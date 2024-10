Z totálního nasazení mne vytáhl Burian, vzpomíná Lukavský v posledních záběrech

Charismatický hlas, dokonalý přednes, pevný morální postoj. Tak se zapsal Radovan Lukavský do srdcí všech se zájmem o českou kulturu. Legendární herec a profesor herectví právě s těmito svými typickými vlastnostmi vzpomíná na svůj život v dokumentu „Radovan Lukavský a Jiřina Jirásková o divadle“. Herec zde se svým strhujícím přednesem vzpomíná na studentská léta, časy okupace i své totální nasazení.

Právě z totálního nasazení ve válečném Německu jej zachránila situace okolo Jaroslava Marvana a Vlasty Buriana. Když totiž Burianův divadelní parťák Marvan odcházel v roce 1943 z Divadla Vlasty Buriana (dnešní divadlo Komedie) na vinohradskou scénu, vyžádal si Burian na doporučení divadelního pedagoga Miroslava Hallera mladého Lukavského přímo „z Reichu“. „Vlasta Burian tehdy s humorem sobě vlastním napsal žádost na Arbeitsamt, že žádá o okamžité uvolnění herce Radovana Lukavského, kterého nezbytně potřebuje jako náhradu za odcházejícího Jaroslava Marvana,“ vzpomíná v dokumentu se smíchem Lukavský.

Burianovo jméno mělo v Německu (pro úspěch meziválečného filmu C. a k. polní maršálek) stále velké jméno, věci se tedy daly rychle do pohybu. „Když jsem přišel na Arbeitsamt, tak mne ve vrátnici už čekali a poslali za šéfem do třetího patra. Byla to pro ně obrovská událost, že mohli Vlastovi Burianovi posloužit a poskytnout mu herce,“ smál se Lukavský.

Jedním dechem pak v dokumentu dodává, že Burianovi jeho rodná země po válce velice křivdila. Když byla později zavřena všechna divadla a herci totálně nasazeni, Burian prý všem svým zaměstnancům naoko sehnal místo a zároveň jim nadále platil gáži. „Všechny nás kryl a živil,“ popisuje Lukavský. „Tento stát se k němu zachovat strašným způsobem, byl to vynikající a dobročinný člověk,“ zdůrazňuje Lukavský v dokumentu, ve kterém dále například vzpomíná na svou slavnou roli Hamleta, kterou na poslední chvíli přebral po Karlu Högerovi.

Radovan Lukavský ve své slavné roli Hamleta v Národním divadle (premiéra 17. listopadu 1959)

To vše a mnohem více odhaluje zmíněný filmový dokument. Měl být pilotním dílem dlouhodobého projektu, ve kterém by se herecké legendy zpovídaly navzájem. V prvním díle tak před kameru usedl Radovan Lukavský, aby se jej na život a kariéru vyptávala Jiřina Jirásková, v tom druhém (taktéž natočeném) pak ke stejnému stolu zasedla Jiřina Jirásková zpovídaná Václavem Vydrou, který zastupoval maminku Danu Medřickou.

Vzpomínkám nic dlužen

Projekt začal před sedmnácti lety natáčet režisér Ondřej Kepka na popud producentky Jany Smetánkové (tehdy Kolářové). „Střídali jsme klasický moderovaný rozhovor spolu s filmovou reportáží, kde jsme s panem profesorem prochodili desítky kilometrů po jeho životních stopách. Dojemná byla třeba jeho návštěva bývalého Komorního divadla, kde je dnes hotel. Mezi lidmi, kteří seděli v současné luxusní restauraci, nám ukazoval, kde bylo jeviště a kde hlediště,“ popisuje po letech Kepka momenty v dnešním pražském hotelu Central v Hybernské ulici.

„Pan Lukavský byl člověk velmi inteligentní, vzdělaný, kulturní a s extrémním citem pro mravnost. Takže pobýt s ním několik dní byl samozřejmě velký zážitek. O to větší, že tématem toho dokumentu bylo výhradně divadlo, které on miloval. Chodili jsme po místech, kde v Praze divadlo hrál a viděli jsme, jak je šťastný. V někdejší budově konzervatoře říká: ‚Nezůstal jsem svým vzpomínkám nic dlužen.‘ a mě to i dneska dojímá,“ popisuje pak Smetánková.

Prostě gentleman

Dokument, který společnost Thespis původně vytvořila k prodeji na DVD, se stal mimoděk i posledním záznamem legendárního herce. Lukavský totiž zemřel pouhých pětadvacet dní po natočení posledního záběru. „Natáčeli jsme v listopadu 2007 a pak v únoru 2008. Někdy v září mi ředitel Divadla na Vinohradech Jindřich Gregorini řekl: ‚Pospěšte si s tím.‘ Pro něj to tedy asi úplně nečekané nebylo, pro mě ano,“ vzpomíná nyní na Lukavského náhlý odchod Smetánková. Herec totiž zemřel už 10. března toho roku ve věku 88 let.

