Prachař, Smutná nebo Špalková. Pod žižkovskou věží letos zahraje i Nohavica

Program bude výjimečný minimálně ve dvou ohledech. Jednak je nejdelší v historii přehlídky, začíná o deset dnů dříve než v předchozích letech. Organizátoři sází na pestrý repertoár, složený z komedií, koncertů i muzikálů a diváci se mohou vedle osvědčených titulů těšit tradičně na řadu novinek.
Poprvé pod žižkovskou věží uvidí novou komedii Divadla Kalich Opona nahoru s Jitkou Smutnou, Alenou Mihulovou a Petrou Špalkovou. Herečku sobotní noci s Pavlou Tomicovou v hlavní roli z Komorního divadla Kalich, inscenace Zrcadlový efekt s Petrem Lněničkou, Igorem Chmelou či Markétou Děrgelovou a Drazí rodiče s Davidem Prachařem nebo Ondřejem Rychlým či komedii Dámy vpřed s Patrikem Děrgelem a Davidem Gránským.
Naopak naposledy si právě na jevišti pod žižkovskou věží zahrají komedii Pro tebe cokoliv Jana Paulová, Pavel Zedníček a další. Její derniéra proběhne po bezmála 10 letech mimořádně úspěšného uvádění 26. června.
Koncerty, muzikály i talk show
V programu nebudou chybět koncerty Jarka Nohavici, Tomáše Kluse či Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, kteří se na Prima Hvězdné léto pravidelně vracejí.
Diváci také pod žižkovskou věž rádi chodí na letní reprízy muzikálové legendy Pomáda a Velké muzikálové večery Divadla Kalich. Tuto možnost budou mít i v roce 2027. Dojde také na hudební komedii Fichtl s Pavlem Liškou a Michalem Isteníkem či koncert Originálního pražského synkopického orchestru.
Pořádající Divadlo Kalich vedle zmíněné komedie Opona nahoru uvede osvědčené inscenace s Janou Paulovou, Pavlem Zedníčkem, Ivou Janžurovou, Taťjanou Medveckou, Sabinou Laurinovou, Jiřím Lábusem, Barborou Hrzánovou, Radkem Holubem, Václavem Vydrou, Evou Holubovou, Janou Švandovou nebo Sabinou Remundovou.
Dojde i na pravidelnou jevištní talk show Jana Krause nebo na hostování Divadla Bez zábradlí či Simony Stašové s jejími kolegy s inscenací Třináct u stolu nebo tenisovou komedii Federer – Nadal.
Příbramské divadlo přiveze na Prima Hvězdné léto svou vydařenou inscenaci semaforského muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, Josef Dvořák legendární komedii S Pydlou v zádech.
Novinky Prima Hvězdného léta 2026
Inscenace od Petera Quiltera Opona nahoru se odehrává v atraktivním prostředí divadelního zákulisí. Je plná nezapomenutelných vtipných hlášek a situací, jaké s sebou přináší rivalita pěti odlišných charakterů. Nabízí pět velkých hereckých příležitostí.
Opona nahoru je velkou oslavou tolerance, schopnosti odpouštět, ochoty pochopit se navzájem a mezigeneračně si naslouchat. Režijního vedení se v tomto případě ujal Pavel Khek. Návštěvníci se mohou těšit na Jitku Smutnou, Alenu Mihulovou, Petru Špalkovou, Barboru Mošnovou, Elišku Nejedlou nebo Vítězslavu Karolovou.
„O mojí postavě se na začátku mluví jako o ženě, která je raněná osudem, ale můžu snad prozradit, že vývoj téhle figury je nesmírně překvapivý. Pořád se s ní ještě bavím, je napsaná výborně. K tomu je ovšem potřeba souhra a já mám kolem sebe skvělé kolegyně! S postavou Betty mám kromě věku společnou jistou roztržitost, smysl pro humor, ale hlavně odvahu zariskovat, vystavit se životu, něčemu, co neznám, pustit se do dobrodružství a báječně komunikovat se svými blízkými,“ říká o postavě Jitka Smutná.
Herečka sobotní noci
Hrdinkou komedie v režii Davida Drábka, napsanou pro Pavlu Tomicovou k jejímu životnímu jubileu, je žena s velkým dětským srdcem v dospělém těle, naivní a odvážná, jako její milovaný vzor Pipi Dlouhá punčocha. Pro mnohé podivínská paní se rozhodla rozdávat dobro stůj co stůj, i když svět kolem se pomalu řítí do prázdnoty.
