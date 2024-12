Jak by asi prožíval Oskarův triumf? Richard Hes byl taneční hvězdou 80. let

Tanečník Richard Hes se stal porotcem hned druhého ročníku české mutace StarDance. V roce 2007 tak společně s Mahulenou Bočanovou a Tatianou Drexler rozhodoval o vítězství Aleše Valenty a Ivy Langerové.

Tvůrci StarDance tehdy oslovili skutečnou osobnost tuzemského moderního tance, muzikálového režiséra a našeho předního choreografa. Richard Hes totiž vystudoval tanec na Pražské konzervatoři a v 80. letech založil se svými spolužáky legendární taneční skupinu Uno.

Dance company Uno ve své době přinesla na české taneční scéně oživení: orientovala se totiž na tehdy nejmodernější taneční i hudební trendy, Hes se inspiroval třeba i z videoklipů Michaela Jacksona. „Jako choreograf vycházel z lidového i klasického tance, které obohacoval prvky jazz-dance, breaku, rokenrolu, akrobatickými prvky; často využíval módní trendy tanečního showbusinessu,“ píše u Hesova jména Česká divadelní encyklopedie.

„Od začátku jsem byl dost ambiciozní,“ vzpomínal po letech pro Českou televizi. „Hned na škole jsem si říkal, že být tanečník je dobré, ale že já budu i šéfem.“

V roce 1988 získal jako vedoucí skupiny prestižní televizní cenu Zlatá rolnička. Po Hesovým vedením skupina vytvořila několik původních celovečerních představení: Nikita, Best of Broadway, Carmen či Šach Mat. Tanečník dále spolupracoval na televizních vystoupeních Ivety Bartošové, Lucie Bílé, Karla. Gotta, Jiřího Korna, Heleny Vondráčkové či Petry Janů. „Byli jsme mladí, byli jsme bez závazků, neměli jsme rodiny a najednou jsme začali mít i prachy. Sami jsme byli překvapení, že to lze,“ vzpomínal Hes na nejslavnější éru svého souboru, kdy na sklonku minulého režimu vyráželi na několikaměsíční turné po západní Evropě.

Právě zahraniční štace skupinu Uno podle Hesových slov zachránily v časech přelomu. „Tak jsme přežili revoluci. Popíková kultura tu byla šmahem smetena pod stůl, včetně všech Gottů a Vondráčkových. A my jsme v té době k nim patřili,“ přemýšlel Hes po letech. Sám přitom do světa showbyznysu vstoupil už ve třinácti letech, když si v roce 1976 zahrál jednu z dětských rolí v pohádkové komedii Ať žijí duchové.

V Hesově skupině Uno působil i Richard Genzer:

V 90. letech však naštěstí podobně jako mnoho dalších mladých umělců chytil svěží vítr dobových změn. Konkrétně se prosadil v rámci vzmáhající se muzikálové scény, tedy žánru, který u nás poprvé začal vítat velké zahraniční produkce i licence. Podepsal se pod choreografie divácky mimořádně úspěšných děl, jako byl Dracula nebo Monte Cristo.

Zúročit zde mohl čerstvé zkušenosti, které společně s Uno nabral během příprav švýcarského muzikálu Keep Cool. Dílo z roku 1991 se ve Švýcarsku a Německu dočkalo více než tisícovky repríz. Režijně a choreograficky dále Hes vedl speciální muzikálovou show Mise Daniela Hůlky, slovenskou verzi Pomády a dokonce i operu Don Giovanni ve Stavovském divadle.

V roce 2009 se pak taneční skupina Uno načas vrátila na scénu v nové verzi svého slavného představení z 80. let Nikita. „Odjakživa jsem fanynkou skupiny Uno nejen proto, že mě tito profíci laskavě vzali mezi sebe při spolupráci v muzikálu West Side Story. Ještě dřív jsem jim byla užitečná jako hlas při představeních Nikita. Byla to skvělá show,“ vzpomínala tehdy zpěvačka Leona Machálková na show vzniklou na základě.

Pracovní nasazení a divoký životní styl přivedly Richarda Hese k alkoholu, ze závislosti se však po dlouhém a náročném boji dokázal vymanit. O všem veřejně promluvil v pořadu 13. komnata. „Deprese, pochybnosti, sklíčenost, strach a smutek. Ztráta euforie. A vztek, že to nejde,“ popisoval zde otevřeně své potíže s alkoholem a léky, které koncem devadesátých let komplikovaly jeho další tvorbu.

S tím navázané stupňující se zdravotní i rodinné problémy však Hese donutily, aby se svou závislostí začal bojovat. Účast ve StarDance či výše zmíněný návrat skupiny Uno tak patřily do životní fáze, kdy už Hes chtěl své démony nechat za sebou.

Bohužel ale tato životní etapa trvala jen krátce. Hesovi na začátku roku 2013 diagnostikovali rakovinu, zemřel 17. února 2014 v pouhých padesáti letech. Jeho jméno a taneční tradici tedy dál nese jedno z dvojčat, které měl Richard Hes s tanečnicí Marcelou Karleszovou. Nyní pětadvacetiletý Oskar, aktuální vítěz StarDance, který už od dětství působil v předních muzikálech a který se v posledních letech stále více prosazuje před filmovou či televizní kamerou (Pustina, Dukla 61, Bratři, Král Šumavy).