RECENZE: Klobouk dolů pro dva herce za 21 rolí, jinak se tu ale neděje nic objevného
Autorka v rozhovoru k brněnské inscenaci, jež je českou premiérou, přiznává, že původní impulz k napsání changes na její domovské berlínské scéně Schaubühne am Lehniner Platz bylo přání tamního režiséra, aby stvořila hru pro dva vynikající herce – ženu a muže. Zade se tedy rozhodla nijak třeskutě výjimečný příběh manželského páru – političky vydírané bezskrupulózní podnikatelkou a s alkoholismem bojujícího právníka, který právě začal učit na střední škole – okořenit hereckou výzvou.
Všech jednadvacet postav, jakkoliv účastných v ději jediného dne této partnerské dvojice, hrají právě a jenom dva herci. A navíc bez nutného předpokladu, aby muž hrál vždy jen muže a žena ženy.
changes
Národní divadlo Brno
místo: budova Reduty
premiéra 23. ledna 2026
režie: Aminata Keita
hrají: Petra Lorenc a Tomáš David
Je ovšem jen spravedlivé podotknout, že právě herecká schopnost odlišit od sebe v bryskních převlecích malé řvoucí dítě od dámské kadeřnice, případně tlustou puberťačku od uhlazené političky – když nepočítáme fakt, že jeden z představitelů zde hraje i slona v zoo – tu zůstává jediným skutečně pozoruhodným prvkem. A samozřejmě klobouk dolů před Petrou Lorenc i Tomášem Davidem, kteří po celé dvě hodiny nepřetržitě přecházejí z role do role, častokrát aniž opustí jeviště.
Na druhé straně právě délka představení, v němž se neděje nic příliš objevného, co bychom s daleko větším ponorem neviděli v mnoha vztahových inscenacích, se stává největším zádrhelem changes. Protože inscenační a herecká bravura se investují do nijak pozoruhodného příběhu, v němž jsou lidské charaktery u většiny „převleků“ odsouzeny pouze k náčrtku, pokud ne rovnou ke komediálnímu skeči nebo parodii.
Víc však patrně nemohlo být ani v silách režisérky toho brněnského kusu Aminaty Keity, ani ve schopnostech herců. Hlubšího vhledu při takto postavené „střídačce“ zkrátka není možné dosáhnout.
Spolutvůrci podobně zrychleného kaleidoskopu rolí a prostředí se ovšem stali i autorka kostýmů Linda Holubová a scénograf Ján Tereba. A oba obstáli se ctí.
