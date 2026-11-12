Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

RECENZE: Když Vlasák obsluhoval anglického krále a Holuba pak zaučoval

Tomáš Šťástka
  15:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie8 Premium

Jan Vlasák a Antonín Holub v nastudování Obsluhoval jsem anglického krále | foto: Alena Hrbková

Klasické dílo Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále se dočkalo adaptace v pražském Vršovickém divadle Mana. V příjemném a svižném kusu excelují Jan Vlasák, Antonín Holub a Tereza Vítů, když hravě zvládnou všechny role slavné novely.

Proč vlastně jít do divadla na Bohumila Hrabala? Navíc na adaptaci jedné z jeho největších klasik, tedy Obsluhoval jsem anglického krále? Dílo, které se před dvaceti lety dočkalo i vytoužené filmové verze Jiřího Menzela?

S těmito myšlenkami může divák procházet program Vršovického divadla Mana, jež novou divadelní adaptaci Hrabalovy knihy zařadilo do repertoáru koncem června. Nového zpracování se chopila zdejší dramaturgyně Věra Mašková a režisér Petr Svojtka, tedy jména, která jsou zárukou poctivého divadelního tvaru přístupného široké veřejnosti.

Je to rychlé, je to živé a vlastně to tak nějak souzní s pábitelským psaním a proudem plným asociací, vzpomínek a odboček, jež Hrabala tak proslavily.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Britský herec Callum Turner se rýsuje jako nový Bond. Podpořil ho i Pierce Brosnan

Callum Turner v New Yorku (3. srpna 2026)

Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky....

V černé mikině s kapucí na hlavě. Bob Dylan se ve Vatikánu setkal s papežem

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu hudebníka Boba Dylana. (4. listopadu 2026)

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým...

Jméno Gott znovu ve Slavíkovi. Charlotte bojuje o titul Objev roku

Charlotte Gott

První sólový singl vydala na své dvacáté narozeniny. Charlotte Gott zpívá anglicky, propojuje pop s R&B a spolupracuje s producentem, který se podílel na hitech Miley Cyrus nebo Jamese Blunta. Nyní...

Moje máma přijde. Míčová s Mikulkovou vrací do Violy básně Vladimíry Čerepkové

Gabriela Míčová a Gabriela Mikulková během zkoušek kusu Moje máma přijde v...

Gabriela Míčová a Gabriela Mikulková jsou tvářemi novinky pražského Divadla Viola. Ředitelka scény Beata Parkanová zde totiž uvede autorskou režii Moje máma přijde, která vychází z díla a života naší...

Překvapení. Novým Jamesem Bondem se může stát čtyřicetiletý Robert Pattinson

Robert Pattinson (New York, 1. března 2022)

Ne finální trojice, ale rovnou pětice jmen. Ač se zdálo, že se tvář nového Jamese Bonda pomalu rýsuje, nejnovější zprávy vnesly do situace opět zmatek. Server Variety přišel s informací, že se...

RECENZE: Když Vlasák obsluhoval anglického krále a Holuba pak zaučoval

Premium
Jan Vlasák a Antonín Holub v nastudování Obsluhoval jsem anglického krále

Klasické dílo Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále se dočkalo adaptace v pražském Vršovickém divadle Mana. V příjemném a svižném kusu excelují Jan Vlasák, Antonín Holub a Tereza Vítů,...

12. listopadu 2026

Ostych stranou. Cirkusového Pinokia od Putyky nečekaně posílil slavný český herec

Jiří Langmajer

Soubor Cirk La Putyka oznámil, kdo se v připravovaném ambiciózním projektu Pinokio od choreografa Akrama Khana ujme hlavních rolí. Titulní postavu oživlé loutky toužící po poznání a svobodě ztvární...

12. listopadu 2026

Tulipánům bych propadl, přiznává Piškula. Národní připomene raný letadlový byznys

Šimon Krupa a Zdeněk Piškula v představení Národního divadla Tulipánová horečka

Rychlé zbohatnutí, ke kterému stačí jen cibulka tulipánu a trocha důvěry. Dění kolem první spekulativní bubliny, která kdysi pohltila holandskou společnost a přerostla v „tulipánovou horečku“,...

