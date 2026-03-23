RECENZE: Jak se přesvědčit, že i ten prapodivný disident Magor byl duše citlivá

Jana Soukupová
  10:57
Divadlo Radost si zvolilo poměrně obtížný úkol. Tedy přetavit pohádky a básničky disidenta Ivana Magora Jirouse, navíc obklopené vězeňskou korespondencí s jeho ženou Julianou, do představení Píšu ti, píšu…, jemuž porozumí děti od pěti let výše a neunudí ani dospělé jakéhokoli věku. A povedlo se.

Nejenže režisérka i autorka scénáře Katarína Aulitisová se scénografkou Markétou Plachou překonaly všechny zjevné záludnosti této výzvy, k tomu se jim podařilo vytvořit představení tak sdělné, dojemné, invenční a užitečné, že dokonale zaujme děti a okouzlí dospělé.

V nejjednodušších papírových kulisách a s vyvýšeným „balkonem“ vytvořeným z lešenářských trubek dokázaly vyladit dílo barevné, poetické a překvapující neustálými scénickými nápady, byť i ty jsou tvořeny vlastně jen pomocí kuchyňského nádobí, igelitových pytlíků, papírových krabic, židličky, stolku a několika plyšových hraček.

Scénickou hudbu ze skladeb undergroundové skupiny Plastic People of the Universe, která tvořila na Magorovy texty, funkčně upravila Lucia Chuťková a na scéně ji živě zvládají sami účinkující herci.

Píšu ti, píšu...

95 %

Divadlo Radost

premiéra 27. února 2026

režie: Katarína Aulitisová

hrají: Václav Vítek, Hana Šimková, Hana Kučová, Pavel Jan Riedl, Denis Pospíšil

Gejzíry nesmírně milých a přitom dokonale působících vychytávek zaujmou dostatečně i malé diváky, jimž navíc dokreslují básničky a pohádky, které svým maličkým dcerám posílal v dopisech z vězení jejich otec, zbavený v letech 1981 až 1985 z politických důvodů svobody a odsouzený k těžkému kriminálu ve Valdicích.

Ale snad ještě dramaturgicky záslužnější jsou velice inteligentně vybrané ukázky z dopisů Jirouse a jeho tehdejší manželky a matky obou holčiček Juliany. Nejenže srozumitelně dokreslují obrovskou touhu a smutek uvězněného i jeho ženy a malých dětí, zbavených násilně otcovy přítomnosti, navíc dokládají doslova životodárné Magorovo spojení s vnějším světem, jakkoliv mu bylo na dlouhé měsíce fyzicky upřeno.

Klobouk dolů, neboť zde všichni nejen hrají, vodí „loutky“ a přestavují či doslova tvoří scénu, ale zároveň uvádějí v život všechna scénografická kouzla a světelné efekty vytvořené Martou Koláčkovou. Kromě historicky a společensky užitečného představení se tady mohou školní, ale i starší děti přesvědčit, že ten prapodivný disident Magor byl duše citlivá a tvůrčí.

Představení s názvem Píšu ti, píšu... připravilo Divadlo Radost. (únor 2026)
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

