na sobě absolutně závislý. A pro mě je to nejsvobodnější umělecký žánr, se kterým jsem měl možnost se poznat,“ říká.

To, že Putyka hlásí často vyprodáno, je podle herce a principála dílem mnohaleté práce. Dlouhé cesty, na kterou jsou napojeny desítky lidí a tisíce diváků. „Díky tomu, že jsme v covidu nezůstali pasivní a byli jeden z nejaktivnějších kulturních subjektů, nás diváci podrželi a drží dál,“ míní.

Cirk La Putyka v tuto chvíli čítá tým o asi 120 lidech „Přemýšlím, jak dál financovat chod teď už docela velké company. A možná se právě blížím k jedné zásadní schůzce,“ odpovídá na otázku, zdali někdy byla na stole koupě divadla nebo jiná větší investice.

„Doba k takové schůzce dospěla, abychom si mohli nadále udržet svou svobodu. I když máme už teď skvělé partnery, víme, že více si nemohou dovolit. A ze vstupného se nic dalšího ufinancovat nedá. Druhá možnost je, že to taky teď stabilizujeme a na chvíli přestaneme růst,“ dodává.

Na plánované změny v sazbě DPH na vstupenky reaguje Rosťa Novák následovně: „Četl jsem o nulové dani z knih, ale necítím bohužel žádnou úlevu u živé kultury. Naopak vnímám, jak se neustále řeší hluk festivalů a další. Místo toho, aby překážky mizely, jsou nám neustále kladeny do cesty,“ vysvětluje.

Edukujeme a spojujeme

„Ono se totiž ukázalo, že si kulturní scéna nakonec vždycky poradí, a na to se tady trochu sází. My jsme z osmdesáti procent závislí na příjmech ze vstupenek, většina z nás je OSVČ, takže žijeme v neustálé nejistotě. Třeba minulý rok na podzim bylo v divadle 14 stupňů a já se prostě musel postavit před diváky a omluvit, že nemáme na zaplacení topení. A tak 350 diváků sedělo v péřovkách a šálách a naštěstí vydrželo. Takto to ale nejde dělat pořád,“ pokračuje.

Kultura v celé své šíři, od zábavy až po alternativní formy, má přitom podle Nováka velký společenský potenciál. Edukuje publikum, spojuje zdánlivě nespojitelné, reprezentuje v zahraničí a naopak ze světa sem vozí další projekty, vychovává děti k pohybu a v neposlední řadě také zachraňuje životy. První týden po vypuknutí války se La Putyce povedlo najít bezpečí i domov pro 34 studentů Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění. Za všechny v začátku Novák společně se svou manželkou podepsal opatrovnické papíry.

Záběr z inscenace Senses, kterou pro Cirk La Putyka připravil režisér Maksim Komaro.

Loni soubor o studentech kvůli jejich soukromí příliš mluvit nechtěl. Rok a tři měsíce poté, co se do Prahy vydali, už se může Novák podělit o více: „Oni jsou vychováváni po umělecké stránce k trochu jinému myšlení než my, co jsme třeba vystudovali alternu na DAMU. Snem některých z nich jsou dlouhodobé kontrakty v tradičních cirkusech. Takže třeba Nasťa, jedna z holek, která loni vystupovala v Cestách, teď kočuje po republice s Cirkusem Humberto a je nejvíce šťastná,“ vypráví.

V tuto chvíli je tu z ukrajinských dětí a dospívajících jedenáct. „Dva z nich jsou ještě nezletilí. Je to pro mě hodně citlivé, stali se součástí mé rodiny. Vnímám je jako své děti. Jsou i v podobném věku jako ony, tak sdílíme i generační pohledy. Udělali za tu dobu velký pokrok, teď už spolu mluvíme česky, mluví lépe anglicky, to před tím rokem a třemi měsíci nefungovalo vůbec. Jsou extrémně talentovaní a nadaní a zjistili, že by chtěli, aby se Praha stala jejich domovem,“ vypráví.

La Putyce se kromě zmiňovaných ukrajinských studentů v Praze, povedlo ještě dostat dalších 116 lidí do bezpečí v Budapešti, 60 do Berlína, šest do Marseille a další do Helsinek nebo Stockholmu.

Přes všechnu kritiku vůči politikům a byrokracii, kvůli které se ještě soubor ani o píď nepřiblížil rekonstrukci prostoru Jatka78, zůstává principál a herec smířlivý: „Bez přidané podpory magistrátu a ministerstva bychom nemohli fungovat. Projekty bychom nikdy nerozjeli a nevstoupili do toho prostředí, jak jsme mohli. Vím, že někdy to není o jednotlivci, ale o spoustě lidí, kteří třeba naše téma vnímají jako prioritu, jen jim do cesty vstoupí něco jiného.“

Kromě mnoha zahraničních výjezdů i domácích vystoupení čeká v příštích měsících La Putyku také rozhodnutí, jestli se vydat se svým představením do Číny. „Byli jsme už v roce 2010 v Číně na Expu. Mají tam neuvěřitelnou historii cirkusového umění. Jsou tam kořeny oboru. O pozvání do Číny na letošní rok se vedla v souboru velká diskuze a většina lidí tam odmítla jet i se na představení produkčně podílet,“ prozrazuje.

Sám za sebe Rosťa Novák doplňuje: „Upřímně já bych naše představení do Číny odvezl, protože bych se chtěl podívat na to, jaká je tam historie a mohl sdílet nějaké zkušenosti s ostatními. Musí to ale opravdu být kolektivní rozhodnutí, ta otázka je ještě na stole. Já to vnímám hlavně po té umělecké stránce a rozhodně to není o tom, že bych tam chtěl jakkoliv jet podporovat režim. V tomto jsou, myslím, naše stanoviska dost jasná.“