Snězte tu bábovku a běžte se umejt! volaly milovnice Ordinace, vzpomíná Roman Zach

Kdo si oblíbil kouzelný svět Oberon dosud filmově načrtnutý ve dvou pohádkách Princezna zakletá v čase, patrně už vyrazil na aktuální novinku našich kin. Fantasy snímek Zrození alchymistky jej pod vedením scenáristů a režisérů Petra Kubíka a Lukáše Daniela Paříka opět rozšiřuje.
A opět u toho budou známé tváře v čele s Romanem Zachem v úloze Archivalda. „Je to opět unikátní fantasy pohádka, na české poměry myslím nebývalá. Pozval bych tedy jednak ty, kterým se líbily předchozí Princezny, ale zároveň i diváky, kteří se třeba ještě nechytili, ovšem mají rádi všechny tyhle fantasy světy, hobity a Harry Pottery, když nám tu v Česku vzniká něco tak mimořádného, v našich podmínkách unikátního a za naše peníze. Myslím, že to má hodně slušnou úroveň. Já se na to těším a těším se i na případné pokračování,“ předesílá známý herec.
Je lepší vidět první dva filmy, které jste zmiňoval, nebo může divák vyrazit do kina rovnou?
Může vyrazit rovnou. Jsou to samostatné příběhy a klidně se na předchozí filmy může podívat až poté. Každý díl je solitérní a není třeba jej stavět do nějakého kontextu.