RECENZE: Hysterie i kouzla na filmařském place. Magický odboj se natáčí jen těžko

Tomáš Šťástka
  8:16
Hned do několika rovin vpustí tvůrci divadelní novinky Prokletí návštěvníky kulturního prostoru Vzlet. Hraje se totiž o pozapomenuté kapitole našeho druhého odboje, o strastech natáčení velkofilmu na toto téma a taky o tom, jak diváky do takového procesu zapojit. V nezvyklém kuse Petra Erbese a Borise Jedináka zaujme Magdaléna Borová, Pavel Batěk či Nataša Bednářová.
Štěpán Lustyk v divadelním představení Prokletí pražského kulturního prostoru...

Štěpán Lustyk v divadelním představení Prokletí pražského kulturního prostoru Vzlet | foto: Dan Kvapil

Pavel Batěk v divadelním představení Prokletí pražského kulturního prostoru...
Štěpán Lustyk v divadelním představení Prokletí pražského kulturního prostoru...
Štěpán Lustyk a Nataša Bednářová v divadelním představení Prokletí pražského...
Záběr z divadelního představení Prokletí pražského kulturního prostoru Vzlet
10 fotografií

Skrz magický rituál zaútočit na astrální tělo Adolfa Hitlera. I toto je regulérní součást českého protinacistického odboje, součást života českého učence, hermetika a mága Jana Kefera, jehož život vyhasl v koncentračním táboře Flossenbürg.

Jeho snahy přesvědčit Edvarda Beneše a pozdější pokusy o takový astrální útok zpracovává divadelní novinka Prokletí, kterou od konce března uvádí pražský kulturní prostor Vzlet. V roli mága se představil Štěpán Lustyk.

Zavedená tvůrčí dvojice Petr Erbes a Boris Jedinák se rozhodla příběhu dodat další vrstvu tím, že diváci sledují natáčení velkofilmu o Keferových odbojových snahách.

Režisérku ztvárňuje Magdaléna Borová. Členka Činohry Národního divadla ji podává jako ostentativně vyklidněnou duši, která radí ostatním, jak dosáhnout téhož, ovšem ve skutečnosti je hroutícím se uzlíčkem nervů, jemuž doma křičí dítě a na kterém si herci vybíjejí frustrace. Takovým hysterickým výstupem zaujme Nataša Bednářová v roli představitelky Keferovy ženy.

Prokletí

60 %

Vzlet

premiéra 28. března 2026

režie: Petr Erbes, Boris Jedinák

hrají: Magdaléna Borová, Nataša Bednářová, Štěpán Lustyk, Pavel Batěk, Andrej Lyga, Matěj Šumbera, Petr Erbes, Boris Jedinák

Prokletí vtipně pozoruje dění na filmovém place, jeho figurky, hromadící se tenzi i zoufalství. V jiných momentech však dokáže i zamrazit – když nechává odehrát Keferův rituál či ponouká publikum zpívat svatováclavský chorál. Úlohu herce, který tápá nad rolí tápajícího Edvarda Beneše, si vysloveně užívá Pavel Batěk.

Prokletí má ještě třetí rovinu – vedle magického odboje a nálady na filmařském place totiž zapojuje i diváky, tvůrci jej ostatně označují jako imerzivní počin. Tyto vstupy jsou ale jen drobné a divák zvyklý na tvorbu Pomezí je bude považovat za spíše zbytečné.

Novinka tak nese několik silných momentů, které vysloveně utkví, celkově ale její smysl trochu uniká.

Kostka, Kaiser a Syslová bez dozoru. Svěrákův film Pět švestek láká ukázkou

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Čerstvé záběry nové Pobřežní hlídky jsou na světě. Kdo je kdo a jak jim sluší červená

Červené plavky. Běh ve zpomaleném záběru. Zachraňování životů. To vše se vrací...

Červené plavky. Běh ve zpomaleném záběru. Zachraňování životů. To vše se vrací v seriálu Pobřežní hlídka. Herecké obsazení plné influencerů možná vyvolává jisté kontroverze, natáčení v kalifornské...

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

Milovaný, nenáviděný, ikonický. Podívejte se na nepřístupná místa Tančícího domu

Tančící dům od architektů Vlada Miluniće a Franka Gehryho slaví 30 let od svého...

Pro jedny představoval symbol nově nabyté svobody, jiní ho považovali za necitlivý zásah do historické scenérie hlavního města. Tak či tak se dnes jedná o ikonické dílo, jež patří k...

KVÍZ: Co víte o kariéře a životě jubilanta Leoše Mareše?

Leoš Mareš

Jeden z nejpopulárnějších tuzemských moderátorů, též občasný herec a zpěvák – tedy v jeho případě spíš raper – Leoš Mareš slaví padesáté narozeniny. Ideální důvod připomenout si prostřednictvím kvízu...

RECENZE: Hysterie i kouzla na filmařském place. Magický odboj se natáčí jen těžko

Štěpán Lustyk v divadelním představení Prokletí pražského kulturního prostoru...

