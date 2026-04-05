RECENZE: Nejsem cvok! opakuje Holub Mihulové, až se z toho psycholožka zblázní
Novinka zavedené pražské scény stojí a padá s ústředním hrdinou. Tedy dobře situovaným bývalým účetním Bernardem, který po smrti manželky žije sám ve svém domě v přesně rozvrženém systému a neměnném řádu. Na každý den v týdnu si například dává jogurt s určitou příchutí. Jeho největší zálibou je pak rozesílání oficiálních, pečlivě stylizovaných stížností na všechny strany.
Takže když se takovému muži náhle začnou ztrácet potraviny z ledničky, znamená to pro jeho režim a rutinu naprostou katastrofu a pořádný průvan v zatuchlém životě.
RECENZE: Kterak si Josef Carda a Dana Morávková zařádí v apartmá hotelu Plaza
V hlavní roli na jevišti Divadla Kalich exceluje Radek Holub. Jasně a svižně napsaná hra Francouzky Laetitie Colombani (v Kalichu v režii osvědčené Jany Kališové) jako by mu byla stvořena přímo na tělo. Herec jednotlivé vtipy přesně pointuje, často mu stačí jen jeden výmluvný pohled do publika a má všechny diváky v hrsti.
Důstojným protihráčem mu je Petr Buchta v roli doslova rozlétaného syna, který si na otce začne dělat čas až ve chvíli, kdy pojme podezření, že za podivnými krádežemi není zloděj, ale Bernardův zdravotní stav.
Nejsem cvok!
Divadlo Kalich
premiéra 23. března 2026
režie: Jana Kališová
hrají: Radek Holub, Alena Mihulová, Petr Buchta, Barbora Mošnová
Hrdina ostatně dochází na konzultace k psycholožce v podání Aleny Mihulové, jeho zarputilost a neodbytnost však odbornici zcela rozloží.
Linka okolo Mihulové se v dvouhodinovém představení s přestávkou zdá být nicméně lehce nadbytečná. Hlavní těžiště hry totiž zůstává v Bernardově pátrání v bytě a v nekonečných střetech se synem, takže toto odbíhání pouze zdržuje zápletku.
Právě v té je novinka Divadla Kalich nejsilnější, a nabízí tak divákům zábavnou komedii se skvělým ústředním hereckým výkonem. Autorce se navíc povedlo napsat svou hru relativně originálně, takže divák skutečně spolu s hlavním hrdinou do poslední chvíle netuší, jak se věci mají. I to patří k plusům odpočinkového a přesně zahraného kusu.
Radek Holub se na jevišti Divadla Kalich poslední roky objevoval výhradně po boku své ženy Barbory Hrzánové. V novince Nejsem cvok! ukázal, že dokáže zdejší prkna hravě ovládnout i sám.
Recenze: Nepolapitelný 50 %, Hříšníci 65 %, Hranice lásky 55 %, Quantum of Solace 60 %, Koza 55 %, Tony má plán 70 %, Modrá krev 65 %, Bábovky 55 %, Vévodkyně 60 %, Bratři a sestry 40 %, Hra na hraně 40 %
To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio
Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....
Olympic se loučil s Jiřím Valentou. Co přestal pít, byl smutný, vzpomínal Janda
Skupina Olympic se v pražském kině MAT loučila se svým bývalým klávesistou Jiřím Valentou, který ve věku 66 let spáchal sebevraždu. Přišla řada přátel. Na hudebníka kromě kolegů z kapely zavzpomínal...
Šíp, Kolářová i syn s Oscarem. Kdo přišel popřát Svěrákovi k devadesátce
Komponovaný večer, který k sobotním devadesátinám Zdeňka Svěráka hostilo Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, navštívily desítky známých tváří herců, moderátorů či zpěváků. Popřát ústřednímu...
„Když vy jste tak blbá.“ Urbánková přišla o dítě, prsa i majetek, skončila v klášteře
Byla první zpěvačkou v Československu, která ze svého hendikepu udělala přednost. Zprvu zpívala bez brýlí a styděla se za to, že je nosí. Když je však začala používat jako módní doplněk, karta se...
