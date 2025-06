RECENZE: Zkazit tak všem těm zbohatlíkům chuť k jídlu! Kňažko opět září na Jezerce

Mistrův ateliér, přítmí, plechovky s barvami, plátno. Z gramofonu hraje vážná hudba. A stejně vážně se bere i umělec sám. Mark Rothko, stárnoucí klasik moderního umění, jeden z ústředních představitelů abstrakce. Tou dobou však v začínající osobní krizi, která o deset let později vyvrcholí jeho dobrovolným odchodem ze života.

Takového Rothka potkávají v podání Milana Kňažka diváci pražského Divadla Na Jezerce, které v březnu uvedlo v premiéře novinku Red. V režii Radka Balaše ožívá vychvalovaný text Johna Logana, jehož londýnské a broadwayské inscenace s Alfredem Molinou a Eddiem Redmaynem zaujaly světovou veřejnost. Americká verze si dokonce odnesla šest cen Tony.

Na Jezerce jej měli uvést už před lety s Janem Třískou, ze spolupráce nakonec sešlo, a tak si Marka Rothka nejprve v roce 2013 skvěle zahrál Miroslav Etzler v Divadle v Řeznické v režii Viktora Polesného.

Scéna Jana Hrušínského Loganův text uvádí až nyní. Spolupráce zkušeného režiséra Radka Balaše s Milanem Kňažkem už vynesla divadlu za drama Shylock Cenu Thálie, tak není divu, že zde k ní dochází už potřetí. A opět to stojí za to. Kňažko si roli abstraktního morouse vysloveně vychutnal. Podává jej jako etablovanou, do sebe zahleděnou personu, která má stále co říci.

Jeho Rothko už dávno překonal strasti mladého umělce, kterému svět nerozumí. Naopak se dostává do pozice, kdy přestává rozumět on světu. Stejně jako spolu s Jacksonem Pollockem kdysi rozmetali kubismus, tlačí se na ně nyní nová generace výtvarníků s moderním pop artem.

Logan se primárně soustředí na zásadní a dodnes ne zcela uspokojivě vysvětlenou fázi umělcovy kariéry, kdy přijal obří zakázku vyzdobit restauraci Four Seasons v newyorském mrakodrapu Seagram Building. Rothko tehdy vytvořil nejméně 30 velkoformátových pláten plných tmavých barev, které měly „zkazit chuť k jídlu všem těm zkur..., kteří kdy budou v této místnosti jíst“. Po dvou letech intenzivní práce a jedné návštěvě už zprovozněné restaurace však malíř od dohody náhle odstoupil a peníze vrátil. Proč položí „největší zakázku od dob výmalby Sixtinské kaple“?

Red své vysvětlení přináší. Publikum se totiž do situace vzniku obřích maleb dostává díky příchodu mladého pomocníka (Martin Leták), kterého divadelní Rothko více než jako míchače barev a podavače štětců využívá jako pomyslného fackovacího panáka a trpělivého posluchače, který musí útrpně snášet jeho nálady i sklony k mentorování.

I když hra stojí výsadně na textu a obsahuje spousty Rothkových monologů, díky oběma hercům ani chvilku nenudí. Zásluhu má zkušený Kňažko se svou perfektní dikcí (v perfektní češtině), Leták je mu však důstojným protihráčem.

Red 80 % Divadlo Na Jezerce premiéra 5. března 2025 režie: Radek Balaš hrají: Milan Kňažko, Martin Leták

Zvláště v druhé půli, kdy se po dvou letech tovaryšství osmělí a mistrovi vmete do tváře slova o tom, kdo je ve skutečnosti pokrytec. Herec jinak zaujme i zdařilou pohybovou kreací na úvod druhé poloviny. Balaš se vůbec snaží hodně umluvený text oživovat. Na pozadí se promítají motivy Rothkovy abstraktní tvorby, ale i tvorba Roye Lichtensteina či dalších popartových „zhůvěřilců“.

O umění jde ale až v druhém sledu, primární je nadčasové téma pomíjivosti generací. O tom vypráví Red na Jezerce skvěle.