RECENZE: Profesionalita v nově zpracovaných Bídnících vítězí na plné čáře
Opulentní výprava Christopha Weyerse a dokonale příznačné kostýmy Andrey Kučerové jsou zde samozřejmostí, stejně jako hudební a pěvecké výkony, které nikdy nepadnou pod vyšší laťku, ať jde o hlavní či vedlejší role, sborový zpěv, nebo výkony dětí, které vypadají jako z mladšího oddělení mateřské školy, přičemž hrají a zpívají na úrovni profesionálů.
Co však cloumá emocemi diváků naprosto jednoznačně, je nesmírně líbivá hudba skladatele Schönberga s písňovými texty Herberta Kretzmera co možná zručně do češtiny přeloženými zesnulým textařem Zdeňkem Borovcem.
Bídníci, kde se prakticky vůbec nemluví, protože se veškerý text zpívá a hudba zní víceméně nepřetržitě, tak na sebe berou podobu operního díla, kterému díky hudebním a pěveckým kvalitám odpustíme k emočnímu kýči dovedený příběh s těmi dobrými a poctivými na jedné a zlotřilými, případně „spravedlivými“, ale bez srdce, na straně druhé.
Les Misérables (Bídníci)
Městské divadlo Brno
premiéra 24. ledna 2026
režie: Stanislav Moša
hrají: Petr Gazdík, Lukáš Vlček, Kristýna Daňhelová, Jakub Mauer, Aleš Slanina, Lucie Bergerová a další
A dostáváme se k tomu nejpodstatnějšímu, totiž faktu, že se tady zkrátka jako v opeře čeká, jak se tu který zpěvák blýskne v emočně i pěvecky skvěle vystavěných sólech.
Premiérové obsazení slibovalo v alternacích samozřejmě to nejlepší, čím Městské divadlo Brno disponuje, což byli především Petr Gazdík v roli propuštěného a napraveného galejníka a pozdějšího „spasitele potřebných“ Jeana Valjeana a jeho věčný policejní pronásledovatel Javert v podání Lukáše Vlčka. Oba mimochodem tuto roli zpívali už v uvedení Bídníků z roku 2009 a zvláště Gazdík byl tehdy velmi úspěšný, neboť mu jeho Valjean přinesl Cenu Thálie.
Ovšem tentokrát obrovské ovace publika propukly naprosto zaslouženě především po sólech Lukáše Vlčka, který nejenže byl tím nejjavertovatějším Javertem, jakého si lze představit, ale jeho pěvecký výkon se ukázal zkrátka ohromujícím. Ne, že by Gazdík nebo třeba Kristýna Daňhelová coby šlechtického studentíka Maria nešťastně milující dívka Eponine nebyli standardně dobří, stejně jako čerstvá posila divadla Jakub Mauer coby křehoučký Mario nebo mnozí další, ale na Vlčka neměl tentokrát nikdo.
Díky takovému zážitku bylo možné těmto Bídníkům odpustit až nadbytečné „tlačení na pilu“, kdy se právě Petr Gazdík opíral do svého výkonu natolik, až mu to mírně ubíralo na přesvědčivosti, stejně jako až k parodii dotlačeným „zloduchům“, manželům Thénardierovým, ztvárněným Alešem Slaninou a Lucií Bergerovou. Ale ani tak nemusejí mít diváci strach – profesionalita i tady vítězí na plné čáře.
