Snězte tu bábovku a běžte se umejt! volaly milovnice Ordinace, vzpomíná Roman Zach

Roman Zach (27. ledna 2025)

Tomáš Šťástka
  14:00
Na paradox mezi souběžným hraním v nekonečné Ordinaci v růžové zahradě a divadelními experimenty alternativní scény vzpomíná ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz herec Roman Zach. Jeho tvář nyní láká do kin na fantasy pohádku Zrození alchymistky, kde si opět zahrál jednu z hlavních rolí.