12. listopadu 2026  11:40

Krutější a hladovější než kdy dříve. Do kin míří nový díl zhýralých Hunger Games

Hunger Games: Úsvit sklizně

Aktuální šestý film z dystopické ságy Hunger Games nese podtitul Úsvit sklizně. Ke krajům řízeným krutovládou prezidenta Snowa tentokrát budou okolnosti krutější než kdy dříve. Pro potěšení Kapitolu...

12. listopadu 2026  10:31

RECENZE: Johnny Depp pořád umí, i když jeho vánoční Ebenezer nepřekvapí

Premium
Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge v adaptaci Vánoční koledy.

Výstižná nálada viktoriánského Londýna, stylizace v duchu gotického hororu a Johnny Depp v hlavní roli. To jsou tři pilíře snímku Ebenezer: Vánoční koleda, nejnovějšího a poměrně pietního přepisu...

12. listopadu 2026

Kdo ztvární Romea a Julii? Jubilejní ročník čeká Letní shakespearovské slavnosti

Z inscenace Romeo a Julie uvedené v premiéře v rámci Letních shakespearovských...

Nejslavnější milostný příběh všech dob, Romeo a Julie, zahájí příští rok v červnu jubilejní 30. ročník Letních shakespearovských slavností. Nového nastudování se ujme režisér Pavel Khek. Herecké...

12. listopadu 2026  8:08

Zemřela herečka Zuzana Fišárková, hrála ve snímku Osení i v Bakalářích

Zuzana Fišárková ve filmu Ustláno na čekankách (1985)

V pondělí zemřela ve věku 87 let divadelní a filmová herečka Zuzana Fišárková. O jejím úmrtí informoval Nadační fond Jiřího Menzla, na který se s dopisem obrátila hereččina blízká přítelkyně.

11. listopadu 2026  19:07

GLOSA: Žádný namazaný stroj, jen spousta emocí. Hvězdy klavíru zářily

Anna Vinnickaja na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 2026

Letošní Klavírní festival Rudolfa Firkušného nabídl v Rudolfinu mimo jiné i dva večery dvou osobností, které dělí věkový rozdíl přes třicet let, ale jejichž výkony byly v obou případech na nejvyšší...

11. listopadu 2026

Vánoce 2026 na Nově: Tři bratři, Láska nebeská, Mrazík i premiéra Zlatovlásky

Nova letos uplete Vánoce pro každého, sváteční program přinese premiéry i...

Televize Nova odtajnila vánoční program. V duchu kampaně Pletené Vánoce nabídne nejen o svátcích, ale už během celého prosince programovou nadílku propletenou premiérovými filmy, romantickými...

11. listopadu 2026

Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava loutkářství i organizátor Skupovy Plzně

Loutkář, režisér a pedagog Pavel Vašíček

V neděli zemřel ve věku 79 let Pavel Vašíček, režisér, dramatik, dramaturg a historik loutkového divadla. Zprávu o jeho smrti přineslo plzeňské Divadlo Alfa, jehož podobu zásadně ovlivnil.

11. listopadu 2026  15:05

Rozpadají se vazby, které nás ukotvovaly. Lidé jsou osamělí, přemýšlí spisovatelka

Premium
Česká spisovatelka Bianca Bellová a její nový román Stručný průvodce...

Ve svých románech často vytváří časově i místně neurčité světy. V novince Stručný průvodce odcházením se ale Bianca Bellová vrací do současného Česka a otevírá témata smrti, eutanazie i osamělosti....

11. listopadu 2026

Žítkovské bohyně konečně před kamerou. V seriálu ČT se představí Ryška a Barešová

Denisa Barešová a Kristýna Ryška v připravovaném filmu Žítkovské bohyně

Česká televize ve spolupráci se společností Negativ připravuje šestidílnou minisérii Žítkovské bohyně podle stejnojmenného románu spisovatelky Kateřiny Tučkové. Hlavní roli známého literárního díla o...

11. listopadu 2026  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.