RECENZE: Co podstoupit pro Psycho. Maximová představí toxický svět castingů

Tomáš Šťástka
  16:01
Intenzivní, ironicky břitké vyprávění o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Tak v pražském Divadle Viola zvou na aktuální novinku, ve které září Elizaveta Maximová.
Elizaveta Maximová v představení Psychodrama, které uvádí pražské Divadlo Viola. | foto: Robert Smělý

Elizaveta Maximová v představení Psychodrama, které uvádí pražské Divadlo Viola. | foto: Robert Smělý

5 fotografií

Divákům zde totiž nabídli monodrama Matta Wilkinsona nazvané jednoduše Psychodrama. Režie se chopil David Jařab, tedy zavedený divadelník, který se proslavil v rámci někdejšího zázraku Divadla Komedie a jehož tvorba byla v posledních letech spjata s Divadlem Na zábradlí případně Městskými divadly pražskými.

Ve Viole se představuje v mnohem uměřenější formě. Což je logické, na komorním jevišti (a Viola je patrně tím nejkomornějším) musejí dostávat přednost herci.

A Elizaveta Maximová se této výzvy chopila skvěle. Ve Wilkinsově příběhu ztvárňuje herečku, která pomalu opouští onen ideální věk a rolí jí ubývá. Šance zúčastnit se castingu na divadelní adaptaci Hitchcockova Psycha a ztvárnit nejslavnější roli Janet Leighové tak bere jako poslední možnost něco se svou skomírající kariérou udělat. Je třeba se nachystat, připravit a hlavně ve správný čas podat bezchybný výkon.

Diváci sledují hrdinčino snažení doslova na dosah ruky. Maximová střídá afektované momenty střetů s realitou castingů a toxickým uměleckým světem s momenty intimními, kdy sedí doma na kanapi a probírá se svými niternými pocity či hodnotí svá nevhodně vyřčená slova.

Psychodrama

70 %

Divadlo Viola

premiéra 10. dubna 2026

režie: David Jařab

hrají: Elizaveta Maximová

Představení celé stojí a padá s ústřední herečkou, režisér její výkon podtrhává jen jemnými změnami podsvícení a uměřenou hudbou. Maximová tak dává vzpomenout na její nedávný výkon v televizním dramatu Máma.

Hodinu a půl dlouhé dílo nabízí na Violu možná až překvapivě přístupný kus, který by se neztratil v repertoáru jakékoli zájezdové agentury. Je ale logické, že nové vedení v čele s režisérkou Beatou Parkanovou sáhlo pro úvod své éry po něčem, co diváky rozhodně neodradí.

12. května 2026  16:01

