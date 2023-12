RECENZE: Erotika akrobatů? La Putyka ví, že méně bývá většinou více

Dekadence, kabaret, burleska. Že i tato slova, která má divák obvykle spojená s pokleslejší produkcí, mohou mít co do činění s kvalitním novocirkusovým dílem, nám dosud dokazovaly především zahraniční představení. Nejlépe to dosud ve zdejších luzích a hájích předvedl patrně australský soubor Limbo, který v roce 2016 přivezl na pražský festival Letní Letná stejnojmennou show. Energie, hudba, erotika. Svižná show tehdy přikovala diváky do sedaček a dala nahlédnout do dosud netušených koutů novocirkusového světa.