Hned do několika rovin vpustí tvůrci divadelní novinky Prokletí návštěvníky kulturního prostoru Vzlet. Hraje se totiž o pozapomenuté kapitole našeho druhého odboje, o strastech natáčení velkofilmu na...

28. dubna 2026  8:16

Lidi dnes chtějí tvrdé kritiky politiků, ne jemný žert, říká výtvarník Jiří Slíva

Premium
Grafik Jiří Slíva ve svém ateliéru

Podkroví činžovního domu v Dejvicích skrývá poklady. V ateliéru známého výtvarníka a nadšeného muzikanta Jiřího Slívy (78) na stěnách, stolech, židlích i na gauči defilují litografie s podobiznami...

27. dubna 2026

Férový chlap z doby, kdy explodovala svobodná vůle, vzpomínají na vydavatele

Představitelé firmy Indies na hudebním veletrhu, druhý zprava spoluzakladatel...

Vstřícný a usměvavý chlapík, který byl výrazným hybatelem hudební nezávislé scény. Tak vzpomínají v branži na Miloše Grubera, o jehož úmrtí v neděli informovalo vydavatelství Indies. Gruber s kolegy...

27. dubna 2026  16:55

Humor, i ten černý, jako sérum proti splínu. Odešel malíř Pavel Matuška

Pavel Matuška vystavil Usmívání opět na kosteleckém Novém zámku. (2024)

Třebechovický výtvarník Pavel Matuška, originál mezi humoristy se zálibou ve velkých barevných plátnech, zemřel 21. dubna. Mistru staré dobré školy Renčína, Vyčítala či Bartáka bylo dvaaosmdesát let....

27. dubna 2026  16:46

RECENZE: Sebevraždy, či vraždy? Kdo může za smrt dívek v nových detektivkách

Obaly nových detektivek: nalevo Linda Castillo a její Vlna vzteku, napravo...

Je celkem logické, že autorky kriminálních románů volí ve svých knihách jako hlavní vyšetřovatele případů ženy. A to jak v Česku, tak ve Spojených státech. Příkladem je nová kniha od české...

27. dubna 2026  16:19

Kunderovo dílo už bude brzy kompletně v češtině. Kareninová finalizuje Pomalost

Hostem pořadu Rozstřel je překladatelka Anna Kareninová.

Překladatelka Anna Kareninová na rezidenčním pobytu ve Francii dokončí překlady posledních knih Louise Ferdinanda Célina a Milana Kundery. Završí tím překlady všech čtyř francouzských románů Kundery,...

27. dubna 2026  14:29

Zemřela Helena Kroftová Leisztner. Šaty umělkyně oblékaly účastnice České miss

Vyhlášení Ženy roku 2006 - zleva: Jana Doleželová, Helena Kroftová Leisztner,...

V sedmdesáti letech zemřela výtvarnice Helena Kroftová Leisztner, která ve své tvorbě pohybovala na pomezí malby, fotografie a oděvního designu. Její šaty dlouhé roky oblékaly účastnice soutěže Česká...

27. dubna 2026  13:05

Co dělal Gérard Depardieu na oslavě Jiřiny Bohdalové? Pozval ho majitel divadla

Na narozeninovou oslavu Jiřiny Bohdalové do Divadla Hybernia dorazil známý...

Nečekaná účast Gérarda Depardieu na oslavě Jiřiny Bohdalové v pražském Divadle Hybernia vzbudila pozornost. Do divadla jej pozval jeho majitel, přesný důvod návštěvy ale zůstává nejasný. Francouzský...

27. dubna 2026  11:49

Porušuje německá výstava práva Libuše Šafránkové? České soudy to řešit nebudou

Z pohádky Tři oříšky pro Popelku

České soudy se patrně nebudou zabývat žalobou na saskou správu státních zámků kvůli výstavě o Třech oříšcích pro Popelku v Moritzburgu nedaleko Drážďan. Nejvyšší soud (NS) rozhodl, že je to téma pro...

27. dubna 2026  10:06

Leoš Mareš padesátiletý. Připomeňte si kožich a další momenty jeho zářné kariéry

Vánoční trhy na Zelném trhu v Brně odšpuntoval v pátek večer svým vystoupením...

Žádaný moderátor, bavič, příležitostný herec i šikovný tanečník. Muž mnoha talentů Leoš Mareš slaví 27. dubna kulaté 50. narozeniny. Připomeňte si v galerii nejen jeho moderátorské momenty, jimiž...

27. dubna 2026  8:15

AI zpěvačka Lolita se stala virální senzací. Protestují hudebníci i Romové

Snímek obrazovky z videa, na kterém je zobrazena umělou inteligencí vytvořená...

Virtuální zpěvačka Lolita Cercelová vytvořená pomocí umělé inteligence se v Rumunsku stala virální senzací a její videa sbírají miliony zhlédnutí. Zatímco část publika ji vnímá jako nový fenomén...

27. dubna 2026  7:55

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...

27. dubna 2026  7:50

