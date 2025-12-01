RECENZE: Groteska o smrti Stalina se stala fraškou, kterou nezachránili ani herci
Hra Ztratili jsme Stalina přinesla ovšem svým fraškovitým pojednáním zvláštní pocit nepatřičnosti už ve filmové podobě nazvané původně Smrt Stalina.
Především citlivější divák z bývalého východního bloku si totiž ještě velmi dobře pamatuje, kam až tehdy sahaly výhonky zla šířené oněmi kremelskými postavami a jak hluboce zasáhla sovětská bestialita do životů milionů lidí, v čemž sice dodnes beze změny pokračuje, ale grotesku by si z toho zatím asi nikdo udělat netroufal. Film měl ovšem výhodu v pompézní výpravě a vynikajících hercích, kteří pod groteskou dokázali zachytit skutečné charaktery ruských bestií a slabochů.
RECENZE: Jak upocený Chruščov zvítězil. Dejvické divadlo hraje o smrti Stalina
Režisér Roman Polák v DBP se nyní bohužel rozhodl, že na parodický styl hry ještě přitlačí a podřídí tomu prakticky všechno. Takže postavy kremelských zrůd nejenže hrají zcela nepřirozeně, ale nestvůrné jsou po jistý čas i fyzicky díky kostýmům Kataríny Hollé, jež je pod obleky vybavila nejrůznějšími vycpávkami na hrbu (Lavrentin Berija) nebo mohutném zadku (Nikita Chruščov) a podobně.
Ztratili jsme Stalina
Divadlo Bolka Polívky
premiéra 7. listopadu 2025
režie: Roman Polák
hrají: Jan Kolařík, Michal Isteník, Jakub Uličník, Martin Siničák, Tereza Marečková, Linda Ballován a další
Že chyba netkví v hereckém podání, dokazuje paradoxně i operní výkon skvělé slovenské sopranistky Lindy Ballové, která svou roli Stalinem obdivované pěvkyně Marie Judiny celou odzpívá. A pěje ji sice úžasně, jenže po nějaké chvíli právě tento neměnný zpěv začne vadit a rušit.
Což platí i o většině různých slovních legrácek a inscenačních vtípků. Ty jdou zkrátka tak silně proti tomu, co o historii a skutečné roli původních stvůr na scéně známe, že nakonec právě neustálé groteskní špílce zahrabou pod sebe všechen děj a skutečné vyznění hry. Těžko říct, proč režisér do té míry neuvěřil jejímu textu, případně diváctvu, kterému se asi mělo dostat brániční masáže vem kde vem.
A to se na scéně DBP nesešla žádná druhořadá šmíra. Herci však patrně neměli proti režii žádnou šanci. Asi nejvíc se to projevilo u Jana Kolaříka v roli netvora Beriji, protože tomu jeho psychopatickou povahu nešlo uvěřit vůbec.
RECENZE: Miroslav Hanuš rozpitval Stalina, aby Putin viděl, co ho čeká
O něco snazší to měl Michal Isteník jako pyknický buran Chruščov, který jeho uvěřitelnost jakžtakž zvládl. A také Tereza Marečková coby Stalinova dcera Světlana se patrně rozhodla hrát spíš podle vlastního rozumu než podle stylu obecného hopsání, namáčení ve šlehačce či neustálého zvedání flašek s vodkou. Čemuž se jinak podvolili všichni ostatní.
