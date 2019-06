La Putyka zestárla. Málem jsme letos úplně skončili, přiznává Rosťa Novák

Pro Cirk La Putyka je letošní jubilejní rok zlomový. Všichni, co se souborem začínali, se včetně Rosti Nováka dostali na hranici opotřebovanosti. V mladé české generaci přitom nebylo kam sáhnout. „Na jaře letošního roku jsem tedy stál na hraně, kdy jsem si říkal, zda těch deset let není moment, kdy skončit. Zda se nemám vrátit třeba k herecké práci,“ přiznává Rosťa Novák. Tři měsíce intenzivně přemýšlel, pak sebral veškerou energii a připravil dramaturgický plán do konce roku 2024.



Bylo to rozhodnutí čistě na vás?

Dával jsem La Putyce směr, deset let jsem sebe, herce i produkční tlačil často do nekomfortní zóny. Já totiž hrozně nemám rád očekávání. Lidé od nás očekávali další a další komediální představení a my přitom tvořili absolutně svobodně, každý projekt zasahoval jiné spektrum diváků. Což bylo samozřejmě náročné.

Kdybyste se rozhodl pro druhou variantu, co byste dělal?

Hrál. A protože La Putyka pokračuje, mám to na příští sezonu nakombinované. Chystáme na září s Jirkou Kohoutem a s formací SKUTR, tedy s mými spolužáky z DAMU, projekt Sancho, kde budu jenom hrát. Dále točím pro televizi s Viktorem Taušem. Návrat k herecké práci je pro mne hrozně osvobozující, mohu na chvíli odložit tíhu souboru a baráku; všechna zodpovědnost jde za režisérem.

Říkal jste, že soubor zestárl. Jak to budete řešit?

Anička Schmidtmajerová, jeden z pilířů La Putyky, mi řekla, že už je po deseti letech vyčerpaná. Baví ji to, ale strašně to bolí. Když jsem si i díky tomu uvědomil, že tyhle naše stavební kameny některá představení opouštějí, zjistil jsem, že nemám kam sáhnout. Vypsali jsme proto zářijový konkurz na herce s pohybovým nadáním, tanečníky, parkuristy, kaskadéry. Nehledáme sportovce, který není schopný říct větu, a nehledáme ani herce, který není schopný udělat kotoul. Vlastně jsem dost zvědavý, kdo se přihlásí. Vybereme tak osm deset lidí. Tato nová generace se v následujících letech prolne s kmenovými členy Cirku La Putyka a třeba za pět let převezme otěže. Vnímám to jako dvou- až tříletý proces.

Cílíte vysloveně na Čechy?

Konkurz děláme mezinárodní i tuzemský. V mezinárodním hledáme cirkusové umělce, v českém cílíme i na herce a tanečníky, ze kterých se cirkusoví umělci mohou stát. Prostě kohokoli s chutí objevovat svoje hranice.

Kolik má vlastně La Putyka členů?

Jádro tvoří představení Up End Down, kde je nějakých čtrnáct lidí.

Před třemi roky jste mi říkal, že s DAMU jednáte o otevření oboru nového cirkusu. Jak to vypadá?

Chtěl jsem vést jeden ročník herectví na alternativní větvi, který by se specializoval na nový cirkus. Škola se však rozhodla, že výuku bude vést jiným směrem. Ale až zrekonstruují Jatka78, vidím zde veliký potenciál pro prostor, kde se herci budou učit akrobacii. Už jsme k tomu přizvali AMU. Takže jestli se k něčemu takovému dostaneme, tak to bude teprve poté, co se mi zde podaří vychovat novou generaci vlastními silami a prostředky. Časem to třeba půjde i na nějaké oficiální bázi, aby odešli jako magistři umění, jako tomu je ve světě.

Záběry z představení Black Black Woods

Co tedy mohou diváci v následujících pěti letech čekat?

Linie jsou čtyři. První je bilancování: na jaře 2020 uvedeme Cesty, kde bych chtěl vysledovat historii cirkusového umění od konce 19. století. Ukázat třeba, jak silně cirkus inspiroval W+V. V dalších dvou liniích chceme oslovit režiséry, kteří nemají s naším žánrem nic společného. A to jak činoherní, tak filmové. Operujeme se jmény, která vzhledem k současným námluvám nemůžu jmenovat, ale pro české diváky nejsou neznámá. Nejenže by přinesli něco nového novému cirkusu, ale nový cirkus by mohl obohatit i jejich práci.

A poslední linie?

Moje autorské projekty. Jeden se jmenuje Ages s podtitulem Ape’s shit, kde bych rád naboural představu, že novocirkusový projekt ukazuje jen vysportované umělce do čtyřiceti. Chci vidět novocirkusové umělce mezi lety šedesát a devadesát. Pořád hledám přesahy mezi cirkusem a divadlem. Druhý projekt se proto jmenuje Spoart, kombinace sportu a umění. Chtěl bych na základě nějaké klasické divadelní hry zjistit, co mají společného herec a sportovec. Divadelní kritici i ortodoxní sportovci mě za to budou nenávidět. A ještě jsem vytvořil projekt Cirkus Atoms, tedy pět instalací rozprsknutých po Praze. Každou dělá jeden výtvarník a každá přinese sólové představení jednoho umělce. Ale to jsme už někde v roce 2023, dokázal bych o tom mluvit hodiny.

Zmiňoval jste rekonstrukci, co tedy prostor Jatka78 zažije?

Jatka čeká k 1. lednu 2021 rekonstrukce, najednou se bude předělávat komplet celé čtyřhalí. Jatka78 ani Cirk La Putyka provoz nepřeruší. Máme ideu, že Putyka koupí velkokapacitní šapitó a trošku se vrátí k nomádství. Chtěli bychom ho postavit v Praze 7, abychom stále drželi tenhle umělecký okrsek. Uvnitř budou působit všechny company, co nyní fungují na Jatkách. Rekonstrukce by měla trvat rok a půl, ale víme, jak to chodí. Záleží na tom, jaký Praha vidí potenciál v revitalizaci celé holešovické tržnice. Je jenom o pár let mladší než Národní divadlo a mohlo by tu vzniknout něco, kam budou mířit lidé z celého světa.

Cirk La Putyka hraje o hyperaktivitě: