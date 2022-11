RECENZE: Deset promluv nejen o sexu. Působivý Rej zůstává zbytečně chladný

Kdysi skandální hra Rej rakouského enfant terrible Arthura Schnitzlera se stala východiskem pro první činoherní premiéru této sezony v pražském Národním divadle. Proč tehdy Schnitzlerův vyladěný text vzbudil takovou reakci, je jasné: deset postav Vídně před sto lety zde vede debaty přímo či nepřímo se dotýkající milostného aktu. Nevěra, přetvářka, distingovaná mluva zakrývající ty nejzákladnější pudy.

Rej se nyní do Stavovského divadla rozhodl zrežírovat hostující francouzský režisér Arthur Nauzyciel. Pro tento text se prý přiklonil v době covidu, Schnitzlerovo dílo mu prý trochu připomíná Dekameron a dýchá na něj časy přelomu, kdy se jedna společnost hroutí, aby jiná povstala. Právě proto děj inscenace zasadil do Hitlerovy Germanie. Tuto skutečnost však patrně divák bez četby programu nepozná: kromě velké reprodukce Speerova nákresu se s ní totiž na jevišti nijak nepracuje.

Středobodem Schnitzlerova Reje jsou rozhovory. Za Šlapkou (Jana Pidrmanová) přichází Voják (Petr Vančura), který pak odchází za Služkou (Jindřiška Dudziaková), ta za Mladým pánem (Šimon Krupa) a tak dál, až se konečně poslední Hrabě (David Matásek) opět probudí u Šlapky. Na scéně tedy vždy jedná jiná dvojice.

Nauzyciel svým hercům zjevně zadal, aby se své promluvy pokusili podat co nejchladněji; snad aby docílil ještě větší povrchnosti jejich postav. Nejen díky tomu ale zůstává chladná i celá inscenace. Zneklidňující hudba, vysoký architektonický oblouk i oblaka kouře sice pomáhají vytvářet ponurou a zneklidňující atmosféru (která jako by líně předpovídala blížící se katastrofu), celkově ale více než dvouhodinovému představení chybí jakákoli gradace a divák upadne do letargie.

Rej 65 % Národní divadlo (Stavovské divadlo) premiéra 3. listopadu 2022 režie: Arthur Nauzyciel hrají: Jana Pidrmanová, Petr Vančura, Jindřiška Dudziaková, Šimon Krupa, Veronika Lazorčáková, Robert Mikluš, Pavlína Štorková, Vladimír Javorský, Gabriela Mikulková, David Matásek

Momenty samotného sexu autor v textu vytečkoval. Nauzyciel si s nimi poradil tak, že nechává herce předchozích rolí tančit v jakémsi rituálu okolo aktuální dvojice (stojící nehnutě proti sobě). S přibývajícími obrazy tak přibývá tančících postav, stejně jako se tanec rozrůstá o další a další choreografie. Repetitivnost takového chování však představení taktéž nepomáhá, divák už zhruba od třetího obrazu ví, co bude až do konce následovat. A podobně jako samotný tanec začne brzy nudit i motiv přijíždějící a odjíždějící tramvaje.

Schnitzlerův text je přitom dobře pointovaný a jakmile se herci do jeho slov jen trochu položí, stojí to za to. Ač tedy Nauzycielovu inscenaci srážejí zmíněné neduhy, je dobře, že se Rej vrátil na jeviště. Ještě větším kladem je pak skutečnost, že činohra naší první scény po osmi letech opět oslovila přední postavu světového divadla.