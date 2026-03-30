RECENZE: Agitační tón představení o autismu hraničí až s citovým vydíráním
Vyhnout se u takových témat agitačnímu tónu, zvláště když je autorka vnímá hodně osobně, je poměrně složité – a řekněme si rovnou, že se to v této inscenaci nepovedlo.
A to navzdory faktu, že je celý děj postaven na předpokladatelně banálních dialozích manželské dvojice, ztvárněné uvěřitelnou Terezou Marečkovou a přirozeně působícím Dušanem Hřebíčkem, které se v obýváku usadí živý slon.
Ani tato v podstatě dětinsky vystavěná a řešená situace se nevyhne postupnému sklouznutí z polopohádkové metafory do káravě zdviženého prstu a navíc všechno a všechny odsuzujícího vyústění.
Což je ovšem nutné přičíst na vrub i druhé a někdy dost krkolomně propojené inscenační linky, totiž soužití této dvojice s její autistickou dcerou, která v průběhu večera spáchá hned několik sebevražd.
Moje kopyta rozryla už zem
Divadlo Husa na provázku
premiéra 27. února 2026
režie: Eliška Balog
hrají: Tereza Maxmilián Marečková, Dušan Hřebíček, Eva Marie Růžena j.h.
Jistě, v osobním hněvu nad nedovtipností „obyčejných“ lidí při zacházení se zvířaty nebo „jinými“ osobami může tvůrce dospět k odmítnutí celého nechápavého světa a k depresi. Otázkou zůstává, jestli to divadelnímu poselství pomůže. V tomto případě je nutné říct, že bohužel vůbec.
Navíc zapojení mladé neherečky Evy Marie Růženy, které byla v dospělosti diagnostikována porucha autistického spektra, se rovněž pohybuje na hraně inscenačních naschválů, hraničících navíc s citovým vydíráním diváka.
Ale i to by bylo možné přijmout jako svého druhu performanci, kdyby se představení navíc nerozpadalo do nekompaktního slepence. Jako by se inscenátoři vzdali pevného tvaru a namíchali do své hry, co jim přišlo pod ruku.
Děj se částečně odehrává i jakoby „za scénou“, odkud jej kamera přenáší na velkou obrazovku umístěnou uprostřed jeviště. Rodiče i autistická dcera se tam pohybují a polehávají v jakémsi psychedelickém pokojíčku se svítícími lampami, živou i umělou kočkou a suchou trávou, případně pod jevištěm v propadle plném prosvětlené mlhy.
Po čase je nadto vcelku libovolné, kdy představení skončí, konců tu můžeme vnímat několik. Až když se na ploše obrazovky dočkáme dlouhého výčtu ohrožených živočichů, jde o ten závěrečný. Plný zmaru, deprese a malomyslnosti.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
