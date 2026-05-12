RECENZE: Co podstoupit pro Psycho. Maximová představí toxický svět castingů
Divákům zde totiž nabídli monodrama Matta Wilkinsona nazvané jednoduše Psychodrama. Režie se chopil David Jařab, tedy zavedený divadelník, který se proslavil v rámci někdejšího zázraku Divadla Komedie a jehož tvorba byla v posledních letech spjata s Divadlem Na zábradlí případně Městskými divadly pražskými.
Ve Viole se představuje v mnohem uměřenější formě. Což je logické, na komorním jevišti (a Viola je patrně tím nejkomornějším) musejí dostávat přednost herci.
|
RECENZE: Silný prožitek. Jiří Strach s filmem Máma zariskoval, ale vyplatilo se
A Elizaveta Maximová se této výzvy chopila skvěle. Ve Wilkinsově příběhu ztvárňuje herečku, která pomalu opouští onen ideální věk a rolí jí ubývá. Šance zúčastnit se castingu na divadelní adaptaci Hitchcockova Psycha a ztvárnit nejslavnější roli Janet Leighové tak bere jako poslední možnost něco se svou skomírající kariérou udělat. Je třeba se nachystat, připravit a hlavně ve správný čas podat bezchybný výkon.
Diváci sledují hrdinčino snažení doslova na dosah ruky. Maximová střídá afektované momenty střetů s realitou castingů a toxickým uměleckým světem s momenty intimními, kdy sedí doma na kanapi a probírá se svými niternými pocity či hodnotí svá nevhodně vyřčená slova.
Psychodrama
Divadlo Viola
premiéra 10. dubna 2026
režie: David Jařab
hrají: Elizaveta Maximová
Představení celé stojí a padá s ústřední herečkou, režisér její výkon podtrhává jen jemnými změnami podsvícení a uměřenou hudbou. Maximová tak dává vzpomenout na její nedávný výkon v televizním dramatu Máma.
Hodinu a půl dlouhé dílo nabízí na Violu možná až překvapivě přístupný kus, který by se neztratil v repertoáru jakékoli zájezdové agentury. Je ale logické, že nové vedení v čele s režisérkou Beatou Parkanovou sáhlo pro úvod své éry po něčem, co diváky rozhodně neodradí.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Železná lady 70 %, To 65 %, Němci měli tanky, Češi barikády 60 %, Emilia Pérez 80 %, Sherlock Holmes 60 %, Nechte ho jít 55 %, Stvůry 55 %, Rudý kapitán 50 %, Král Artuš 50 %, Tmavomodrý svět 65 %, Občanská válka 70 %, Lída Baarová 65 %, Jeden život 65 %, Everest 60 %, Tanečnice 60 %
Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář
Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...
KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?
„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...
Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje
Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...
Desetiletá fotografka už vystavuje v pasáži Myslbek. Podívejte se na její Srsti z Afriky
Neobvyklý pohled na svět zvířat nabídne výstava Srsti z Afriky, která bude od 1. května do 30. června k vidění v pražské Nákupní galerii Myslbek. Její autorkou je teprve desetiletá fotografka Anežka...
Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory
Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.
RECENZE: Co podstoupit pro Psycho. Maximová představí toxický svět castingů
Intenzivní, ironicky břitké vyprávění o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Tak v pražském Divadle Viola zvou na aktuální novinku, ve které září Elizaveta Maximová.
Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář
Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...
Katapult nikdy nezemře, vzkázal Říha a oznámil koncertní pauzu kapely
Kapela Katapult ohlásila koncertní pauzu. S fanoušky se načas rozloučí vystoupením s názvem V plné palbě! 16. května v letním kině v Lysé nad Labem na Nymbursku. Lídr kapely Oldřich Říha by rád během...
Začíná Pražské jaro. Magdalena Kožená zazpívá skladbu psanou jí „na tělo“
Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájí v úterý večer 81. ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Pod taktovkou svého šéfa Petra Popelky zahraje symfonický cyklus Bedřicha Smetany Má vlast. Hned...
Tvrdej sport, tam se s tebou nemažou. Balzerová hraje s našimi hvězdami MMA
Režiséři Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška představili trailer k filmu Bojovník o bývalém boxerském šampionovi, který chce znovu něco dokázat, tentokrát ve světě MMA. Ve filmu se objeví i skutečné hvězdy...
Landa, Lenny, Xindl X či Rytmus. Festival Hrady CZ oznamuje kompletní line-up
Line-up všech zastávek letošního ročníku hudebního festivalu Hrady CZ je venku a slibuje hvězdné léto složené ze jmen jako Daniel Landa, Tomáš Klus, Lenny, Xindl X, Vypsaná fiXa a dalších. Do čtvrtka...
Vídeň se proměnila v metropoli Eurovize. Chystá koncerty zdarma i obří afterparty
Vídeň hostí hudební událost roku a patřičně se na to nachystala. Rakouská metropole tento týden hostí jubilejní 70. ročník Eurovize. Návštěvníky čekají nejen televizní přenosy, ale také koncerty,...
Národní muzeum vystavilo výběr z Czech Press Photo 2025. V anketě uspěl i fotograf MAFRA
V Nové budově Národního muzea mohou lidé od úterý 12. května vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet téměř 300 fotografek a...
Barbra Streisandová, Adam Driver či Andy García míří do Cannes. Česko neuspělo
V pořadí 79. ročník filmového festivalu v Cannes, který se koná od 12. do 23. května, už vítá první hvězdy. Čestné Zlaté palmy letos pořadatelé udělí tvůrci Pána prstenů Peteru Jacksonovi a herečce...
Nezbývá než se těšit. Dyk a Prachař uspořádají poctu Nedvědům v O2 areně
Vojtěch Dyk a Jakub Prachař se rozhodli dostat do největší české haly táborákovou náladu, která je provázela celé dětství a dospívání. Uspořádají velkolepý koncert jako poctu legendám české folkové a...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Eurovize 2026 začíná. Kdo reprezentuje Česko a kdy sledovat přenos z Vídně
Jedna z největších hudebních televizních show odpočítává hodiny do začátku. Letošní ročník Eurovize ve Vídni začne v úterý 12. května večer prvním semifinále. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí ve...
Příběhy jsou důležité ve všech formách. Zpřístupněme je dětem, říká spisovatelka
Dlouhodobě žije ve Velké Británii, píše pro děti knížky o ježku Bodlinkovi a spolu s týmem psychologů jim klade otázky, které jsou klíčem k jejich srdcím. „Přála bych si, aby děti u příběhu něco...