„Večer jsem ho vozila domů, protože jsme bydleli kousek od sebe. On z toho auta vždycky vyskočil, pak jsme se objali, nasedla jsem a on tam celou tu dobu stál, dokud jsem neodjela. Prostě gentleman... Na to nikdy nezapomenu. Nemyslím si, že myslel na konec. Jednak jako věřící člověk věděl, že koncem to nekončí. A také stále hrál,“ přemýšlí producentka a šéfka portálu O divadle nad otázkou, zda bral Lukavský natáčení na sklonku života jako svůj epitaf. „Měl těsně před premiérou Dona Juana, měl zkoušet Lucernu a říkal, že se těší, jak si ‚zavodníkuje‘. A na Vinohradech krásně hrál Firse ve Višňovém sadu. Přesněji - odehrál ho jednou a my jsme ho při tom stihli natočit,“ upřesňuje.

„Cítil jsem, že se pan Lukavský s těmi místy loučí. I když tak vůbec nevypadal a nic tomu nenasvědčovalo,“ přemýšlí pak režisér Kepka na záběry z Hallerova sálu a bývalé posluchárny Pražské konzervatoře. „Tam jsem cítil neuvěřitelnou sílu. Jakési propojení s hvězdami, s nebem. Nechci být patetický, ale to bylo opravdu výjimečné,“ svěřuje se režisér, herec a taktéž současný prezident Herecké asociace. „A taktéž to, jakým způsobem dokázal mluvit o herectví, o té skutečné, poctivé a pravdivé herecké práci,“ dodává Kepka.

Vzácný materiál se k širšímu obecenstvu dostane až nyní, oba zrealizované díly totiž po letech zakoupila České televize. Díl s Radovanem Lukavským má na ČT Art televizní premiéru v úterý večer v 22:05. Termín uvedení navazujícího dílu s Jiřinou Jiráskovou zatím znám není.

Herec Radovan Lukavský během natáčení dokumentu v prostorách bývalého Komorního divadla, nyní hotelu K+K Hotel Central.

„Já bych měl velkou snahu v tomto projektu pokračovat,“ dodává Kepka k roky zmraženému nápadu. Dalším plánovaným spojením dvou hereckých jmen totiž měl být Václav Vydra a Viktor Preiss. „Viktor Preiss by zde byl tím moderátorem. A já bych pak pokračoval Viktor Preiss a Svatopluk Skopal. Třeba. Ale to už je otázka další domluvy,“ naznačuje režisér možnosti lákavé série.

Režisér Kepka k dokumentu Tento film řadím mezi své mimořádné projekty. Vůbec ne z hlediska filmařiny, z této stránky to není nijak výjimečné dílo. Je ale postavené na silné výpovědi člověka, který má za sebou obrovskou kariéru hereckou a pedagogickou. Měl jsem strach, zda sedmdesátiminutový film, což u dokumentu považuji za velkou porci, udrží divákovu pozornost. Sám jsem byl ale na projekci v kině Mat překvapen, že mi to vůbec dlouhé nepřišlo. Srovnal bych to s natáčením Neobyčejných životů s Luďkem Munzarem. I tento film měl velkou sílu ve své výpovědi.

Snímek se přesně týden před svou televizní premiérou dočkal prvního uvedení v pražském kině Mat. „Byl to moc hezký pocit, vidět vlastní film v biografu a i diváci na něj reagovali velmi hezky. A já jsem si znovu uvědomila, jak to režisér Ondřej Kepka a střihač Jaroslav Sládek krásně udělali,“ popisuje Smetánková.

„Pokračovat bychom chtěli, ale to určující bude ‚má dáti - dal‘,“ dodala k finanční stránce projektu. Původní, sedmnáct let starý záměr s prodejem na DVD totiž příliš nevyšel. „Trefili jsme se zrovna do začátku konce této éry,“ komentuje to Kepka.

Na zmiňované kinopremiéře dokumentu se objevila i Lukavského rodina. „Přišla vnučka Klára Kudlová s dcerou, tedy pravnučkou pana Lukavského. A i když film znaly z DVD, i ony měly z vysílání v biografu moc hezký pocit,“ přibližuje Smetánková.

„Klára mi dokonce vyprávěla, jak jí dědeček celý nadšený vyprávěl, kde jsme s ním v ty dny točili. A ona mu to moc nevěřila, myslela si, že si ty vzpomínky trochu přibarvuje. Protože jak bychom s ním mohli být v Komorním divadle, když už neexistuje? Ano, je tam dnes hotel, ale základ divadla, včetně jeviště, je zachován a pan Lukavský tam při vzpomínání úplně zářil. Takže pak Klára viděla, že si nevymýšlel a v duchu se mu omluvila. Pro mě bylo její vyprávění dokladem toho, jak byl s námi a svými vzpomínkami šťastný a měla jsem z toho radost,“ uzavírá producentka a divadelní znalkyně.