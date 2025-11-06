RECENZE: Otec bomby Oppenheimer už zase nese tíhu lidstva na svých bedrech
Právě tehdy věda získala moc zničit celé lidstvo. Věta z programu zářijové novinky pražského Divadla pod Palmovkou nejlépe vystihuje Projekt Manhattan. Jedná se o téma velice aktuální, a to nejen proto, že se nacházíme v roce 80. výročí testovacího výbuchu Trinity i následných dvou ostrých využití bomb na území Japonska.
Hru italského dramatika Stefana Massiniho zrežíroval na své scéně ředitel divadla Michal Lang. Diváky zde nečeká lehká látka. Massini totiž začátek atomového věku popisuje zeširoka, nesouvisle a s častým využíváním biblických motivů. To vše na Palmovce zinscenovali v rozmáchlém tříhodinovém plátně s jednou přestávkou.
Takové informace předem by jistě mohly leckterého diváka odradit, na druhou stranu si stačí vzpomenout na dva roky starý filmový hit Oppenheimer. I zde se režisér Christopher Nolan opřel do náročného tématu skrze tři hodiny dialogů a vnitřního váhání hlavního hrdiny, otce atomové bomby. Jak to na plátně dopadlo, víme, Oppenheimer patří mezi nejlepší díla oceňovaného filmaře a vysloužil si sedm Oscarů.
|
RECENZE: Konečně velkofilm. Oppenheimer nabízí tři hodiny výbušných rozhovorů
Jak si tedy s vděčným, ale po čertech těžkým tématem poradili na Palmovce? Tak napůl. Lang a jeho tým se museli poprat především se záludnostmi samotné Massiniho hry. Zeširoka pojaté téma totiž celou první polovinu popisuje genezi maďarské kliky, tedy emigraci vědců Leó Szilárda či Paula Erdöse do USA, jejich hloubání nad zkrocením jádra, a hlavně geopolitické propočty v časech rodící se druhé světové války.
Ač je čtveřice vědců vyjádřena dost vágně pomocí dobových obleků, klobouků a kufříků, režisér Lang v inscenaci čaruje a dodává úvodu svěží tempo. Zásadní podíl na tom má jedna z předností večera, tedy trojice vypravěček v podání Lucie Michálkové, Kateřiny Hrdinové a Martiny Krátké. Jejich vstupy krásně oživují děj a pomáhají jej posouvat dopředu.
Vůbec jevištní návrat Martiny Krátké, talentované herečky i režisérky, která svého času okouzlovala ve Švandově divadle, potěšil. Zkušená tvůrkyně zde ostatně s Langem spolupracovala i na režii a vzala si na starost pohybové složky inscenace.
Naopak celkovému vizuálu Projektu Manhattan dost škodí nadužívání AI, když jsou s její pomocí na pozadí jeviště promítány dobové (či dobu evokující) fotografie, které se následně rozhýbávají zcela neuměle přesně tak, jak ošklivě to dnešní umělá inteligence umí.
Projekt Mahnattan
Divadlo pod Palmovkou
premiéra 19. září 2025
režie: Michal Lang
hrají: Jan Teplý ml., Michal Lurie, Šimon Holiš, Jaroslav Blažek, Tomáš Vardan, Teodor Dlugoš, Martin Němec, Kateřina Hrdinová, Lucie Michálková, Martina Krátká, Ondřej Vaněk
Druhá část večera přinese ostrý zlom, když je náhle sestava úvodních hrdinů upozaděna a na scénu konečně vstupuje sám Oppenheimer. Jan Teplý sice nevybočuje z nastaveného směru, přesto svým hereckým charizmatem představení zcela ovládne. Oppenheimera podává primárně jako váhajícího stvořitele, muže, jenž si uvědomuje tíhu na svých bedrech, v přeneseném smyslu pak biblického Jeremiáše.
Samotný test Trinity v závěru inscenace je podán nečekaně, ovšem s takovou kadencí, že divák odchází z Palmovky se silným zážitkem. Jen se mu vkrádá otázka: Nestačilo by zhlédnout pouze silnější druhou půli?
