RECENZE: Jak se přesvědčit, že i ten prapodivný disident Magor byl duše citlivá
Nejenže režisérka i autorka scénáře Katarína Aulitisová se scénografkou Markétou Plachou překonaly všechny zjevné záludnosti této výzvy, k tomu se jim podařilo vytvořit představení tak sdělné, dojemné, invenční a užitečné, že dokonale zaujme děti a okouzlí dospělé.
V nejjednodušších papírových kulisách a s vyvýšeným „balkonem“ vytvořeným z lešenářských trubek dokázaly vyladit dílo barevné, poetické a překvapující neustálými scénickými nápady, byť i ty jsou tvořeny vlastně jen pomocí kuchyňského nádobí, igelitových pytlíků, papírových krabic, židličky, stolku a několika plyšových hraček.
Scénickou hudbu ze skladeb undergroundové skupiny Plastic People of the Universe, která tvořila na Magorovy texty, funkčně upravila Lucia Chuťková a na scéně ji živě zvládají sami účinkující herci.
Píšu ti, píšu...
Divadlo Radost
premiéra 27. února 2026
režie: Katarína Aulitisová
hrají: Václav Vítek, Hana Šimková, Hana Kučová, Pavel Jan Riedl, Denis Pospíšil
Gejzíry nesmírně milých a přitom dokonale působících vychytávek zaujmou dostatečně i malé diváky, jimž navíc dokreslují básničky a pohádky, které svým maličkým dcerám posílal v dopisech z vězení jejich otec, zbavený v letech 1981 až 1985 z politických důvodů svobody a odsouzený k těžkému kriminálu ve Valdicích.
Ale snad ještě dramaturgicky záslužnější jsou velice inteligentně vybrané ukázky z dopisů Jirouse a jeho tehdejší manželky a matky obou holčiček Juliany. Nejenže srozumitelně dokreslují obrovskou touhu a smutek uvězněného i jeho ženy a malých dětí, zbavených násilně otcovy přítomnosti, navíc dokládají doslova životodárné Magorovo spojení s vnějším světem, jakkoliv mu bylo na dlouhé měsíce fyzicky upřeno.
Klobouk dolů, neboť zde všichni nejen hrají, vodí „loutky“ a přestavují či doslova tvoří scénu, ale zároveň uvádějí v život všechna scénografická kouzla a světelné efekty vytvořené Martou Koláčkovou. Kromě historicky a společensky užitečného představení se tady mohou školní, ale i starší děti přesvědčit, že ten prapodivný disident Magor byl duše citlivá a tvůrčí.