Po mnoha letech se setkává s dávnými kamarády z dětství, otevírají se stará tajemství, přání i smutky, ale hlavně přichází čas Vánoc a spolu s ním chvíle jednoho velkého zázraku. Komedie o zasněném dítěti, které v nás zůstává navzdory stárnutí. Hold hravosti a nakažlivé fantazii.
„David Drábek mě hrou Herečka sobotní noci samozřejmě moc potěšil. Hned napoprvé mě chytla, dočítala jsem ji nadšená. Co taky může být pro herečku větší dárek, než když dostane od autora hru napsanou přímo pro ni, jí na tělo. Příběh hry sice nekopíruje přímo reálie mého života, ale ta postava jsem já. Nemusela jsem ji v sobě hledat, už ve mně byla,“ uvádí hlavní hrdinka Pavla Tomicová.
Zrcadlový efekt
Bláznivá a nespoutaná komedie z pera Thomase Zielinského je o spisovateli, který už pět let nic nenapsal a pokusí se o malý filozofický příběh pro děti, v němž se bohužel s hlavními protagonisty příběhu ztotožní jeho žena, bratr a švagrová. Což vytvoří vlnu neuvěřitelného nedorozumění, hádek a emocí. Ocitáme se na večeři, kde se budou vyrovnávat účty.
„Zrcadlový efekt je komedie, ve které se smích rodí z velmi pravdivých momentů. Každý z nás někdy zažil situaci, kdy se nevinná poznámka promění v rodinnou bouři. Na téhle hře mě baví, jak rychle se humor mění v emoce a jak blízko mají postavy k realitě našich vlastních životů,“ uvedl Igor Chmela, kterého na herecky doplní Markéta Děrgelová, Petr Lněnička a Tereza Rumlová.
Návštěva na zabití
Další inscenace pod taktovkou režiséra Pavka Kheka je brilantně napsanou komedií, která vedle originální zápletky, skvěle vystavěných situací a jiskřivých dialogů přináší také otázky k zamyšlení: Mají být naše slušnost, úslužnost a ohleduplnost opravdu bezbřehé? Kde je jejich hranice? A čemu v dnešní přemedializované době vlastně můžeme věřit? Pomáhá nám, nebo se v ní spíš ztrácíme?
„Díky Návštěvě na zabití jsem se vrátila na jeviště Divadla Kalich, ve kterém se cítím jako doma. To je pro mě první velké plus této inscenace. Taky mi vyhovuje její žánr, tedy detektivní komedie. A vážím si toho, že se na této komedii baví nejen diváci, ale i my herci, což není pravidlem. Radost z ní je vzájemná,“ nechala se slyšet hvězda představení Sabina Laurinová.
V představení návštěvníci uvidí také Taťjanu Medveckou, Matouše Rumla, Marka Pospíchala nebo Charlotte Steigerwaldovou.
Malé chytré lži
Komedii s nadsázkou a obrovskou dávkou humoru tak trochu poznáme všichni. Rozesměje vás, kolik malých, ale opravdu chytrých lží je třeba k záchraně hned dvou manželství najednou. A jak snadno se dá všechno obrátit vzhůru nohama. Matka vždycky pozná, že v rodině začíná být něco špatně, ovšem její dobře míněná snaha vše změní v obrovské rodinné tsunami.
„Komedie Malé chytré lži mě zaujala především tím, že má dobře napsané postavy a dialogy a začíná rovnou jistým konfliktem, nárazem, kdy je jasné, že je potřeba rychle jednat. Je vtipná, a přitom se dotýká i poměrně vážných témat, především toho, jak často si nasazujeme masky i před svými nejbližšími. Se svou postavou se shoduji v pocitu, že žiju ve světě, kterému přestávám rozumět, jsem asi stejně rychlá a výřečná, a nebojím se riskovat své blaho ku prospěchu svých dětí,“ popsala inscenaci Petra Špalková.
V dalších rolích vystoupí například Robert Jašków, Michael Vykus nebo Veronika Arichteva v alternaci s Natalií Halouzkovou.
Celkový program nabídne přes 60 kulturních večerů. Společně s důrazem na vysoký divácký komfort také pro letošní ročník platí, že letní scéna je krytá lehkou střechou, hrát se tedy může i za deštivého počasí. Vstupenky jsou v prodeji na webu Divadla Kalich www.divadlokalich.cz