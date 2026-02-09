RECENZE: Stačí nostalgie Bolka Polívky jako omluva za řídké představení?

Jana Soukupová
  8:36
Divadlo Bolka Polívky má na repertoáru další autorskou inscenaci svého principála nazvanou Anděl v lihu, která těží z Polívkových vzpomínek a historek. A kterým nejlépe rozumějí a také je patrně nejvíc ocení pamětníci i milovníci někdejších bohatýrských časů dvou předních herců slavného Divadla Husa na provázku Bolka Polívky a Jiřího Pechy zvaného Peca.
Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu | foto: ČTK

Tato dvojice jsou zároveň těmi, o kterých inscenace vypráví a z jejichž charakteru a vzájemného vztahu těží.

Polívka hru ovšem napsal a zrežíroval zhruba šest let po smrti svého přítele, takže ji lze vnímat i jako očividné tesknění nejen nad Pecou, ale i nad nenávratně uplynulými časy, kdy všichni žili, tvořili i pili na plný plyn.

A vlastně jako smutnění nad celým pozvolna uplynulým a nenávratným životaběhem. K čemuž slouží návrat zesnulého Peci coby anděla, hraného Bolkem Polívkou, do žhavé současnosti, ve výsledku ale hlavně do sklepní kavárny Bezčasí.

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Tam se andělský Peca a Bolek, jehož ztělesňuje nejstarší Polívkův syn Vladimír, setkávají s dalšími slavnými návštěvníky někdejšího sekt baru Venuše, básníky Janem Skácelem a Oldřichem Mikuláškem, malířem Aloisem Mikulkou, hercem Arnoštem Goldflamem nebo spisovatelem Pavlem Řezníčkem. Především tedy s kumpány, kteří už také odešli na „druhý břeh“.

Anděla v lihu lze zkrátka vnímat jako poněkud dojemné rekviem šestasedmdesátiletého Polívky, k němuž si kromě nejstaršího syna Vladimíra přizval v menších rolích i své dva mladší potomky Jana a Františka, takže bychom této víceméně „rodinné besídce“ mohli a měli mnohé odpustit.

Anděl v lihu

50 %

Divadlo Bolka Polívky

premiéra 30. ledna 2026

režie: Bolek Polívka

hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Jan Polívka, František Polívka a další

Jenomže jde také o řádnou repertoárovou hru Divadla Bolka Polívky a tady je třeba zmínit jistou rozvleklost, zaviněnou především řídce rozesetými dějovými nápady po takřka dvouhodinové inscenaci. A bohužel i ubývající síly hlavního protagonisty a malou nebo žádnou hereckou zkušenost těch ostatních.

Z nich je třeba vyjmout jedině „vyhraného“ Vladimíra Polívku, zde vcelku zdatně imitujícího svého otce, a částečně i syna Jana v několika dalších roličkách. Zatímco další Polívkův syn František o sobě dojemně tuší, že herectví není (zatím?) jeho parketa, ale naštěstí mu jsou v celém kusu přisouzeny jen parodické úlohy, takže se o skutečný výkon ani nemusí pokoušet.

Všichni zbylí „herci“, ztvárnění především bývalými divadelními techniky a podobnými profesemi, své úlohy prostě jen deklamují.

Všichni samozřejmě víme, že stáří stojí za houby, a stýská se nám po dnech, kdy sil spíše přebývalo, než se jich nedostávalo. Ale stačí tento stesk po kdysi skvělém a invenčním mimovi a jeho nejlepším příteli jako omluva za představení, kde se kromě starých historek, několika špílců, vulgarit a jímavého citu nad syny vystupujícími láskyplně se svým starým otcem dočkáme vlastně jen té nostalgie?

