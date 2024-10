RECENZE: Na vlastní peří. Formani nachystali další působivou podívanou

Exkluzivita se bratřím Formanům nedá vytknout. Už sedm let uplynulo od jejich poslední společné práce, tedy působivé nadžánrové inscenace Deadtown. Tu tehdy bratrské duo uvedlo na náplavce pražského Smíchova, tedy na místě, kde následně každý rok pořádá festival Arena.

Petr a Matěj Formanovi od té doby rozhodně nezůstali nečinní, to by při jejich letoře patrně ani nemohlo být možné. Petr se realizoval například na českokrumlovském Otáčivém hledišti, kde uvedl Muže dvojhvězdy. Matěj pak mimo jiné plně stál za předloňskou premiérou Kniha džunglí uváděnou pod šapitó pražského Azylu78.

Společně ovšem další vlastní kus nachystali až nyní; jejich Ptačí sněm měl premiéru minulý týden. A opět na smíchovském nábřeží. Nedaleko tamního železničního mostu přes Vltavu totiž vyrostl speciální pruhovaný stan, který si nechali Formani ve Francii vyrobit na zakázku a se kterým po pražském uvedení plánují po dva roky brázdit Evropu.

Ke vzniku pohybového představení plného audiovizuálních efektů je inspiroval legendární alegorický příběh o strastiplné cestě ptáků, kteří si hledají nového krále. Námět vycházející z perského eposu u nás zpopularizovala především krásná ilustrovaná kniha Petra Síse.

Stejně jako u svých předchozích děl, ani zde nenechávají Formani nic náhodě a snaží se diváky lapit hned od začátku. Ti se scházejí v dřevěném prostoru sousední Areny, kde nafasují papírové ptačí masky. Mohou si zde vybrat, zda se stanou sovou, dudkem nebo jiným opeřencem. Teprve s nasazenou maskou ovšem mohou vstoupit do hlavního stanu a ideálně by si ji měli nechat i po celou dobu osmdesátiminutového představení.

Cestu do hlediště mlčky ukazují vousatí pánové v turbanech. Vše má už nyní potřebnou tajuplnou atmosféru. Po zasednutí do lavic pak začíná samotný příběh o putování. I performeři jsou stylizováni do nejrůznějších ptačích druhů, vedle sovy a dudka zde najdeme třeba kachnu. Všem vystupujícím se povedlo dokonale napodobit ptačí pohyby a gesta a všichni tak společně víří nejen jevištěm ale i hledištěm mezi řadami.

Představení výrazně pomáhá propracovaná technická stránka. Celé jeviště je ohraničeno speciální tkaninou nastřiženou do pružných třásní. Ta slouží jako projekční plátno a ptáci ji mohou zároveň volně proskakovat. Pomocí této techniky – v principu ovšem dlouhé roky známé z Laterny magiky – mohou Formani před diváky vytvořit výpravný pohled na ptačí putování krajinou.

Ptačí sněm 70 % Divadlo bratří Formanů premiéra 25. září 2024 režie: Petr Forman hrají: Marek Zelinka, Manuel Ronda, Rob Hayden, François Brice, Milan Herich, Maureen Bator, Daniel Raček, Veronika Švábová, Tereza Krejčová, Miroslav Kochánek / Michal Vodenka, Zuzana Sýkorová, Petr Forman, Petr Horký, Ivan Arsenjev, Radim Kollega, Philippe Leforestier, Petr Baštýř / David Pražák / Adam Veit, Hana Rabenhauptová

Švitoření a pohyb na jevišti pak doplňuje reprodukované mluvené slovo, které postupně odvypráví celý příběh. I přes křišťálovou průzračnost příběhu a nadčasovou platnost slyšených vět zde však přichází hlavní problém večera. Díky takové interpretaci se totiž večer příliš nevyvíjí a působí monotónně. Při vší úctě k předloze navíc vyřčená moudra (o tom, že ptáci nakonec najdou cestu sami k sobě) působí v dnešní době poněkud vágně.

Ptačí sněm se tak potýká se stejným problémem, který měl i zmíněný Muž dvojhvězdy na Otáčivém hledišti. Výrazný a působivý vizuál se prostě časem okouká a divák hledá něco víc, tedy to, co v běžném divadle zastane příběh, působivý děj či nečekaný režijní vklad. Nebo v případě Divadla bratří Formanů obvyklá hravost a nadsázka, se kterou se prezentoval třeba předchozí Deadtown.

Komu ale stačí (a rozhodně na tom není nic špatného) se jen čistě ponořit do fantaskního vizuálního světa, nechat se unést technickým řešením a ladnou koordinací všech divadelních složek, neměl by v případě Ptačího sněmu váhat.