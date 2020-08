Náročná. Upřímná. Precizní. Přísná. Eva Holubová si Revizorem plní sen

Jednu z nejzajímavějších premiér vrcholících prázdnin představuje nastudování velké klasiky. Pražské Studio DVA totiž na zítřek chystá na svou Letní scénu Vyšehrad premiéru Gogolova Revizora v režii Evy Holubové.

Pro populární herečku jde o úplně první režisérskou zkušenost. „Jako první mě nenapadlo režírovat, chtěli jsme si jen s Bobem Kleplem zahrát Gogolova Revizora,“ popsala Holubová.

„A pak jsme hledali režiséra, který se nebude snažit vylepšit Gogola, který se nebude bát inscenovat hru tak, jak ji autor zamýšlel, který ho bude ctít jako hlavní autoritu celého projektu,“ vysvětlila herečka cestu ke své první režii a potvrdila, že jí nešlo o to vytvořit Revizora podle Evy Holubové.

„Naším záměrem je udělat ho tak, jak a proč ho napsal Gogol. Originalita a novotářství jako plán a za každou cenu jsou jalové počiny,“ dodala. Sama herečka si v alternaci se Zuzanou Kronerovou zahraje Annu Andrejevnu, Bohumil Klepl představuje hejtmana, tedy jejího manžela. V ústřední roli Chlestakova se představí Kryštof Hádek.

V současné nabídce Studia DVA může nastudování Revizora vypadat možná až trochu překvapivě. „Je to návrat k začátkům. Jedněmi z prvních inscenací, které jsme uvedli, byly Bergmanova Podzimní sonáta (2003) nebo Örkenyho Kočičí hra (2003). Revizorem také navazujeme na – s velkým diváckým úspěchem dosud uváděné – klasické komedie Brouk v hlavě a Poprask na laguně,“ uvádí producent scény Michal Hrubý.

A přiznává, že zařazením klasiky chtěl mimo jiné i splnit sen, který měli Holubová s Kleplem.

Jiří Ployhar, který se objeví v roli okresního soudce Ámose Fjodoroviče Ljapkina-Ťapkina, přiznává, že se Holubové jako režisérky zpočátku trochu bál. „Protože Eva říkala, že naše zkoušení bude spíš taková divadelní laboratoř,“ vysvětluje. „Nevím, jak to myslela. Rozhodně dnes už můžu říct, že jsem vděčný, že jsem se mohl na pár týdnů stát laboratorní myškou. Eva je vždy pozitivní, nadupaná energií a nezaskočitelná jakoukoli otázkou,“ říká Ployhar.

Pravdivost projevu

„Náročná. Upřímná. Precizní. Přísná. Maximálně dbající na pravdivost hereckého projevu. Má jasnou představu, kterou nám vštěpuje svou nezdolnou energií,“ charakterizuje novopečenou režisérku Václav Jílek, na kterého se diváci mohou těšit v úloze přednosty poštovního úřadu Špekina.

„Připravená!“ přidává poslední charakteristiku Roman Štabrňák. „Je však pravda, že pro všechny to bylo nové. Myslím, že existovaly oboustranné obavy. Režie opravdu není jednoduchá záležitost. Zvlášť když režíruje kolega a ještě k tomu poprvé v životě,“ zamýšlí se herec, který se ukáže jako Dobčinský.

Studio Dva hodlá uvádět Revizora na Vyšehradě až do 29. srpna. Od 6. září se nastudování přesune do kamenné scény na Václavském náměstí a zařadí do celoroční nabídky.