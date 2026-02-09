RECENZE: Stačí nostalgie Bolka Polívky jako omluva za řídké představení?
Tato dvojice jsou zároveň těmi, o kterých inscenace vypráví a z jejichž charakteru a vzájemného vztahu těží.
Polívka hru ovšem napsal a zrežíroval zhruba šest let po smrti svého přítele, takže ji lze vnímat i jako očividné tesknění nejen nad Pecou, ale i nad nenávratně uplynulými časy, kdy všichni žili, tvořili i pili na plný plyn.
A vlastně jako smutnění nad celým pozvolna uplynulým a nenávratným životaběhem. K čemuž slouží návrat zesnulého Peci coby anděla, hraného Bolkem Polívkou, do žhavé současnosti, ve výsledku ale hlavně do sklepní kavárny Bezčasí.
|
Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“
Tam se andělský Peca a Bolek, jehož ztělesňuje nejstarší Polívkův syn Vladimír, setkávají s dalšími slavnými návštěvníky někdejšího sekt baru Venuše, básníky Janem Skácelem a Oldřichem Mikuláškem, malířem Aloisem Mikulkou, hercem Arnoštem Goldflamem nebo spisovatelem Pavlem Řezníčkem. Především tedy s kumpány, kteří už také odešli na „druhý břeh“.
Anděla v lihu lze zkrátka vnímat jako poněkud dojemné rekviem šestasedmdesátiletého Polívky, k němuž si kromě nejstaršího syna Vladimíra přizval v menších rolích i své dva mladší potomky Jana a Františka, takže bychom této víceméně „rodinné besídce“ mohli a měli mnohé odpustit.
Anděl v lihu
Divadlo Bolka Polívky
premiéra 30. ledna 2026
režie: Bolek Polívka
hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Jan Polívka, František Polívka a další
Jenomže jde také o řádnou repertoárovou hru Divadla Bolka Polívky a tady je třeba zmínit jistou rozvleklost, zaviněnou především řídce rozesetými dějovými nápady po takřka dvouhodinové inscenaci. A bohužel i ubývající síly hlavního protagonisty a malou nebo žádnou hereckou zkušenost těch ostatních.
Z nich je třeba vyjmout jedině „vyhraného“ Vladimíra Polívku, zde vcelku zdatně imitujícího svého otce, a částečně i syna Jana v několika dalších roličkách. Zatímco další Polívkův syn František o sobě dojemně tuší, že herectví není (zatím?) jeho parketa, ale naštěstí mu jsou v celém kusu přisouzeny jen parodické úlohy, takže se o skutečný výkon ani nemusí pokoušet.
Všichni zbylí „herci“, ztvárnění především bývalými divadelními techniky a podobnými profesemi, své úlohy prostě jen deklamují.
Všichni samozřejmě víme, že stáří stojí za houby, a stýská se nám po dnech, kdy sil spíše přebývalo, než se jich nedostávalo. Ale stačí tento stesk po kdysi skvělém a invenčním mimovi a jeho nejlepším příteli jako omluva za představení, kde se kromě starých historek, několika špílců, vulgarit a jímavého citu nad syny vystupujícími láskyplně se svým starým otcem dočkáme vlastně jen té nostalgie?
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže 70 %, Zběsilá láska 60 %, Padesát odstínů šedi 35 %, Kobry a užovky 65 %, Bratříček Karel 60 %, Pustina 75 %, Robin Hood 70 %, Přišla v noci 75 %, Spider-Man 60 %, Úsměvy smutných mužů 60 %, To se mi snad zdá 65 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %
Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku
Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...
Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka
Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...
OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila
Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...
RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo
Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...
Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young
Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...
RECENZE: Stačí nostalgie Bolka Polívky jako omluva za řídké představení?
Divadlo Bolka Polívky má na repertoáru další autorskou inscenaci svého principála nazvanou Anděl v lihu, která těží z Polívkových vzpomínek a historek. A kterým nejlépe rozumějí a také je patrně...
RECENZE: Jak se dělá humbuk. Zaslouží si černošští upírští Hříšníci šestnáct Oscarů?
Historický rekord si připsal snímek Hříšníci, když dostal nominaci na šestnáct Oscarů. Ale diváci jej hodnotí vlažněji než kritici a opakují přitom výrazy jako nadhodnocený, přehnaný, nepochopitelný...
Vítězný Sbormistr čelí žalobě za deset milionů. Věřím justici, tvrdí producent
Emotivní řeč plná náznaků, s níž producent Sbormistra Jiří Konečný přebíral cenu kritiků pro nejlepší film roku, mohla diváky přenosu na ČT art zmást. Až po ceremoniálu Konečný vysvětlil, co se kolem...
GLOSA: Umíme milovat? Olivia Dean ukazuje, že láska není diagnóza, ale umění
V časech, kdy umíme do detailu zanalyzovat, jaký typ citové vazby kdo má, kdy víme, proč je někdo toxický a jiný zase ne, kdy se z lásky stává tak trochu věda, je každá dávka kultury, co lásku...
Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku
Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...
Nikdy nevznikla lepší reklama na letní tábory. Hoši od Bobří řeky ukazují cestu i dnes
Třináct bobříků. Tábor ve Sluneční zátoce. Mladý zálesák Roy. Píseň úplňku. Vor na Bobří řece. Vzor správných chlapců Rikitan. Ušlechtilý Luděk a impulzivní Mirek. A samozřejmě Zelená příšera....
Ceny kritiky vyhrál film Sbormistr, po dvou soškách mají i Otec a Letní škola, 2001
Nejlepším filmem roku se ve velmi těsném hlasování 16. Cen české filmové kritiky stal Sbormistr. Získal celkem dvě sošky stejně jako rovněž hrané snímky Otec a Letní škola, 2001. Celkem bylo oceněno...
Bude vždy mou součástí. Hvězda Harryho Pottera o mateřství i Bridgertonových
Svět ji poznal jako první lásku Harryho Pottera, bradavickou studentku Cho Changovou. Nyní se vrací v jiné populární sérii - Bridgertonových. Osmatřicetiletá Katie Leungová v rozhovoru pro iDNES.cz...
V Arabele mi královna držela koně. Hvězdy vzpomínají na Janu Brejchovou
Jako desetiletý hrál s Janou Brejchovou v Arabele, v pokračování seriálu mu pak pomohla uklidnit koně. „Naše rodiny se přátelily a dělaly si legraci z toho, jak jsou si Jana Brejchová a moje maminka...
TELEVIZIONÁŘ: Šachovou královnu vyzpovídala dcera Roberta Kennedyho
Známé jméno před kamerou, známé jméno za ní; tak vypadá premiérový dokumentární portrét Královna šachu, který nasazuje streamovací služba Netflix.
Prodej bytu 2+1 na ulici SNP ve Zlíně
SNP, Zlín
3 960 000 Kč
OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila
Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...
Hagrid, Alf, plukovník z Haló haló. Kam se z dabingu vytratil Ota Jirák
Když se řekne Ota Jirák (76), většině z nás naskočí ten hluboký, medově zabarvený bas, který po desetiletí provází naše oblíbené hrdiny. Ať už jde o chlupatého mimozemšťana Alfa, obřího Hagrida nebo...