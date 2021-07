Symfonický orchestr a projekce. Nový muzikál Rebelové zve i do kuchyně

„Bude to barevná podívaná, podobná vizualizaci našeho filmu. A navíc obohacená o pár písniček, které ve snímku nezazněly,“ dodává režisér. Na mysli má písně Brána milenců, Nej, nej, nej nebo Tereza.



Renč původně chystal muzikál pro Hudební divadlo Karlín. „Jeho jeviště využíváme na sto procent. Letňanská letní scéna je navíc ještě větší, využíváme ji od krajů do krajů a v celé hloubce,“ láká. Dílo se totiž z prosince odložené premiéry dočká v rámci letní scény Muzikálové léto, kterou Karlín přes prázdniny pořádá. Na podzim se už objeví na jeho kamenné scéně.

„V Letňanech nemáme technické vymoženosti, které mají velké scény. Místo točen, propadel a tahů pro dekorace se však diváci mohou těšit, že nahlédnou do divadelní kuchyně. Naživo uvidí za herci techniky a udělají si představu, co vše taková přestavba dekorací vyžaduje. Výsledný dojem krásného barevného muzikálu ze 60. let ale zůstane stejný,“ dodává.

Rebelové lákají i na živý symfonický orchestr a ledkové doprovodné projekce. „Pomáhají nám zvětšovat prostor a vytvářet atmosféru. Je to víceméně další pohyblivá dekorace,“ říká Renč. Nyní prý pracuje na dokumentárním filmu o jedné pražské části a dále chystá scénář na základě slavného slovenského románu. „A také píši nějaké povídky,“ dodává.