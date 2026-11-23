RECENZE: Luciana Tomášová prožívá vedle StarDance i drsný norský Trainspotting
Luciana Tomášová v kusu režisérky Gabriely Gabašové ztvárňuje všechny ženské postavy, především pak přítelkyni Ivora, patrně hlavního hrdiny této generační výpovědi.
Ivor, Marco, Jonas a Arjan jsou totiž členové partičky vyrůstající na předměstí dnešního Osla. Pocházejí z rozvrácených či přistěhovaleckých rodin, v horším případě z obou dvou možností zároveň. Sen stát se právníkem s takovou výbavou vezme velmi rychle za své, obzvlášť když se obligátní pubertální jančení náhle přerodí v závislost na drogách, první krádeže a pouliční rvačky.
Lovrenski své dílo prošpikoval generační mluvou, takzvanou „kebabnorsk“, kde se místní jazyk potkává s arabštinou a dalšími výrazy přistěhovalců. I divadelní verze se snaží držet současné řeči a diváka nešetří.
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GLOSA: Welshovy tíživé noční můry obzvlášť vyniknou u smíchovských kolejí
Gabašová skvěle využívá scénu Michala Spratka, která dokáže do specifického prostoru MeetFactory dostat i metro z Osla. Generační výpověď však stojí především na dialozích a výkonech ústřední čtveřice herců. Zaujme zejména Ivor Jiřího Chadraby, mladý herec dokázal ústřední postavě dodat potřebné charisma. Zbylá trojice bohužel tolik prostoru nedostává, či si o něj herecky neříká.
Když nám bylo míň
MeetFactory
premiéra 5. prosince 2025
režie: Gabriela Gabašové
hrají: Jiří Chadraba, Nikolas Ferenc, Marek Frňka, Samuel Gonda, Luciana Tomášová
Když nám bylo míň je svižným hodinu a půl dlouhým kusem, který před divákem kvačí podobně rychle jako zmíněné metro. Přináší přesně to, co od něj divák čeká a nic víc.
Vzhledem k tomu, že zde ne tak dávno uvedli prakticky totožné téma v kusu Noční můry s čápem marabu přímo od Irvina Welshe, nabízí se otázka, zda je pro dva tak podobné kusy v dramaturgii scény místo. Samo o sobě ale toto dílo nezklame.
Tipy z televizního programu
Recenze: Jurský svět 75 %, Renfield 30 %, Můj otec, kníže 60 %, Venom 40 %, Království mýdlových bublin 60 %, V dobrém i zlém 55 %, Lee Cronin: Mumie 60 %, A máme, co jsme chtěli 60 %, Duna: Část druhá 90 %, Milost 75 %
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