Až od patnácti. Cirk La Putyka si pohrává s nahotou, dekadencí a euforií

Novinku R.I.E. si diváci v pražském kulturním prostoru Jatka78 užijí na speciální stupňovité scéně. Čeká je prý podívaná s mnoha novocirkusovými akrobatickými disciplínami „na pomezí kabaretu, burlesky, dekadence, vzrušení, tance, rytmu i nahoty“. V režii Rosti Nováka se zde představí celkem šestnáct účinkujících z Velké Británie, Kanady, Dánska, Argentiny, Německa, Francie a Itálie. Na jevišti se objeví i čeští členové souboru, třeba Helena Nováčková či Filip Zahradnický. Hudbu pak složila slovenská zpěvačka Katarzia, která ji v představení i živě zahraje.

Inspirací pro R.I.E. se Novákovi stal odkaz české kabaretní scény počátku 20. století i současný světový kabaret. „Najdeme, co mají společného Voskovec a Werich s Moulin Rouge, La Clique či Blanc de Blanc. Vytvoříme tak něco unikátního, co se na našich jevištích jen tak nevidí,“ slibuje Novák, když staví přední světové kabarety na roveň našim divadelním klasikům V+W.

I když je slibovaná erotika a nahota překvapivou položkou v tvorbě Cirku La Putyka, v zářijovém rozhovoru pro iDNES.cz Novák upozornil, že cílem R.I.E. rozhodně není jen ukazovat nahá těla. „Mne zajímá spíš tajemství, navíc v cirkusovém kontextu. Číslo na kruhu, kde se nahý akrobat zakrývá a tím se dostává do nějakých akrobatických pozic,“ popisoval.

Tématem R.I.E. je prý tedy primárně moment emoce, který snadno vyprchá. „Zda lze vědomě zůstat v nabyté euforii a co pro to jako tvůrce mohu udělat. Pro někoho je euforie sport, pro někoho sex, pro někoho samota, pro někoho příroda. Co tito lidé při euforii vidí? Někdo hloubku, někdo horizont, někdo moře, někdo párty. To jsou témata, okolo kterých se budeme točit. Chtěl bych prostě objevovat, co to euforie je a jak se k ní dostat bez použití drog,“ dodal ještě Novák.

Novinka se vedle problematiky emocí dotkne i aktuálních témat jako jsou gender, environmentalismus, ale i byznys či politika. „Vytvoříme místo, na kterém zapomenete na denní starosti, na existenci času a prostoru, a kde budete moci svobodně prožít všechno, co k vám přijde. Veškeré niterné pocity, skryté touhy a bezbřehé myšlenky. Místo, kde si odpočinete v euforii,“ láká Novák. Zmíněná stupňovitá scéna má symbolizovat právě cestu ke kýžené euforii.

Zajímavostí novocirkusové premiéry je ještě skutečnost, že diváci budou usazeni ke speciálním stolkům zcela ve stylu meziválečných kabaretů. Tento koncept si Cirk La Putyka už před lety vyzkoušel v představení Roots.

Novinka R.I.E. má premiéru ve čtvrtek, do konce roku ji La Putyka v Jatkách78 odehraje celkem jedenadvacetkrát, a to včetně speciálního silvestrovského vydání.