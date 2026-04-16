RECENZE: Další brněnský trhák. Laskaví Vikingové se vypořádali se zlem. I dnešním
A pojďme si říct rovnou, že si Městské divadlo Brno (MdB) do svého repertoáru pořídilo další blockbuster neboli trhák, dokonce asi ještě přitažlivější a pro ještě širší publikum určený než předchozí Kříže. Sice jsou mnohé zápletky i charaktery inscenace povědomé i odjinud, ale od jiných vikingských příběhů je odlišuje specifický, dalo by se říci tuzemský humor a v konečném dojmu vlastně až neskutečná laskavost, která však není změkčilá ani odevzdaná.
A snad vůbec největším kouzlem muzikálu ViK!NG je schopnost pojmenovat, na kterou stranu se ono dobré srdce i v dnešním světě staví, aniž by nás citově či morálně vydíralo. Prostě vězme, že také dnešní agresoři a jejich přisluhovači jsou čiré zlo, aniž by bylo třeba o tom zvlášť diskutovat. Jak to inscenátoři tohoto muzikál zařídili, bude nicméně lepší nechat coby překvapení pro diváka, který se na návštěvu tohoto kusu teprve chystá. Ale už teď zdůrazněme, že se povedlo to nejdůležitější, totiž zachovat logiku a kouzlo pohádkového příběhu.
|
Od Devíti křížů k Vikingům. Brněnské trio stvořilo další muzikálový hit
Co lze také prozradit, je právě ona podoba některých zápletek a především charakterů, hlavně s veleúspěšným animákem a pak i hraným filmem Jak vycvičit draka. Tvůrci brněnského muzikálu si však filmového hrdinu Škyťáka rozdělili do dvou postav: na stejně křehkého, ale ctižádostivého mladinkého ne-válečníka Johana, který má problémy s otcovým očekáváním, zde ovšem opačným než ve filmu, a na jeho kamaráda, poněkud autistického vynálezce-vědátora Svena Pumpu. Také rázná filmová holčina Astrid se v inscenaci ViK!NG otiskla do vcelku totožné postavy, zde dcery vikingského náčelníka Heike.
ViK!NG
Městské divadlo Brno
premiéra 21. března 2026
režie: Petr Štěpán
hrají: Viktor Skála, Milan Němec, Jakub Mauer, Šimon Fikar, Eva Jedličková, Monika Světnicová, Kryštof Helbich, Maxmilián Riedl, Kristian Pekar, Dušan Vitázek a další
A pochopitelně i tady se objeví drak, jenomže ten už je opravdu dokonale náš, český, až cimrmanovsky handicapovaný. Ale pomůže, když je nejhůř, a nakonec překoná i svůj fatální handicap, pokud je třeba zbavit svět konkrétního zloducha. Zatímco druhou, až magicky zlovolnou postavu přemůže laskavé pohádkové kouzlo, u něhož hlavní hrdina Johan využije svoji původně opovrhovanou, protože neválečnou schopnost.
V MdB už mnoho let nemá cenu vypisovat se o jednotlivých vrcholně profesionálních hereckých a pěveckých výkonech, kde se i mladí herci pozvolna, zato očividně vyrovnávají starším. Z premiérových alternací zmiňme tedy jen pěvecky a herecky skvělého Jiřího Macha v roli zloducha Kostěje Nesmrtelného.
Co však určitě za zmínku stojí, je jednak velice poutavá Schenkova hudba a jednak písňové texty Petra Štěpána, které se povedly především ve vtipných částech libreta. A podotkněme také, že by skoro každý jednotlivý kostým Romana Šolce nejspíš vyhrál na speciální cosplayové soutěži, stejně jako lze opravdu máloco vytknout spektakulární scéně a filmovému pozadí z dílny Petra Hlouška.
