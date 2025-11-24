RECENZE: 101 způsobů, jak vyhynout. Z Darwinových cen vznikl předvídatelný blábol
A řekněme si, že bohužel nejde o mnoho víc než o ilustraci, třebaže inscenačně nápaditou, nejrůznějších kuriózních úmrtí lidí, „kteří se zasloužili o zlepšení lidského genofondu tím, že se z něj sami odstranili hloupým způsobem“, jak přesně zní motto této satirické ceny udělované na internetové stránce DarwinAwards.com.
Už sám tento cynicky jednoduchý projekt budil obavy, že nepůjde o víc než o postpubertální vtípek. Práce Anny Davidové s herci, videoprojekcí, grafickým designem a rekvizitami i pestrá výprava Marka Cpina sice mírně zastřely, o jaký blábol se vlastně jedná, ale ten nakonec získal vrch.
Darwin & co.
Divadlo Husa na provázku
premiéra: 7. listopadu 2025
režie: Anna Davidová
hrají: Matouš Benda, Růžena Dvořáková, Pavel Gajdoš, Vladimír Hauser a další
A to zvlášť v závěrečné části, kde už se nepřehrávaly jednotlivé skutečné skony Darwinovou cenou poctěných nebožtíků, ale přišlo jakési „poselství“. Bohužel nesmírně nudné, předvídatelné, přísné a navíc bez inscenačních nápadů první půlky.
Ne že by to ani v ní občas nedrhlo. Třeba suše a s opakováními odrecitovaný příběh dvou sester, z nichž jedna chtěla sourozencům předat část zděděné firmy, byl prakticky neinscenovatelný. Stejně jako měl být asi vtipný, ale nakonec se ukázal jen jako nudný a nedotažený záměr ztvárnit udělování Darwinových cen coby přihlouplou televizní show.
Ovšem závěrečné neinvenční kázání, jak se řítíme k hromadnému vyhynutí a odevzdání našich mozků umělé neurosíti, to celé skutečně dorazilo. A odrazilo se i v hereckém provedení. Obvykle se svými rolemi vnitřně ztotožnění zdejší herci v Darwinovi & co. jednak nemohli ztvárnit žádné charaktery, protože jejich úlohy byly holým figurkařením, ale navíc jako by z dění na scéně sami pociťovali rozpaky, které se promítly do očividně nejistých výkonů.
Tipy z televizního programu
Recenze: OKTOPUS 2 65 %, Padesátka 50 %, Jedna za všechny 45 %, Železná lady 70 %, Lucy 55 %, Ranhojič 60 %, Co s Péťou? 75 %, Vodník 55 %, Zločin na dobré cestě 55 %, Red One 45 %, Ptáče 75 %, Valerian a město tisíce planet 55 %, Tenkrát v Hollywoodu 75 %
Klíčová slova: Hana Třeštíková, Polabí, Hell’s Kitchen, Ano, šéfe!
„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta
Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...
KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?
Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...
J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů
Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...
GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje
Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...
V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení
V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...
RECENZE: 101 způsobů, jak vyhynout. Z Darwinových cen vznikl předvídatelný blábol
Divadlo Husa na provázku přizvalo spisovatele Petra Šestáka, jehož knihu Vyhoření loni převedlo do hry Jednou nám za to děcka poděkujou, aby pro ně zdramatizoval téma takzvané Darwinovy ceny –...
RECENZE: Vyznání romantické turistice. O moc víc kniha Dana Bárty nepřináší
Dana Bártu určitě víc lidí zná, než nezná – jako zpěváka, jako nadšeného „vážkologa“, jako cestovatele. Ale jako spisovatele? Právě o svých putováních po světě teď vydal knihu Některé nevinnosti...
Stranger Things 5 jsou poslední. Kdy mají premiéru a kdy bude poslední díl
Do vydání dlouho očekávaného finále populárního a záhadného seriálu Stranger Things zbývá už jen pár dní. První čtyři díly budou dostupné od čtvrtka 27. listopadu 2025.
Primabalerína s bolístkami, láskou i vášní, popisuje autorka knihu o Nikole Márové
Taneční teoretička a publicistka Zuzana Rafajová vydává knižní rozhovor s primabalerínou Nikolou Márovou. Otevřeně v něm sleduje její uměleckou dráhu, osobní život i rozhodnutí odejít z jeviště ve...
Zemřel Udo Kier. Hrál v Armageddonu, Nabarveném ptáčeti i filmech von Triera
Německý herec Udo Kier zemřel v neděli v 81 letech. Jeho výrazná tvář, která jej předurčovala k rolím záporáků, monster či nacistů, se za posledních padesát let objevila ve více než dvou stovkách...
Finále Stranger Things tajili i před námi. Nikdo netušil, co přijde, říkají hvězdy seriálu
Netflix čeká na konci letošního roku velké loučení. S jedním z jeho největších hitů vůbec – seriálem Stranger Things. Dětské herecké hvězdy během natáčení dospěly, rozjely úspěšné kariéry a některé...
GLOSA: Rozverné básničky. To je svět, kde hovězí kope, svetr kouše a zelí bolí hlávka
Nejdříve vyšly Divoké básničky či Neochočené básničky, nyní jejich autorka Alena Müllerová přidala Rozverné básničky. Její verše opět ilustrovala Denisa Grimmová, kterou v animovaném světě proslavil...
Co řeší brigádníci v balírně masa? Pražské křižovatky uzavře britský režisér Zeldin
Festival Pražské křižovatky zakončí v Praze poprvé uvedená inscenace Opatruj se britského režiséra Alexandra Zeldina. Inscenaci, která realisticky nahlíží do života lidí pracujících v nejistých...
GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje
Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...
KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?
Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Trému neznala, chválila ji i Streisandová. Kozderková si šla ze špitálu drhnout hrob
Bývá označována za první velkou hvězdu muzikálů v Československu. Sama měla tento divadelní žánr nejraději, i když v domovském Hudebním divadle v Karlíně hrála i v operetách. Osud nadělil Laďce...
TELEVIZIONÁŘ: Nejen hajný Kuba. Jaroslav Satoranský je hlavně herec gentleman
Je mu pětaosmdesát let, příští rok uplyne šedesát let od chvíle, kdy se stal členem pražského Divadla na Vinohradech, a několik generací vyrůstalo s jeho hajným Kubou z večerníčku Krkonošské pohádky.