RECENZE: Hezky ošklivá žába. SKUTR se potkal s francouzským barokem

Barokní opery se na naší první scéně objevují jen výjimečně, patřil k nim třeba Händelův Rinaldo či Castor a Pollux právě od Rameaua. Hrály se ve Stavovském divadle, je tedy trochu překvapivé, že Platée byla umístěna do Státní opery, vyhrazené spíš velkým romantickým operám. Nicméně nedá se říct, že by jí to uškodilo.

Dílo z roku 1745 vzniklo u příležitosti svatby syna Ludvíka XV. Ludvíka Ferdinanda (jenž zemřel dřív, než mohl nastoupit na trůn, byl však otcem Ludvíka XVI., Ludvíka XVIII. a Karla X.). Příběh vypráví o ošklivé nymfě-žábě z bažin, která je sice hloupá a nadutá, nicméně nevědomky se stane obětí krutého žertu.

Bůh Jupiter si ji naoko vyvolí za ženu – ale jen proto, aby vytrestal za žárlivost svoji skutečnou manželku Juno. Ději ještě předchází prolog, v němž se objevují bozi, básník a múzy, z jejichž spojení symbolicky vzniká komedie.

J.-P. Rameau: Platée 70 % Národní divadlo Praha, premiéra 21. 11. ve Státní opeře

Leccos v opeře mohly být narážky na tehdejší dvorské poměry. Překlad obsažné studie amerického muzikologa Roberta Greena v tištěném programu upozorňuje, že patrně šlo i o parodii na tehdejší tragédie a jejich vznešený jazyk, od nějž se přízemní mluva „žáby“ odlišuje, a že to v absolutistické Francii 18. století mohlo mít i skryté politické zabarvení. To je přirozeně do dnešní doby obtížně přenositelné, ale i tak opeře Platée zbylo dost poezie, humoru a efektu pro budoucnost.

V lesních bažinách

To se potvrdilo, když se Platée ve 20. století vrátila na jeviště. V moderní době se referenční inscenací stala zvláště pařížská produkce z přelomu tisíciletí v režii Laurenta Pellyho, před deseti lety operu uvedlo i vídeňské Theater an der Wien v režii Roberta Carsena. Obě produkce se dají dohledat na nosičích i internetu a lze konstatovat, že ta pražská, pod níž jsou podepsáni Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, tvořící duo SKUTR, není horší.

V porovnání s jejich nepovedenými inscenacemi Mozartova Dona Giovanniho a Dvořákovy Rusalky se v Rameauově opeře našli o poznání více. Jakoby svou fantazii dostali pod kontrolu a obratně smíchali výpravnost, poetiku a vtip.

Ať už to je úvodní scéna u dlouhého, bohatě prostřeného stolu, u nějž slaví svatbu záletný Jupiter, anebo lesní bažinatá scenérie, kde vládne Platée, je to atraktivní, lehce třpytivé, rozpohybované a nechybí ani poutavé scénické efekty jako jsou vzdušné „přelety“ bohyně Juno či její závěrečný sestup na svítícím pávu.

Francouzská barokní opera nemá na rozdíl od italské uzavřená čísla v pravém slova smyslu, je plynulejší, má svůj rytmus a výraznou taneční složku, která je v inscenaci většinou ústrojně zapracována do divadelních situací.

Tlustá a blyštivá

Hudebně se díla ujal Václav Luks, jinak šéf souboru dobových nástrojů Collegium 1704, který ovšem nebyl angažován jako celek, pouze několik jeho muzikantů zasedlo mezi členy orchestru Státní opery.

Vezmeme-li v potaz, že orchestr Státní opery se baroku nevěnuje, tak výsledek nutno ocenit, na poslech byl přesvědčivý. Přinejmenším člověk neměl dojem, že poslouchá nesrozumitelně slité, romantizované baroko.

Ale i když se dirigentovi podařilo udržet styl, tak se přirozeně nabízí otázka, proč nebyl přizván celý soubor Collegium 1704, jestli by dopad nebyl ještě sugestivnější. Ostatně jeho sbor Collegium Vocale 1704 přizván byl a podal skvělý výkon.

Titulní role je „travesty“, určená pro tzv. haute-contre, což je vysoký tenor, obvyklý ve francouzské hudbě, jež nevyužívala kastráty. Představil se v ní nizozemský tenorista Marcel Beekman, jenž Platée zpíval už ve zmíněné inscenaci ve Vídni. Herecky byl zábavnou nymfou, otylé tělo nadité do blyštivých zelených šatů, a s nepostradatelnou kabelkou.

Jak zpívali v baroku, nakolik se konkrétně komičnost žabí role promítala do zpěvu, samozřejmě s určitostí nevíme, ale na můj vkus Marcel Beekman pojímá zpěv až příliš parodicky, vokály zplošťoval do téměř mečivého zvuku, rejstříky neměl vyrovnané a celý pěvecký výkon jakoby ani nepatřil do opery, ale do jiného žánru. Možná to byl záměr, ale Paul Agnew v záznamu pařížské produkce zpívá technicky mnohem ukázněněji, přitom dokáže z partu vytěžit spoustu humoru i naříkavosti.

Ve Státní opeře mne víc zaujali jiní pěvci. Jednak britský tenorista Ruairi Bowen v rolích Merkura a Thespida, který má vpravdě vysoký a tvárný tenor. A pak Olga Jelínková se svým sice nijak velkým, ale dobře posazeným sopránkem a hereckou energií v alegorických rolích Thálie a Šílenství. Na dobré úrovni role zvládli i další, jako Tomáš Šelc coby Satyr a Cithéron či Pavel Kubáň jako Jupiter.

Závěr opery zůstává podivně otevřený už u Rameaua - když Juno zjistí, že osoba, jíž se Jupiter dvoří, je pouze ošklivá nymfa, usmíří se s ním, ale než podvedená nymfa může nějak výmluvně reagovat, dílo končí. V Paříži Platée vztekle skočila zpátky do bažiny, ve Státní opeře se sesune k zemi a zdá se, jakoby šok nepřežila.

Inscenace je naopak jedním z mála operních počinů Národního divadla, které se v hledišti přežít dají. Díky úsilí Václava Lukse a šťastné konstelaci díla s režijním tandemem.