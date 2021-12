RECENZE: Jak se zbavit environmentálního žalu? Vyplněním hospodského kvízu

Tedy představení... Novinka malé etablované scény, která nedávno oslavila šestnáct let existence, balancuje na pomezí mezi divadlem a společenským večerem. Autorky Martina Schlegelová (režie) a Marie Špalová (dramaturgie) se totiž nechaly inspirovat fenoménem hospodských kvízů, kdy se v restauračních zařízeních pravidelně scházejí týmy hráčů, aby spolu celý večer soupeřily ve vědomostním kvízu.

Novinka Pubkvíz o budoucnosti světa zdánlivě nabízí totéž. Divákům je doporučeno dorazit ve skupině, aby mohli u stolečku vytvořit jeden tým. Divadlo Letí sídlí a drtivou většinu produkce uvádí ve Vile Štvanice, „hravou“ novinku ovšem výjimečně uvádí v pražském kulturním prostoru NoD, který pro takový typ večera nabízí lepší podmínky.

Vedle hráčů u stolečků totiž kus využívá pódia, kde se jako moderátoři celého večera předvede herecká čtveřice Nataša Bednářová, Marcela Holubcová, Milada Vyhnálková a Richard Fiala.

Experimentální linka

Ti nejen uvádějí jednotlivá témata a vyhlašují průběžné pořadí, ale večer ozvláštňují i povedenými pěveckými vstupy. Autorka Martina Schlegelová totiž spolu s Janem Čtvrtníkem pro představení napsala i vlastní písně. Pubkvíz o budoucnosti světa tak částečně přechází i do kabaretu. Herci se ostatně svých moderátorských úloh zhostili se správnou dávkou nadsázky a potřebným množstvím slovních klišé a profesionálních úsměvů.

Pubkvíz o budoucnosti světa Divadlo Letí premiéra 27. června 2021 režie: Martina Schlegelová hrají: Nataša Bednářová, Marcela Holubcová, Milada Vyhnálková, Richard Fiala, Dan Kranich Hodnocení­: 75 %

A o čem se vlastně hraje? O budoucnosti světa. Byla by velká chyba prozrazovat, jakým směrem míří otázky jednotlivých okruhů. Snad jen, že divák odchází ze zvláštního večera poučen a hlavně v zamyšlení, co všechno ví, co by vědět měl a co vlastně vůbec netušil. Podle tvůrců se navíc během večera zbaví svého environmentálního žalu.

Pubkvíz o budoucnosti světa tak navazuje na experimentální imerzivní či hravou linku pražských divadel, kde se divák účastní děje. Právě přímo v NoDu se ostatně lze zúčastnit divadelně podané společenské hry Městečko Palermo usíná.

Ovšem není třeba se děsit, Pubkvíz o budoucnosti světa od diváků nevyžaduje žádnou interakci ani herecké schopnosti. Nikdo nikoho nevyvolává ani nezkouší. Stačí prostě jen sedět, poslouchat, vyplňovat soutěžní archy a dobře se bavit.