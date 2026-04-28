RECENZE: Hysterie i kouzla na filmařském place. Magický odboj se natáčí jen těžko
Skrz magický rituál zaútočit na astrální tělo Adolfa Hitlera. I toto je regulérní součást českého protinacistického odboje, součást života českého učence, hermetika a mága Jana Kefera, jehož život vyhasl v koncentračním táboře Flossenbürg.
Jeho snahy přesvědčit Edvarda Beneše a pozdější pokusy o takový astrální útok zpracovává divadelní novinka Prokletí, kterou od konce března uvádí pražský kulturní prostor Vzlet. V roli mága se představil Štěpán Lustyk.
Zavedená tvůrčí dvojice Petr Erbes a Boris Jedinák se rozhodla příběhu dodat další vrstvu tím, že diváci sledují natáčení velkofilmu o Keferových odbojových snahách.
Režisérku ztvárňuje Magdaléna Borová. Členka Činohry Národního divadla ji podává jako ostentativně vyklidněnou duši, která radí ostatním, jak dosáhnout téhož, ovšem ve skutečnosti je hroutícím se uzlíčkem nervů, jemuž doma křičí dítě a na kterém si herci vybíjejí frustrace. Takovým hysterickým výstupem zaujme Nataša Bednářová v roli představitelky Keferovy ženy.
Prokletí
Vzlet
premiéra 28. března 2026
režie: Petr Erbes, Boris Jedinák
hrají: Magdaléna Borová, Nataša Bednářová, Štěpán Lustyk, Pavel Batěk, Andrej Lyga, Matěj Šumbera, Petr Erbes, Boris Jedinák
Prokletí vtipně pozoruje dění na filmovém place, jeho figurky, hromadící se tenzi i zoufalství. V jiných momentech však dokáže i zamrazit – když nechává odehrát Keferův rituál či ponouká publikum zpívat svatováclavský chorál. Úlohu herce, který tápá nad rolí tápajícího Edvarda Beneše, si vysloveně užívá Pavel Batěk.
Prokletí má ještě třetí rovinu – vedle magického odboje a nálady na filmařském place totiž zapojuje i diváky, tvůrci jej ostatně označují jako imerzivní počin. Tyto vstupy jsou ale jen drobné a divák zvyklý na tvorbu Pomezí je bude považovat za spíše zbytečné.
Novinka tak nese několik silných momentů, které vysloveně utkví, celkově ale její smysl trochu uniká.
Tipy z televizního programu
