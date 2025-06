Othello, nebo Nutello? Patlal jsem si na obličej oříškovou pomazánku, hlásí Mikluš

Smluvit se s Robertem Miklušem týden a půl před ústřední premiérou letošních Letních shakespearovských slavností není jen tak. Herec se totiž na Nejvyšším purkrabství Pražského hradu představí jako Othello, takže intenzivně zkouší po nocích a má převrácený režim. „Scházíme se zde z různých divadel, tak bychom se jindy časově neprotnuli. Ti nejvytíženější z nás prostě přes den pracují, točí a hrají v divadlech. Myslím, že je to i taková tradice. Nezkoušíme ale takhle v noci celou dobu, jedná se až o poslední tři týdny, tedy od chvíle, kdy se postaví scénografie na Hradě,“ vysvětluje dvaačtyřicetiletý herec.

Říkáte tři týdny. Jak dlouho se taková nálož dá vydržet?

Únava je znát. A ono to přitom nekončí premiérou, tou to vlastně teprve začíná. Mám třeba dva dny před premiérou reprízu Privatizace v Národním divadle. Ale když to mám ve fermanu, tak tam prostě musím být.