Je to tak, MdB má další kus, na který se bude dlouho a hojně chodit.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, 96 hodin: Odplata 50 %, Velká čínská zeď 50 %, Život v hajzlu 55 %, Apokalypsa v Hollywoodu 50 %, Raději zešílet v divočině 70 %, Muži v černém 2 40 %, Skyfall 65 %, Modrá krev 65 %, RED 70 %, Neviditelný 65 %, Matrix Resurrections 80 %, Personal Shopper 50 %, Zmizelá 75 %, Vetřelec: Romulus 80 %
Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí
Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...
Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rapeři „vyfakovali“ Klempíře i další
Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla raperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...
Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal
Americká herecká superhvězda Leonardo DiCaprio aktuálně v Česku natáčí s renomovaným režisérem Martinem Scorsesem thriller What Happens at Night. Pauzu mezi natáčením využil k procházce na Malé...
Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...
Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či
Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...
Praly se v něm dobré i špatné stránky, ukazuje dokument o Davidu Stypkovi
Hudebník a básník, ale také živel, jehož výrazný projev a texty plné obraznosti trvale změnily podobu české populární hudby. To byl David Stypka, který zemřel v roce 2021. Dokumentární film Neboj,...
Náprava si vyžádá čas, uznal kritizovaný raper Ye. Odložil koncert ve Francii
Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, odkládá koncert ve francouzském Marseille v době, kdy čelí kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. Osmačtyřicetiletý hudebník,...
Jsou to dvě piva měsíčně. Zrušení poplatků je populismus, vzkazují herci a režiséři
Absurdní. Dejte raději peníze do zdravotnictví. Proč neplatit dobrovolně i daně? To je pouze část ohlasů, jimiž zástupci kulturní sféry reagují na zrušení koncesionářských poplatků, jež zamýšlí...
Jako by dálniční známky platili lidé bez aut, komentuje rušení poplatků Zelenka
V novém nastavení by ve svých daních platili provoz ČT i lidé, kteří k jejímu vysílání nemají přístup. Stejně jako kdyby se zrušily dálniční známky a náklady v daních zaplatili i lidé, kteří auto...
Koho táhne true crime? A proč právě ženy? Odpověď nabízí raná výchova i biologie
Co by to bylo za televizní stanici bez vlastní kriminálky? Co by to bylo za knihovnu bez krvavé detektivky? Násilí, krev i vraždy jsou motivy, které lidskou společnost odedávna děsí, ale zároveň...
Picasso za pár tisíc. Muž v tombole vyhrál obraz v hodnotě 25 milionů korun
Když kultura pomáhá. Tak lze nazvat pařížskou dobročinnou akci, v níž zájemci mohli koupí lístku do tomboly přispět na léčbu Alzheimerovy choroby. Charitativní loterie již potřetí prodala některý z...
Televize Barrandov míří do konkurzu, vysílání ale nekončí
Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024....
Už ne pan Grey, ale Aragorn. Jamie Dornan nahradí Vigga Mortensena v Pánu prstenů
Připravované pokračování Pán prstenů pro svůj prequel Hon na Gluma ulovilo další zvučné jméno. V roli tajemného hraničáře a budoucího krále ze světa Středozemě se objeví britský herec Jamie Dornan....
Čaroděj ze země Oz na ledě míří do Česka. Velkolepá show v listopadu objede 10 měst
Do České republiky v listopadu dorazí jeden z nejoblíbenějších amerických muzikálů na ledě Čaroděj ze země Oz. Legendární příběh inspirovaný knihou Lymana Franka Bauma tentokrát ožije v dechberoucím...
Zlo dnes prosakuje čím dál silněji, přemítá kytarový virtuos Michal Pavlíček
Kytarista a skladatel Michal Pavlíček nedávno oslavil 70. narozeniny, odehrál dva koncerty v O2 universu a vydal nové řadové album Na obzoru. Zčásti instrumentální, zčásti zpívané, což jsou, jak sám...
RECENZE: Neboj, dýchej, čaruj. Jaký byl David Stypka bez posmrtné svatozáře
Vzpomínkové dokumentární portréty svádějí k ilustraci úsloví „o mrtvých jen dobře“, ale to naštěstí není případ novinky kin Neboj, dýchej, čaruj, věnované osobitému muzikantovi Davidu Stypkovi.