KVÍZ: Šarže je hrozná, každej ho pozná. Vyznáte se ve filmech Vlasty Buriana?
S králem komiků Vlastou Burianem a jeho filmy neuděláte chybu ani ve všední den, natož ve svátek. Na Velký pátek se můžete podívat na jeden z jeho nejoblíbenějších kousků Přednosta stanice a při této...
KVÍZ: Slavice i dračice. Máte přehled v pěvecké kariéře a životě Lucie Bílé?
Svým nezaměnitelným hlasem dokáže popově hladit i metalově trhat na kusy. V rámci jedné písničky umí být tklivá, něžná, dojemná, panovačná i sarkastická. Jedna z našich dlouhodobě nejpopulárnějších...
Světu nerozumím a řešení neznám. Dcerám proto v herectví nebráním, říká Hanuš
Hned dvě ze tří dcer Miroslava Hanuše se vydaly v otcových stopách. „Jsem v té profesi šťastnej a uživím se,“ vysvětluje herec ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz, jaký měly doma příklad. Nyní se Hanuš...
Místo Nicholsona chtěli Čelisti. Synové Formana o velké noci v Hollywoodu
Proč dali jako děti přednost Čelistem před tátovým oscarovým dramatem? Jak jejich dědeček v hotelu „ulovil“ představitele inspektora Columba a proč jim komunisté zakázali nosit bundy s americkou...
GLOSA: Elsa kouzlí, Anna laškuje, Olaf baví. Ledové království v Karlíně zvládli
Převést populární film na jeviště je vždy riskantní. Pokud je to notoricky známý animák s hromadou kouzel, zdá se to až nemožné. V případě Ledového království, které se po Broadwayi a West Endu...
KVÍZ: Sedma a Bubáček. Vyhrajte v soutěžním kvízu dva knižní tituly Jaroslava Foglara
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vycházejí v jednom společném svazku Historie Svorné sedmy...
Sitcom z protektorátu diváci nečekali, případné pohoršení vítám, říká Dianiška
Málem se stal elektrotechnikem, ale naštěstí včas zažil divadelní katarzi. Dnes je Tomáš Dianiška nejen známým hercem, ale také jedním z nejoceňovanějších tvůrců současnosti, který si kritiky i...
RECENZE: Je libo veletrh rakví? Hybnerová pojala pohřeb jako vtipnou klauniádu
Velice vtipně si s tématem smrti, rakví a oborem pohřebnictví poradila Vanda Hybnerová. V autorské novince nazvané Funerál, která balancuje na hraně klauniády a pohybového divadla, se představila...
Tak vtipní, až je zakázali. Vracejí se kacíři, kteří si zpívají na kříži
Zakazovali ji, cenzurovali, proklínali coby neuctivou parodii Ježíšova osudu. Současně však komedie Život Briana přinesla jeden z filmových vrcholů tvorby skupiny Monty Python a pro její fanoušky...
TELEVIZIONÁŘ: Tony má plán. Přestože takřka celý příběh stráví v kufru
Akční krimikomedie Tony má plán, jejíž televizní premiéra se odehraje v sobotu na programu Prima Cool, diváky dokonale odpoutá od tradičního velikonočního naladění, i když její hrdina svým způsobem...
Únosy, manipulace, závislost. Smrtící koktejl si Iveta Bartošová namíchala sama
Pokud bychom měli vybrat jedinou osobnost z oblasti tuzemské popmusic, která je ztělesněním pohnutého osudu, byla by to bezesporu Iveta Bartošová. Její cesta v záři reflektorů byla lemovaná mnoha...
Budoucnost, ve které se fantazie trestá. Laterna magika nacvičila Barona Prášila
Laterna magika finišuje na prknech Stavovského divadla přípravu nové multižánrové inscenace Baron Prášil. Příběh vypravěče neuvěřitelných příběhů, kterého okolí považuje za vyvrhela, zpracovalo...