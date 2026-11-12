Proč vlastně jít do divadla na Bohumila Hrabala? Navíc na adaptaci jedné z jeho největších klasik, tedy Obsluhoval jsem anglického krále? Dílo, které se před dvaceti lety dočkalo i vytoužené filmové verze Jiřího Menzela?
S těmito myšlenkami může divák procházet program Vršovického divadla Mana, jež novou divadelní adaptaci Hrabalovy knihy zařadilo do repertoáru koncem června. Nového zpracování se chopila zdejší dramaturgyně Věra Mašková a režisér Petr Svojtka, tedy jména, která jsou zárukou poctivého divadelního tvaru přístupného široké veřejnosti.
Je to rychlé, je to živé a vlastně to tak nějak souzní s pábitelským psaním a proudem plným asociací, vzpomínek a odboček, jež Hrabala tak proslavily.