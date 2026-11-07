RECENZE: Zase ten Farářův konec. Naše potřeba zbožštit si svůj vzor je věčná
Vesnice na konci světa, kde se o ovečky stará samozvaný sluha boží. Tak před lety inzerovala jedna nejmenovaná televizní stanice československou filmovou klasiku Farářův konec. Tedy film z roku 1968, který Evald Schorm natočil podle námětu a scénáře Josefa Škvoreckého s Vlastimilem Brodským a Janem Libíčkem v hlavních rolích.
Podobenství o víře, o tom, jak ji lidé potřebují, a střetu s tehdejší přízemní komunistickou mocí by zdánlivě mohlo s přibývajícími lety ztratit na aktuálnosti. Že tomu tak není, už rok dokazuje pražské Národní divadlo, které v režii Jana Mikuláška uvádí stejnojmennou adaptaci ve své historické budově.
Na jeho jeviště tak přichází Kostelník v podání Šimona Krupy. V kufru má kněžský talár, což jej po kaskádě nedorozumění dovede až do vesnice, kde sice mají krásný kostel, ale faráře nikoli. Touha místního lidu po vážené osobě, ke které by mohli vzhlížet, a Kostelníkovy vlastní neukojené ambice tak způsobí, že náhle vesnice svého faráře má. A nikomu nevadí, že liturgii nerozumí ani za mák...
Mikulášek společně s dramaturgyní Ilonou Smejkalovou původní Škvoreckého námět aktualizovali. Jeho divadelní verzi zasadili do sice blíže neurčené, ale přesto modernější doby. V původním scénáři navíc našli linku, která ve filmu příliš prostoru nedostala. Tedy že postava Kantora (Libíčkovu roli v divadle přebral Igor Orozovič) vykazuje homosexuální rysy. Původní střet Kostelníka a Kantora mezi vírou a racionálnem tak dostává další rozměr.
Kantor, který dosud ve vesnici působil jako autorita, Kostelníkovi primárně závidí zájem ostatních, v druhém sledu ale jeho negativní city pohání i vlastní hořký pocit samoty a neukotvenosti.
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Jsme opravdu národ ateistů? Divadelní Farářův konec je cynické evangelium
Ústředním poselstvím díla však zůstává obecná lidská potřeba následovat nějaký vzor. A když není dostatečně božský, tak si jej alespoň náležitě zbožštit. A stejně tak když se vzor náhle zpronevěří, dokáže jej společnost velice rychle z piedestalu opět svrhnout a náhle jej stejně silně nenávidět či ostrakizovat.
V tom je Škvoreckého Farářův konec nadčasový. Stačí si z poslední doby vzpomenout na nedávnou marockou kauzu našeho prezidenta a jeho hrozící neúčast u voleb.
Tvůrci divadelní Farářův konec opentlili dotáčkami. Během příprav totiž natáčeli anketu mezi dětmi i dospělými, kde se dotazovali na záležitosti víry či vzorů. Zdánlivě banální motiv je do inscenace vložen s citem a ve výsledku s dílem skvěle rezonuje.
Farářův konec
Národní divadlo
premiéra 27. listopadu 2025
režie: Jan Mikulášek
hrají: Šimon Krupa, Igor Orozovič, Marie Poulová / Jindřiška Dudziaková, Kateřina Měchurová, Zdeněk Piškula, Johanna Tesařová, Martina Preissová, Jan Bidlas, Ondřej Malý (alternoval také Marek Daniel), Filip František Červenka, Štěpán Lustyk, Pavlína Štorková, Gabriela Mikulková, Vladislav Beneš, Valéry Samane Djakoualno
Bezejmenná vesnice je zde popsána velice zjednodušující zkratkou podobně jako v samotném filmu. Drbny klevetí, místní floutek se klátí návsí, ochmelka otravuje. Herci však k těmto figurkám přistupují s dostatečným nadhledem, čímž obrušují jakoukoli hrozbu městských předsudků vůči vesnickým stereotypům.
V této zkratce zaujme třeba právě floutek Zdeňka Piškuly či matka Martiny Preissové. Drbny si vychutnaly Pavlína Štorková a Gabriela Mikulková. Biskup v podání Vladislava Beneše je však už čistě komická figura, což v celkovém melancholickém vyznění kusu trochu nesedí.
Ústřední role ale patří Krupovi s Orozovičem. Jejich střety se vždy omezí jen na pár nedokončených promluv, přesto v nich herci dokážou říci vlastně vše.
Pro renomovaného režiséra Mikuláška je Farářův konec už pátým počinem na půdě naší první scény a spolu s Maryšou zatím úplně nejlepším.
Tipy z televizního programu
Recenze: Madagaskar 2: Útěk do Afriky 70 %, Onemanshow: The Movie 35 %, Cesta bojovníka 50 %, Na horách 50 %, Chlap na střídačku 0 %, Batman 85 %, Všichni svatí mafie 50 %, 22 Jump Street 40 %, Pán prstenů: Společenstvo prstenu 80 %, Transformers 70 %, Austrálie 70 %, Trainspotting 80 %, Rychle a zběsile 10 55 %, Světová válka Z 60 %, Život 55 %, Kursk 60 %, Hunger Games: Balada o ptácích a hadech 55 %, Stvůry 55 %, 96 hodin: Odplata 50 %, Matrix Reloaded 60 %
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