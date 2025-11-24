RECENZE: 101 způsobů, jak vyhynout. Z Darwinových cen vznikl předvídatelný blábol

Jana Soukupová
Divadlo Husa na provázku přizvalo spisovatele Petra Šestáka, jehož knihu Vyhoření loni převedlo do hry Jednou nám za to děcka poděkujou, aby pro ně zdramatizoval téma takzvané Darwinovy ceny – ironického ocenění pro ty, kdo zemřeli kvůli vlastní hlouposti. V režii Anny Davidové tak spatřila světla brněnského jeviště původní premiéru představení Darwin & co. s podtitulem 101 způsobů, jak vyhynout.
Divadlo Husa na provázku představilo novinku Darwin & co. s podtitulem 101 způsobů, jak vyhynout (podzim 2025) | foto: Divadlo Husa na provázku

A řekněme si, že bohužel nejde o mnoho víc než o ilustraci, třebaže inscenačně nápaditou, nejrůznějších kuriózních úmrtí lidí, „kteří se zasloužili o zlepšení lidského genofondu tím, že se z něj sami odstranili hloupým způsobem“, jak přesně zní motto této satirické ceny udělované na internetové stránce DarwinAwards.com.

Už sám tento cynicky jednoduchý projekt budil obavy, že nepůjde o víc než o postpubertální vtípek. Práce Anny Davidové s herci, videoprojekcí, grafickým designem a rekvizitami i pestrá výprava Marka Cpina sice mírně zastřely, o jaký blábol se vlastně jedná, ale ten nakonec získal vrch.

Darwin & co.

35 %

Divadlo Husa na provázku

premiéra: 7. listopadu 2025

režie: Anna Davidová

hrají: Matouš Benda, Růžena Dvořáková, Pavel Gajdoš, Vladimír Hauser a další

A to zvlášť v závěrečné části, kde už se nepřehrávaly jednotlivé skutečné skony Darwinovou cenou poctěných nebožtíků, ale přišlo jakési „poselství“. Bohužel nesmírně nudné, předvídatelné, přísné a navíc bez inscenačních nápadů první půlky.

Ne že by to ani v ní občas nedrhlo. Třeba suše a s opakováními odrecitovaný příběh dvou sester, z nichž jedna chtěla sourozencům předat část zděděné firmy, byl prakticky neinscenovatelný. Stejně jako měl být asi vtipný, ale nakonec se ukázal jen jako nudný a nedotažený záměr ztvárnit udělování Darwinových cen coby přihlouplou televizní show.

Ovšem závěrečné neinvenční kázání, jak se řítíme k hromadnému vyhynutí a odevzdání našich mozků umělé neurosíti, to celé skutečně dorazilo. A odrazilo se i v hereckém provedení. Obvykle se svými rolemi vnitřně ztotožnění zdejší herci v Darwinovi & co. jednak nemohli ztvárnit žádné charaktery, protože jejich úlohy byly holým figurkařením, ale navíc jako by z dění na scéně sami pociťovali rozpaky, které se promítly do očividně nejistých výkonů.

